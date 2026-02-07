Innlent

„Það er ekkert hæft í þessu“

Oddur Ævar Gunnarsson og Jakob Bjarnar skrifa
Frosti Logason hefur rekið Brotkast undanfarin ár svo athygli hefur vakið.
Frosti Logason hefur rekið Brotkast undanfarin ár svo athygli hefur vakið.

Frosti Logason verður ekki oddviti Miðflokksins í borgarstjórnarkosningum í haust. Flokkurinn mælist samkvæmt nýjustu skoðanakönnunum með tvo borgarfulltrúa inni þrátt fyrir að hafa ekki kynnt hver mun leiða lista flokksins í borginni.

Mikil spenna ríkir því eðli málsins samkvæmt fyrir því hver verður oddviti flokksins. Björn Ingi Hrafnsson aðstoðarmaður Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar formanns flokksins sér um að stilla upp á lista og hefur sjálfur sagt í samtali við Vísi að hann verði ekki oddviti. Leitað hefur verið ljósum logum að mögulegum oddvita Miðflokksins á kaffistofum landsins og er nafn Frosta eitt þeirra sem komið hafa upp.

Það birtist meðal annars í því að Andrés Jónsson almannatengill og ráðgjafi sagði í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í vikunni að hann teldi líklegast að Frosti yrði næsti oddviti, miðað við þau nöfn sem hann hefði heyrt nefnd. „Hann hefur verið nefndur,“ sagði Andrés í þættinum.

Frosti hlaðvarpsstjóri var að lyfta lóðum þegar blaðamaður Vísis náði í hann í gær. Þegar þrálátur orðrómur þess efnis að hann muni taka að sér að leiða lista Miðflokksins í borginni var borinn undir hann þótti Frosta það skondið. „Það er ekkert hæft í þessu,“ sagði Frosti.

Miðflokkurinn hefur undanfarna daga kynnt einn frambjóðanda á dag. Meðal þeirra sem hafa gefið kost á sér eru Kristín Kolbrún Kolbeinsdóttir Waage, Breki Atlason, Páll Edwald og Helgi Áss Grétarson. Ekki liggur fyrir hvenær oddviti flokksins verður kynntur en kosningar fara fram 16. maí.

Miðflokkurinn Sveitarstjórnarkosningar 2026 Reykjavík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið