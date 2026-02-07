Börsungar gefa ekkert eftir á toppnum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 7. febrúar 2026 17:22 Lamine Yamal og Alejandro Balde fagnar marki þess fyrrnefnda í dag. Getty/Judit Cartiel Barcelona náði fjögurra stiga forskoti á Real Madrid á toppi spænsku deildarinnar eftir 3-0 sigur á Mallarca í dag. Erkifjendurnir eru í svakalegri keppni um spænska meistaratitilinn á þessu tímabili. Real Madrid fær tækifæri á morgun til að minnka forskotið aftur í eitt stig. Robert Lewandowski kom Barcelona í 1-0 á 29. mínútu eftir sendingu frá Dani Olmo. Olmo lagði líka upp annað markið sem Lamine Yamal skoraði á 61. mínútu. Þriðja markið skoraði síðan Marc Bernal á 83. mínútu eftir sendingu frá Fermin Lopez. Mallorca virtist nokkuð ógnandi í byrjun en missti allan vind úr seglunum þegar Lewandowski kom Barcelona yfir. Yamal klúðraði svo dauðafæri í lok fyrri hálfleiks til að tvöfalda forystu liðsins en bætti fljótlega fyrir það með stórkostlegu skoti með vinstri fæti fyrir utan teig og kom stöðunni í 2-0. Varamaðurinn Bernal bætti svo við þriðja markinu og kórónaði frábæra skyndisókn á 83. mínútu þegar heimamenn héldu hundrað prósent sigurgöngu sinni á heimavelli í spænsku deildinni. Barcelona lauk leiknum með 2,63 í xG (vænt mörk) samanborið við 0,8 hjá Mallorca. Börsungar horfa nú til fyrri undanúrslitaleiksins í spænska bikarnum gegn Atletico Madrid á fimmtudag. Spænski boltinn Mest lesið KR-ingar bikarmeistarar eftir stjörnuhrap í Smáranum Körfubolti United fagnaði fjórða sigrinum í röð Enski boltinn „Vona að við getum haldið Ólympíuleika sem snúast ekki um typpi“ Sport Skytturnar með níu stiga forskot á toppnum Enski boltinn Risa sigur fyrir Leeds United Enski boltinn Fær fjögurra leikja bann og missir af Lundúnaslagnum Enski boltinn Biður Liverpool að slaka á reglunum Enski boltinn Búast við yfir tuttugu og sex milljón meldingum um veikindi Sport Palmer með þrennu í fyrri hálfleik gegn Úlfunum Enski boltinn Skoða stækkun typpa í skíðastökki Sport Fleiri fréttir Börsungar gefa ekkert eftir á toppnum Hamrarnir sóttu sigur, Everton sneri leiknum en Villa missti niður forystu Skytturnar með níu stiga forskot á toppnum Palmer með þrennu í fyrri hálfleik gegn Úlfunum Fær fjögurra leikja bann og missir af Lundúnaslagnum United fagnaði fjórða sigrinum í röð Sjáðu mörkin sem Sean Dyche fannst alveg skelfileg Biður Liverpool að slaka á reglunum Fara fögrum orðum um Íslendinginn unga Stóð með sjálfri sér: „Fann að ég myndi ekki ná að blómstra í þessu umhverfi“ Dagskráin í dag: Risa dagur í enska boltanum Risa sigur fyrir Leeds United Lengjubikarinn: Fylkir vann Breiðablik og FH skoraði sjö Hjörtun í vörn Íslands mættust ekki í kvöld Arnór fékk allt greitt frá Rússunum og saknar landsliðsins Þvertaka fyrir að þjálfarinn stökkvi frá borði rétt fyrir HM Arteta með lykilmenn meidda og svaraði ásökunum Segir fótboltasérfræðinga bera ábyrgð FH sækir sænskan miðvörð Úlfar í sauðagæru? „Myndi segja að þetta sé framsækin nálgun“ Sakar Arsenal um virðingarleysi „Skrítið að klæðast grænu en það mun venjast hratt“ Leicester missir sex stig og er í mikilli hættu á að falla annað árið í röð Arne Slot: Jérémy Jacquet er gríðarlegt efni Fyrrum leikmaður Aftureldingar og Fram á forsíðu fræga sundfatablaðsins Casemiro í viðtali við Sýn Sport: „Hann veit hvernig stuðningsmenn vilja spila“ Juve hent út úr bikarnum í vel heppnaðri hefndartilraun Alfons lá eftir en fékk svo boltann og skoraði Samþykkti að taka slaginn en sleit strax hásin Vinna hafin en langur vegur að stofnun nýs knattspyrnufélags í Breiðholti Sjá meira