Kæru vinir og Reykvíkingar,
Undanfarna mánuði hef ég verið orðuð við framboð Miðflokksins í Reykjavík og það ætti því að koma fáum á óvart að ég tilkynni loksins framboð mitt.
Reykjavík er frábær borg en þó eru aðkallandi verkefni mörg. Helstu atriðin eru húsnæðismál, rekstrarhagræðing, skóla- og leikskólamál og samgöngumál. Rauði þráðurinn í öllum þeim vandamálum sem við stöndum frammi fyrir eru hugmyndafræðilegar kreddur sem hafa borið heilbrigða skynsemi ofurliði. Þessu verðum við að vinda ofan af til að endurheimta kerfi sem eiga að þjóna almenningi.
Menntamálin eru aðkallandi. Endurreisum samræmd próf og tryggjum heiðarlegt og sanngjarnt einkunnakerfi sem foreldrar skilja. Tryggjum nauðsynlegar umbætur á skóla án aðgreiningar svo skólakerfið uppfylli lögbundna skyldu sína til að veita öllum börnum viðeigandi menntun sem hæfir sérstökum hæfileikum og þörfum þeirra. En stöðvum ekki þar. Göngum skrefinu lengra og innleiðum framfarastefnu í grunnskóla sem nærir persónubundinn metnað og afreksmennsku.
Borgin þarf að sýna fjárhagslega ráðdeild; forgangsraða lögbundnum verkefnum og láta af gæluverkefnum sem enginn bað um. Við getum reist góða leikskóla og viðhaldið þeim án þess að kosta til milljörðum. Það er ekkert því til fyrirstöðu að staðla byggingarteikningar og byggja það sem við vitum að virkar. Fjármagn á að nýtast í þágu borgarbúa – ekki öfugt.
Húsnæðismál eru á oddinum. Við verðum að tryggja aukið framboð með því að byggja meira og byggja betur. Hættum lóðabraski. Hættum að gefa lóðir á gjafvirði aðilum sem mega hagnast á húsnæði sem aldrei var byggt. Stefna um hagkvæmt húsnæði verður að lúta heilbrigðri skynsemi. Tilgangurinn má ekki helga meðalið – sérstaklega ekki þegar meðalið er lyfleysa.
Þétting byggðar mun aldrei virka ef byggðin er ljót. Við eigum ekki að sætta okkur við niðurdrepandi borgarmynd; minnisvarða alls þess versta sem módernisminn hefur upp á að bjóða. Reykvíkingar eiga skilið fallega og fjölbreytta byggð. Lágreistar byggingar sem hleypa ljósinu inn. Húsnæði sem hentar raunverulegum þörfum og lífsmarkmiðum fólks. Reisum byggingar sem sómi er af og sem sæma borginni. Rannsóknir sýna það sama; borgarlíf þrífst best innan um klassískar byggingar og í grónum hverfum sem myndast í kringum fólk en ekki öfugt. Endurreisn klassískrar byggingarstefnu er víða hafin og við getum tileinkað okkur hana í Reykjavík.
Framundan eru mikilvægar kosningar sem munu skipta sköpum fyrir borgarbúa. Það er til mikils að vinna í borginni og ég býð fram krafta mína í þágu þess mikilvæga verkefnis. Ég hlakka til að taka þátt í öflugu starfi flokksins og móta stefnu hans í borginni.
Höfundur er félagsfræðingur.
