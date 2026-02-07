Fótbolti

Stóð með sjálfri sér: „Fann að ég myndi ekki ná að blómstra í þessu um­hverfi“

Aron Guðmundsson skrifar
Guðrún Arnardóttir í leik með íslenska landsliðinu þar sem hún hefur verið fastamaður. 
Ís­lenska lands­liðs­konan í fót­bolta, Guðrún Arnar­dóttir, þurfti að standa með sjálfri sér á erfiðum tíma­punkti á sínum ferli þegar að gleðin, sem hún finnur fyrir með því að spila fót­bolta, virtist við það að hverfa.

Eftir að hafa aðeins verið í hálft ár í her­búðum portúgalska félagsins Braga bárust þau óvæntu tíðindi að Guðrún hefði yfir­gefið liðið. Eftir það sem þá leit út fyrir að vera spennandi skref til Braga frá sænska stór­liðinu Ros­engard fann Guðrún það fljótt að um­hverfið í Portúgal hentaði sér ekki.

„Ég fann að ég myndi ekki ná að blómstra í þessu um­hverfi,“ segir Guðrún í viðtali við íþrótta­deild Sýnar. „Það er erfið til­finning að finna fyrir þegar maður er alltaf að leitast eftir því að bæta sig og vera besta út­gáfan af sjálfri sér. Ég var í raun aðeins farin að missa gleðina af því að spila og átti þess vegna bara samræður við forráða­menn félagsins og var mjög heiðar­leg með það hvernig mér liði.“

Mikilvægt að halda í gleðina

Það tók tíma fyrir forráða­menn Braga til þess að sýna Guðrúnu skilning en það gerðu þeir þó og best fyrri alla aðila að leiðir myndu skilja.

„Þetta er erfitt því maður vill alltaf vera eins góður og maður getur, gera allt fyrir liðið sem maður er í og liðs­félagana. En þegar að maður er orðin þetta gömul þá er maður búin að læra ýmis­legt, farin að þekkja hvað virkar fyrir mann og hvað ekki, hvað það er sem fær mann til að þrífast og hvað það er sem heldur aftur að manni.“

Guðrún þurfti að standa með sjálfri sér, eitt­hvað sem ætti að vera sjálf­sagður hlutur en getur verið flókið fyrir at­vinnu­menn í fót­bolta sem hafa skuld­bundið sig til lengri tíma.

„Ég er í fót­bolta af því að mér finnst það skemmti­legt. Þetta væri ekki þess virði ef þetta væri ekki svona ótrú­lega skemmti­legt. Þess vegna fannst mér mikilvægt að halda í gleðina, halda í að njóta þess að spila fót­bolta.“

Guðrúnu bauðst tækifæri til þess að snúa aftur í sænska boltanum, þar sem hún hefur áður gert garðinn frægan og unnið titla. Hún samdi við topp­lið Hammar­by og fram­undan eru ævintýri í Svíþjóð og Evrópu­boltanum.

Guðrún Arnardóttir er orðin grænklædd á nýjan leik en litin þekkir hún frá tíma sínum í BreiðablikiHammarby

„Ég er bara ánægð með að hafa tekið þessa ákvörðun og fann það strax eftir að ég mætti til Hammar­by og spilaði leik hvað mér fannst það ógeðs­lega gaman. Ég finn fyrir gleðinni aftur. Þetta er félag sem vill vera í topp­baráttu á hverju ári, lið með mikinn metnað og gríðar­legt magn af stuðnings­fólki. 

Það er alveg til fyrir­myndar hvernig stuðningurinn í kringum liðið er. Það er mikið hjarta í liðinu og ákveðin krafa frá stuðnings­mönnum í garð félagsins að það sé að berjast við toppinn, að þetta sé félag sem spili fal­legan fót­bolta með mikilli ák­efð. Ég finn fyrir miklum metnaði hér, um­gjörðin er eftir því líka. Það er ótrú­lega gaman að vera partur af þessu.“

Sænski boltinn

