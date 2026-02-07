Lífið

Þúsund hlauparar í stuði í Norðurljósahlaupi ON

Lovísa Arnardóttir skrifar
Gaman að hlaupa.
Gaman að hlaupa. Aðsend

Yfir 1000 hlauparar tóku þátt í Norðurljósahlaupi ON 2026 í miðbæ Reykjavíkur í kvöld. Hlaupið er um fimm kílómetra skemmtiskokk og er hluti af Vetrarhátíð Reykjavíkurborgar.

Á Vetrarhátíð eru helstu kennileiti upplýst í tilefni hátíðarinnar. Í tilkynningu kemur fram að á leið hlaupara hafi verið skemmtistöðvar með ljósum og tónlist sem hafi skapað stemningu fyrir alla aldurshópa.

Emmsjé Gauti var með upphitun fyrir hlaup. Aðsend

Dagskrá hófst klukkan 18:00 í Listasafni Reykjavíkur, þar sem rapparinn Emmsjé Gauti hitaði upp hlaupara með tónlist sinni. Hlaupið hófst síðan klukkan 19:00 og þátttakendur fengu sérstakan skráningarpakka sem innihélt hlaupanúmer, glaðning frá 66° Norður, armband sem blikkaði í takt við tónlistina og túpu af andlitsmálningu, sem gerði þeim kleift að vera hluti af ljósasýningunni og stuðlaði að skemmtilegri stemningu.

Andlitsmálningin gerði gæfumuninn. Aðsend
Skvísur í stuði. Aðsend
Mikið stuð og stemning. Aðsend
Gríðarleg stemning. Aðsend
Emmsjé Gauti í upphitun. Aðsend
Hlaupara söfnuðust saman í Listasafni Reykjavíkur. Aðsend
Hlaup Reykjavík Vetrarhátíð


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.