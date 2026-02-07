Fótbolti

Börsungar gefa ekkert eftir á toppnum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lamine Yamal og Alejandro Balde fagnar marki þess fyrrnefnda í dag.
Lamine Yamal og Alejandro Balde fagnar marki þess fyrrnefnda í dag. Getty/Judit Cartiel

Barcelona náði fjögurra stiga forskoti á Real Madrid á toppi spænsku deildarinnar eftir 3-0 sigur á Mallarca í dag.

Erkifjendurnir eru í svakalegri keppni um spænska meistaratitilinn á þessu tímabili. Real Madrid fær tækifæri á morgun til að minnka forskotið aftur í eitt stig.

Robert Lewandowski kom Barcelona í 1-0 á 29. mínútu eftir sendingu frá Dani Olmo.

Olmo lagði líka upp annað markið sem Lamine Yamal skoraði á 61. mínútu.

Þriðja markið skoraði síðan Marc Bernal á 83. mínútu eftir sendingu frá Fermin Lopez.

Mallorca virtist nokkuð ógnandi í byrjun en missti allan vind úr seglunum þegar Lewandowski kom Barcelona yfir. Yamal klúðraði svo dauðafæri í lok fyrri hálfleiks til að tvöfalda forystu liðsins en bætti fljótlega fyrir það með stórkostlegu skoti með vinstri fæti fyrir utan teig og kom stöðunni í 2-0.

Varamaðurinn Bernal bætti svo við þriðja markinu og kórónaði frábæra skyndisókn á 83. mínútu þegar heimamenn héldu hundrað prósent sigurgöngu sinni á heimavelli í spænsku deildinni. Barcelona lauk leiknum með 2,63 í xG (vænt mörk) samanborið við 0,8 hjá Mallorca.

Börsungar horfa nú til fyrri undanúrslitaleiksins í spænska bikarnum gegn Atletico Madrid á fimmtudag.

Spænski boltinn

