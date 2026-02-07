Söngvari 3 Doors Down látinn Lovísa Arnardóttir skrifar 7. febrúar 2026 20:06 Brad Arnold lést úr krabbameini. Vísir/Getty Brad Arnold, söngvari og stofnmeðlimur bandarísku rokkhljómsveitarinnar 3 Doors Down, er látinn. Hann lést úr krabbameini. Hann var 47 ára. Arnold lætur eftir sig eiginkonu sína, Jennifer. Í frétt Variety um andlát Arnold er haft eftir fulltrúa hans að hann hafi látist í svefni. Eiginkona hans hafi verið með honum við andlát hans og nánasta fjölskylda. Arnold tók þátt í að stofna hljómsveitina árið 1996 í Escatawpa, Mississippi. Hann samdi og framleiddi smellinn „Kryptonite“ frá árinu 2000 sem er eitt af frægustu lögum sveitarinnar. Arnold var aðeins fimmtán ára þegar hann samdi textann við lagið. Arnold greindi frá því í maí í fyrra að hann hefði verið greindur með krabbamein í nýrum á fjórða stigi. „Hæ öll, þetta er Brad úr 3 Doors Down. Ég vona að þið eigið frábæran dag,“ sagði hann í myndbandinu. „Ég hef ekki svo góðar fréttir að færa ykkur í dag. Ég var veikur fyrir nokkrum vikum og fór á spítala í skoðun og fékk þá greiningu að ég væri með nýrnakrabbamein sem hefði dreift sér í lungun. Það er á fjórða stigi og það er ekki gott.“ Hann aflýsti tónleikaröð hljómsveitarinnar í kjölfarið. Andlát Bandaríkin Hollywood Mest lesið Gerði leigusamning við krabbameinið Lífið Fréttatía vikunnar: Framsókn, Epstein-skjölin og Dagur Sig Lífið Tæplega 28 þúsund í mat á mánuði: „Hvar voru þið að svindla?“ Lífið Sjö dýrustu eignirnar sem seldust árið 2025 Lífið Hitnar í kolunum hjá Heated Rivalry-stjörnum? Lífið Gummi Emil á leið í fæðubótarefnin Lífið Drengurinn sem dó Lífið Alma stolt af syninum Lífið Vill 700 milljónir fyrir höllina Lífið „Ég er að heiðra litla Aron“ Tónlist Fleiri fréttir Söngvari 3 Doors Down látinn Vinnur við að búa hjá fólki þegar það er ekki heima Alma stolt af syninum Hitnar í kolunum hjá Heated Rivalry-stjörnum? Gerði leigusamning við krabbameinið Fréttatía vikunnar: Framsókn, Epstein-skjölin og Dagur Sig Tæplega 28 þúsund í mat á mánuði: „Hvar voru þið að svindla?“ Karlmennskan rís úr öskunni Sjö dýrustu eignirnar sem seldust árið 2025 Alan Carr á Íslandi „Ungir drengir eru búnir að láta segja sér að þeir séu eitraðir“ Gummi Emil á leið í fæðubótarefnin Fannar og Vala keyptu fyrir 170 milljónir í Kjalarlandi Hefur verið 73 kíló í 55 ár en bætti aðeins á sig þegar bjórinn var leyfður Viðar Örn hefur störf á Sólheimum Geoff og Ásta Margrét nýtt par Prinsinn og prinsessan ætla að flytja heim á næsta ári Vill 700 milljónir fyrir höllina Drengurinn sem dó Nakinn á kóræfingu Laufey fékk sæta kveðju frá yngsta Grammy-verðlaunahafa sögunnar „Skýið er bleikt og við erum sannarlega enn þá á því skýi og í sjokki“ Síðasti leynigesturinn opinberaður „Hvernig ég er að gera þetta núna er ekki hægt til lengri tíma“ Tók Indriða í pontu og uppskar hláturskast í þingsal X-ið bætir við sig Bolla Vaskir Valsmenn hressir á Hlíðarenda „Þetta er bara fjárhagslegt ofbeldi“ „Ekki er þetta uppáhaldslagið þitt?“ Forsetinn hótar lögsókn: „Vertu viðbúinn Noah“ Sjá meira