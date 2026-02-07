Fótbolti

Orri aftur með draumainnkomu

Orri Steinn Óskarsson fagnar marki sínu fyrir Real Sociedad í kvöld.
Orri Steinn Óskarsson átti aðra flotta innkomu af bekknum í kvöld þegar Real Sociedad vann 3-1 heimasigur á Elche í spænsku deildinni.

Orri fékk að spila síðustu átta mínútur leiksins en það nægði honum til að innsigla sigurinn.

Orri átti frábæra innkomu í spænska bikarnum í síðustu viku og endurtók leikinn í kvöld.

Orri kom inn á fyrir fyrirliðann Mikel Oyarzabal á 82. mínútu, þann hinn sama sem hafði komið Real Sociedad í 2-0 á 38. mínútu.

Luka Sucic skoraði fyrsta mark liðsins á 24. mínútu en fór síðan meiddur af velli fimm mínútum síðar.

André Silva minnkaði muninn í 2-1 á 42. mínútu. Mark var síðan dæmt af Sociedad vegna rangstöðu í seinni hálfleiknum.

Orri skoraði markið sitt á 89. mínútu eftir sendingu frá Jon Gorrotxategi en skoraði það með hægrifótar skoti frá vítateigslínunni.

Þetta er annað deildarmark Orra á leiktíðinni en það fyrsta síðan í ágúst. Orri missti úr um fjóra mánuði vegna meiðsla.

