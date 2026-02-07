Íbúi á Eyrarbakka, sem hefur heimsótt Grænland nokkrum sinnum hvetur Íslendinga til að heimsækja landið því fólkið þar sé svo blítt, gestrisið og stolt af landi sínu. Mótorhjól eru hins vegar alveg bönnuð í Grænlandi.
Linda Ásdísardóttir, safnafræðingur hjá Byggðasafni Árnesinga á Eyrarbakka, var gestur á opnu húsi hjá eldri borgurum á Selfossi á fimmtudaginn þar sem hún hélt fróðlegan fyrirlestur um Grænland, sem hún kallaði „Safnarúntur á Grænlandi“ en hún hefur verið töluvert í Grænlandi síðustu ár og þá aðallega, sem sjálfboðaliði á söfnum.
En hvernig lýsir Linda íbúum á Grænlandi?
„Fólkið er blítt og gestrisið og stolt og ánægt og landið algjörlega stórbrotið, allt er stórt og svolítið hrjóstugt en samtímis gjöfult. Hafið er þeirra þjóðbraut og þetta er miklu meira, hafið er líka partur af Grænlandi, það er ekki bara landið,” segir Linda.
Þannig að þú mælir með Grænlandi, að fara þangað?
„Ég mæli alveg tvímælalaust með að fólk fari, það þarf ekki að vera vísindamaður eða fara í einhverjar risastórar skemmtiferðaskipaferðir. Farðu bara með flugi og bara skoðaðu Nuuk. Það er eins auðvelt eins og að skreppa til Kaupmannahafnar,” segir Linda.
En hvað finnst Lindu um hugmynd Bandaríkjaforseta að kaupa Grænland?
„Ég er svo móðguð fyrir þeirra hönd og enn þá bara sármóðguð og það líka að hugsa sér að geta keypt land á meðan grænlenska þjóðin á í rauninni öll saman, þau eiga landið sitt saman, þau eiga allar veiðilendurnar, fjöllin og hafið.”
Linda sagði frá því í fyrirlestrinum að það væru engin mótorhjól í Grænlandi.
„Nei, mótorhjól eru bönnuð í Grænlandi. Það var smá forræðishyggja svo að fólk færi ekki að drepa sig á þessum tólum vegna þess að þú kemst ekkert á milli neinna staða hvort sem er þannig að mótorhjólin voru bara leiktæki. Þú verður að láta þér duga snjósleðana,” sagði Linda.