Lífið

Söngvari 3 Doors Down látinn

Lovísa Arnardóttir skrifar
Brad Arnold lést úr krabbameini.
Brad Arnold lést úr krabbameini. Vísir/Getty

Brad Arnold, söngvari og stofnmeðlimur bandarísku rokkhljómsveitarinnar 3 Doors Down, er látinn. Hann lést úr krabbameini. Hann var 47 ára. Arnold lætur eftir sig eiginkonu sína, Jennifer.

Í frétt Variety um andlát Arnold er haft eftir fulltrúa hans að hann hafi látist í svefni. Eiginkona hans hafi verið með honum við andlát hans og nánasta fjölskylda.

Arnold tók þátt í að stofna hljómsveitina árið 1996 í Escatawpa, Mississippi. Hann samdi og framleiddi smellinn „Kryptonite“ frá árinu 2000 sem er eitt af frægustu lögum sveitarinnar. Arnold var aðeins fimmtán ára þegar hann samdi textann við lagið.

Arnold greindi frá því í maí í fyrra að hann hefði verið greindur með krabbamein í nýrum á fjórða stigi.

„Hæ öll, þetta er Brad úr 3 Doors Down. Ég vona að þið eigið frábæran dag,“ sagði hann í myndbandinu. „Ég hef ekki svo góðar fréttir að færa ykkur í dag. Ég var veikur fyrir nokkrum vikum og fór á spítala í skoðun og fékk þá greiningu að ég væri með nýrnakrabbamein sem hefði dreift sér í lungun. Það er á fjórða stigi og það er ekki gott.“

Hann aflýsti tónleikaröð hljómsveitarinnar í kjölfarið.

Andlát Bandaríkin Hollywood


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.