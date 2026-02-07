Hlédís Maren Guðmundsdóttir félagsfræðingur og fyrrverandi blaðamaður hyggst bjóða sig fram fyrir Miðflokkinn í komandi borgarstjórnarkosningum í Reykjavík. Hún segir Reykjavík frábæra borg en aðkallandi verkefni séu mörg, hugmyndafræðilegar kreddur hafi borið heilbrigða skynsemi ofurliði.
Þetta kemur fram í aðsendri grein Hlédísar á Vísi. Þar segir hún að undanfarna mánuði hafi hún verið orðuð við framboð Miðflokksins í Reykjavík og segir hún að því ætti það að koma fáum á óvart að hún tilkynni nú um framboð. Miðflokkurinn mælist samkvæmt nýjustu skoðanakönnunum með tvo borgarfulltrúa inni en flokkurinn hefur undanfarna daga kynnt einn frambjóðanda á dag. Enn hefur ekki verið tilkynnt hver verður oddviti flokksins eða í hvaða sætum frambjóðendur verða. Síðast í morgun var greint frá því að Frosti Logason yrði ekki oddviti.
„Reykjavík er frábær borg en þó eru aðkallandi verkefni mörg. Helstu atriðin eru húsnæðismál, rekstrarhagræðing, skóla- og leikskólamál og samgöngumál. Rauði þráðurinn í öllum þeim vandamálum sem við stöndum frammi fyrir eru hugmyndafræðilegar kreddur sem hafa borið heilbrigða skynsemi ofurliði. Þessu verðum við að vinda ofan af til að endurheimta kerfi sem eiga að þjóna almenningi,“ skrifar Hlédís í grein sinni á Vísi.
Þar segir hún meðal annars að menntamálin séu aðkallandi og segist hún vilja endurreisa samræmd próf og tryggja heiðarlegt og sanngjarnt einkunnarkerfi sem foreldrar skilji. Þá segir Hlédís að borgin þurfi að sýna fjárhagslega ráðdeild og forgangsraða lögbundnum verkefnum og láta af gæluverkefnum sem enginn hafi beðið um. Þá segir Hlédís að húsnæðismál séu á oddinum og að tryggja verði aukið framboð.
„Þétting byggðar mun aldrei virka ef byggðin er ljót. Við eigum ekki að sætta okkur við niðurdrepandi borgarmynd; minnisvarða alls þess versta sem módernisminn hefur upp á að bjóða. Reykvíkingar eiga skilið fallega og fjölbreytta byggð. Lágreistar byggingar sem hleypa ljósinu inn,“ skrifar Hlédís Maren meðal annars. Hún segir framundan mikilvægar kosningar.
„Sem munu skipta sköpum fyrir borgarbúa. Það er til mikils að vinna í borginni og ég býð fram krafta mína í þágu þess mikilvæga verkefnis. Ég hlakka til að taka þátt í öflugu starfi flokksins og móta stefnu hans í borginni.“