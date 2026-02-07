Þúsund hlauparar í stuði í Norðurljósahlaupi ON Lovísa Arnardóttir skrifar 7. febrúar 2026 22:21 Gaman að hlaupa. Aðsend Yfir 1000 hlauparar tóku þátt í Norðurljósahlaupi ON 2026 í miðbæ Reykjavíkur í kvöld. Hlaupið er um fimm kílómetra skemmtiskokk og er hluti af Vetrarhátíð Reykjavíkurborgar. Á Vetrarhátíð eru helstu kennileiti upplýst í tilefni hátíðarinnar. Í tilkynningu kemur fram að á leið hlaupara hafi verið skemmtistöðvar með ljósum og tónlist sem hafi skapað stemningu fyrir alla aldurshópa. Emmsjé Gauti var með upphitun fyrir hlaup. Aðsend Dagskrá hófst klukkan 18:00 í Listasafni Reykjavíkur, þar sem rapparinn Emmsjé Gauti hitaði upp hlaupara með tónlist sinni. Hlaupið hófst síðan klukkan 19:00 og þátttakendur fengu sérstakan skráningarpakka sem innihélt hlaupanúmer, glaðning frá 66° Norður, armband sem blikkaði í takt við tónlistina og túpu af andlitsmálningu, sem gerði þeim kleift að vera hluti af ljósasýningunni og stuðlaði að skemmtilegri stemningu. Andlitsmálningin gerði gæfumuninn. Aðsend Skvísur í stuði. Aðsend Mikið stuð og stemning. Aðsend Gríðarleg stemning. Aðsend Emmsjé Gauti í upphitun. Aðsend Hlaupara söfnuðust saman í Listasafni Reykjavíkur. Aðsend Hlaup Reykjavík Vetrarhátíð Mest lesið „Ég er pottþétt ekki á leiðinni til Íslands“ Lífið Gerði leigusamning við krabbameinið Lífið Tæplega 28 þúsund í mat á mánuði: „Hvar voru þið að svindla?“ Lífið Fréttatía vikunnar: Framsókn, Epstein-skjölin og Dagur Sig Lífið Sjö dýrustu eignirnar sem seldust árið 2025 Lífið Alma stolt af syninum Lífið Gummi Emil á leið í fæðubótarefnin Lífið Hitnar í kolunum hjá Heated Rivalry-stjörnum? Lífið Söngvari 3 Doors Down látinn Lífið Drengurinn sem dó Lífið Fleiri fréttir Þúsund hlauparar í stuði í Norðurljósahlaupi ON Söngvari 3 Doors Down látinn „Ég er pottþétt ekki á leiðinni til Íslands“ Alma stolt af syninum Hitnar í kolunum hjá Heated Rivalry-stjörnum? Gerði leigusamning við krabbameinið Fréttatía vikunnar: Framsókn, Epstein-skjölin og Dagur Sig Tæplega 28 þúsund í mat á mánuði: „Hvar voru þið að svindla?“ Karlmennskan rís úr öskunni Sjö dýrustu eignirnar sem seldust árið 2025 Alan Carr á Íslandi „Ungir drengir eru búnir að láta segja sér að þeir séu eitraðir“ Gummi Emil á leið í fæðubótarefnin Fannar og Vala keyptu fyrir 170 milljónir í Kjalarlandi Hefur verið 73 kíló í 55 ár en bætti aðeins á sig þegar bjórinn var leyfður Viðar Örn hefur störf á Sólheimum Geoff og Ásta Margrét nýtt par Prinsinn og prinsessan ætla að flytja heim á næsta ári Vill 700 milljónir fyrir höllina Drengurinn sem dó Nakinn á kóræfingu Laufey fékk sæta kveðju frá yngsta Grammy-verðlaunahafa sögunnar „Skýið er bleikt og við erum sannarlega enn þá á því skýi og í sjokki“ Síðasti leynigesturinn opinberaður „Hvernig ég er að gera þetta núna er ekki hægt til lengri tíma“ Tók Indriða í pontu og uppskar hláturskast í þingsal X-ið bætir við sig Bolla Vaskir Valsmenn hressir á Hlíðarenda „Þetta er bara fjárhagslegt ofbeldi“ „Ekki er þetta uppáhaldslagið þitt?“ Sjá meira