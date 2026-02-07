Innlent

Jónas Már kjörinn odd­viti Sam­fylkingarinnar í Kópa­vogi

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Lovísa Arnardóttir skrifa
Þau skipa fjögur efstu sæti á lista Samfylkingar í Kópavogi.
Þau skipa fjögur efstu sæti á lista Samfylkingar í Kópavogi. Vísir/Silja

Jónas Már Torfason hefur verið kjörinn oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi. Þetta var tilkynnt á Krónikunni í Gerðasafni.

Valið stóð á milli Jónasar Más Torfasonar lögfræðings og Gunnars Gylfasonar formanns Samfylkingarinnar í Kópavogi.

Eydís Inga Valsdóttir var kjörin í annað sætið og í það þriðja Hákon Gunnarsson, varabæjarfulltrúi flokksins. Sólveig Skaftadóttir var kjörin í fjórða sæti listans.

Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis gaf öllum frambjóðendunum blóm og sagði við viðstadda að það þótti rétt að láta utanbæjarkonu veita verðlaunin sem uppskar hlátur úr salnum. Alls voru sex frambjóðendur sem buðu fram krafta sína.

1703 voru á kjörskrá en á áttunda hundrað atkvæði voru greidd. Árið 2022 voru greidd 314 atkvæði, svo rúmlega tvöfalt fleiri greiddu atkvæði í ár. Fjölda atkvæða var vel fagnað í salnum og sagði kjörstjórnin að um væri að ræða sankallaða lýðræðisveislu. Fjöldi þingmanna flokksins voru viðstaddir, þar á meðal Alma Möller, ráðherra og móðir Jónasar Más, Guðmundur Ari Sigurjónsson, Dagbjört Hákonardóttir og Víðir Reynisson. 

„Ég þakka traustið hjartanlega,“ segir Jónas Már við fjölmenna hópinn sem er varsaman kominn á Krónikunni. Þá þakkaði hann kjörstjórninni og þeim sem hafa lagt honum lið í þessum fyrstu pólitísku skrefum.

Vill endurskoða Kópavogsmódelið

„Tilfinningin er sú að það er töluverður andi hjá jafnaðarmönnum í Kopavig. Maður finnur það þegar maður talar við kjósendur og flokksmenn að þeir binda miklar vonir við okkur í vor,“ segir Jónas í samtali við blaðamann á staðnum og að það sé skýr vilji til að breyta um meirihluta í bænum.

Jónas Már segir leikskólamálin ofarlega í hans huga. Hann vilji endurskoða gjaldskrá og Kópavogsmódelið eins og það er í dag. Foreldrar sem nýti kerfið með hefðbundnum hætti borgi dýrustu leikskólagjöldin á landinu.

„Þessu hefur verið lýst af foreldrum, í samtölum við mig, sem barnaskatti, og ég get ekki annað en tekið undir það. Þetta er algjör grundvallarþjónusta við barnafjölskyldur í bænum og að við séum að velta kostnaði yfir á fjölskyldur er ekki rétt forgangsröðun,“ segir hann og að það sé hans erindi, og flokksins, að koma með nýja forgangsröðun.

Boðberi jafnaðarstefnu Kristrúnar

Hann segist hrífast af jafnaðarstefnu Kristrúnar Frostadóttur og hafi viljað vera boðberi hennar stefnu í Kópavogi.

Hann segir allt opið hvað varðar meirihlutastarf og hann útiloki ekki neitt en þegar hann boði nýja forgangsröðun sé ljóst að það þyrfti ýmislegt að gerast svo hann myndi vinna með Sjálfstæðisflokknum.

„En annars er það samtal fyrir kosninganóttina og eftir hana,“ segir hann og að hann geti vel ímyndað sér að vinna með Framsókn eða Viðreisn.

„Ég held það séu ýmis spennandi mynstur hérna og það er klárlega allt á borðinu. Við útilokum ekki neitt.“

Vakning meðal jafnaðarmanna í Kópavogi

Hákon hefur verið varabæjarfulltrúi flokksins síðasta kjörtímabilið en Bergljót Kristinsdóttir oddviti ætlar ekki að gefa kost á sér í sveitarstjórnarkosningunum í vor. Hákon segist ánægður með þriðja sætið og les stöðuna þannig að flokkurinn muni fá þrjá kjörna fulltrúa í bæjarstjórn Kópavogs.

„Það er löng hefð fyrir sögu Samfylkingarinnar og forvera hennar í bænum. Það er mikil vakning meðal hennar í Kópavogi,“ segir Hákon.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Samfylkingin Kópavogur Sveitarstjórnarkosningar 2026

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið