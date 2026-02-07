Orri aftur með draumainnkomu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 7. febrúar 2026 22:02 Orri Steinn Óskarsson fagnar marki sínu fyrir Real Sociedad í kvöld. Getty/Juan Manuel Serrano Arce Orri Steinn Óskarsson átti aðra flotta innkomu af bekknum í kvöld þegar Real Sociedad vann 3-1 heimasigur á Elche í spænsku deildinni. Orri fékk að spila síðustu átta mínútur leiksins en það nægði honum til að innsigla sigurinn. Orri átti frábæra innkomu í spænska bikarnum í síðustu viku og endurtók leikinn í kvöld. Orri kom inn á fyrir fyrirliðann Mikel Oyarzabal á 82. mínútu, þann hinn sama sem hafði komið Real Sociedad í 2-0 á 38. mínútu. Luka Sucic skoraði fyrsta mark liðsins á 24. mínútu en fór síðan meiddur af velli fimm mínútum síðar. André Silva minnkaði muninn í 2-1 á 42. mínútu. Mark var síðan dæmt af Sociedad vegna rangstöðu í seinni hálfleiknum. Orri skoraði markið sitt á 89. mínútu eftir sendingu frá Jon Gorrotxategi en skoraði það með hægrifótar skoti frá vítateigslínunni. Þetta er annað deildarmark Orra á leiktíðinni en það fyrsta síðan í ágúst. Orri missti úr um fjóra mánuði vegna meiðsla. ⚽️ 89’ | 3-1 | 𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟𝗟𝗟𝗟𝗟 DE LA REEEAAALLL!!! Sentencia el partido Orri Óskarsson. 𝗚𝗢𝗔𝗭𝗘𝗡!!!#RealSociedadElche pic.twitter.com/l7rhPyh3tH— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) February 7, 2026 Spænski boltinn Mest lesið KR-ingar bikarmeistarar eftir stjörnuhrap í Smáranum Körfubolti United fagnaði fjórða sigrinum í röð Enski boltinn Fótboltalið Vals semur við son Alexanders Petersson Íslenski boltinn Leik lokið: Keflavík - Grindavík 92-83 | Keflavík bikarmeistari eftir sigur á Grindavík Körfubolti Skytturnar með níu stiga forskot á toppnum Enski boltinn Palmer með þrennu í fyrri hálfleik gegn Úlfunum Enski boltinn Keppandi Suður-Kóreu á Ólympíuleikunum fæddist á Íslandi Sport „Vona að við getum haldið Ólympíuleika sem snúast ekki um typpi“ Sport „Við ætlum að skemmta okkur í kvöld“ Körfubolti Búast við yfir tuttugu og sex milljón meldingum um veikindi Sport Fleiri fréttir Albert meiddist og Fiorentina missti frá sér sigurinn Kristian Nökkvi á skotskónum í Hollandi Brentford upp að hlið Liverpool eftir endurkomusigur á Newcastle Mikel Arteta segir að níu stiga forysta Arsenal þýði „ekkert“ Fótboltalið Vals semur við son Alexanders Petersson Börsungar gefa ekkert eftir á toppnum Hamrarnir sóttu sigur, Everton sneri leiknum en Villa missti niður forystu Skytturnar með níu stiga forskot á toppnum Palmer með þrennu í fyrri hálfleik gegn Úlfunum Fær fjögurra leikja bann og missir af Lundúnaslagnum United fagnaði fjórða sigrinum í röð Sjáðu mörkin sem Sean Dyche fannst alveg skelfileg Biður Liverpool að slaka á reglunum Fara fögrum orðum um Íslendinginn unga Stóð með sjálfri sér: „Fann að ég myndi ekki ná að blómstra í þessu umhverfi“ Dagskráin í dag: Risa dagur í enska boltanum Risa sigur fyrir Leeds United Lengjubikarinn: Fylkir vann Breiðablik og FH skoraði sjö Hjörtun í vörn Íslands mættust ekki í kvöld Arnór fékk allt greitt frá Rússunum og saknar landsliðsins Þvertaka fyrir að þjálfarinn stökkvi frá borði rétt fyrir HM Arteta með lykilmenn meidda og svaraði ásökunum Segir fótboltasérfræðinga bera ábyrgð FH sækir sænskan miðvörð Úlfar í sauðagæru? „Myndi segja að þetta sé framsækin nálgun“ Sakar Arsenal um virðingarleysi „Skrítið að klæðast grænu en það mun venjast hratt“ Leicester missir sex stig og er í mikilli hættu á að falla annað árið í röð Arne Slot: Jérémy Jacquet er gríðarlegt efni Fyrrum leikmaður Aftureldingar og Fram á forsíðu fræga sundfatablaðsins Sjá meira