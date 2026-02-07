Stóð með sjálfri sér: „Fann að ég myndi ekki ná að blómstra í þessu umhverfi“ Aron Guðmundsson skrifar 7. febrúar 2026 08:01 Guðrún Arnardóttir í leik með íslenska landsliðinu þar sem hún hefur verið fastamaður. Getty/Alex Nicodim Íslenska landsliðskonan í fótbolta, Guðrún Arnardóttir, þurfti að standa með sjálfri sér á erfiðum tímapunkti á sínum ferli þegar að gleðin, sem hún finnur fyrir með því að spila fótbolta, virtist við það að hverfa. Eftir að hafa aðeins verið í hálft ár í herbúðum portúgalska félagsins Braga bárust þau óvæntu tíðindi að Guðrún hefði yfirgefið liðið. Eftir það sem þá leit út fyrir að vera spennandi skref til Braga frá sænska stórliðinu Rosengard fann Guðrún það fljótt að umhverfið í Portúgal hentaði sér ekki. „Ég fann að ég myndi ekki ná að blómstra í þessu umhverfi,“ segir Guðrún í viðtali við íþróttadeild Sýnar. „Það er erfið tilfinning að finna fyrir þegar maður er alltaf að leitast eftir því að bæta sig og vera besta útgáfan af sjálfri sér. Ég var í raun aðeins farin að missa gleðina af því að spila og átti þess vegna bara samræður við forráðamenn félagsins og var mjög heiðarleg með það hvernig mér liði.“ Mikilvægt að halda í gleðina Það tók tíma fyrir forráðamenn Braga til þess að sýna Guðrúnu skilning en það gerðu þeir þó og best fyrri alla aðila að leiðir myndu skilja. „Þetta er erfitt því maður vill alltaf vera eins góður og maður getur, gera allt fyrir liðið sem maður er í og liðsfélagana. En þegar að maður er orðin þetta gömul þá er maður búin að læra ýmislegt, farin að þekkja hvað virkar fyrir mann og hvað ekki, hvað það er sem fær mann til að þrífast og hvað það er sem heldur aftur að manni.“ Guðrún þurfti að standa með sjálfri sér, eitthvað sem ætti að vera sjálfsagður hlutur en getur verið flókið fyrir atvinnumenn í fótbolta sem hafa skuldbundið sig til lengri tíma. „Ég er í fótbolta af því að mér finnst það skemmtilegt. Þetta væri ekki þess virði ef þetta væri ekki svona ótrúlega skemmtilegt. Þess vegna fannst mér mikilvægt að halda í gleðina, halda í að njóta þess að spila fótbolta.“ Guðrúnu bauðst tækifæri til þess að snúa aftur í sænska boltanum, þar sem hún hefur áður gert garðinn frægan og unnið titla. Hún samdi við topplið Hammarby og framundan eru ævintýri í Svíþjóð og Evrópuboltanum. Guðrún Arnardóttir er orðin grænklædd á nýjan leik en litin þekkir hún frá tíma sínum í BreiðablikiHammarby „Ég er bara ánægð með að hafa tekið þessa ákvörðun og fann það strax eftir að ég mætti til Hammarby og spilaði leik hvað mér fannst það ógeðslega gaman. Ég finn fyrir gleðinni aftur. Þetta er félag sem vill vera í toppbaráttu á hverju ári, lið með mikinn metnað og gríðarlegt magn af stuðningsfólki. Það er alveg til fyrirmyndar hvernig stuðningurinn í kringum liðið er. Það er mikið hjarta í liðinu og ákveðin krafa frá stuðningsmönnum í garð félagsins að það sé að berjast við toppinn, að þetta sé félag sem spili fallegan fótbolta með mikilli ákefð. Ég finn fyrir miklum metnaði hér, umgjörðin er eftir því líka. 