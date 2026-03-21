Lokað er fyrir umferð um Öxnadalsheiði en opnað hefur verið fyrir umferð um Holtavörðuheiði. Gular veðurviðvaranir eru fallnar úr gildi.
Þetta kemur fram á vefsíðu Vegagerðarinnar, umferðin.is. Þar segir að nánari upplýsingar um lokun á Öxnadalsheiði komi um klukkan tvö.
Fyrr í morgun var lokað fyrir umferð um Brattabrekku en hún var opnuð nú um hálf tíu. Einnig er búið að opna fyrir umferð um Þröskulda og er snjóþekja á veginum. Ófært er um Steingrímsfjarðarheiði, þar sem unnið er að mokstri, og Dynjandisheiði, sem verður lokuð alla helgina.
Hálka og hálkublettir eru víða um land.