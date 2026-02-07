Frosti Logason verður ekki oddviti Miðflokksins í borgarstjórnarkosningum í haust. Flokkurinn mælist samkvæmt nýjustu skoðanakönnunum með tvo borgarfulltrúa inni þrátt fyrir að hafa ekki kynnt hver mun leiða lista flokksins í borginni.
Mikil spenna ríkir því eðli málsins samkvæmt fyrir því hver verður oddviti flokksins. Björn Ingi Hrafnsson aðstoðarmaður Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar formanns flokksins sér um að stilla upp á lista og hefur sjálfur sagt í samtali við Vísi að hann verði ekki oddviti. Leitað hefur verið ljósum logum að mögulegum oddvita Miðflokksins á kaffistofum landsins og er nafn Frosta eitt þeirra sem komið hafa upp.
Það birtist meðal annars í því að Andrés Jónsson almannatengill og ráðgjafi sagði í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í vikunni að hann teldi líklegast að Frosti yrði næsti oddviti, miðað við þau nöfn sem hann hefði heyrt nefnd. „Hann hefur verið nefndur,“ sagði Andrés í þættinum.
Frosti hlaðvarpsstjóri var að lyfta lóðum þegar blaðamaður Vísis náði í hann í gær. Þegar þrálátur orðrómur þess efnis að hann muni taka að sér að leiða lista Miðflokksins í borginni var borinn undir hann þótti Frosta það skondið. „Það er ekkert hæft í þessu,“ sagði Frosti.
Miðflokkurinn hefur undanfarna daga kynnt einn frambjóðanda á dag. Meðal þeirra sem hafa gefið kost á sér eru Kristín Kolbrún Kolbeinsdóttir Waage, Breki Atlason, Páll Edwald og Helgi Áss Grétarson. Ekki liggur fyrir hvenær oddviti flokksins verður kynntur en kosningar fara fram 16. maí.