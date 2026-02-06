Starfsmenn Bifrastar hreinsaðir af öllum sökum Kjartan Kjartansson skrifar 6. febrúar 2026 15:26 Margrét Jónsdóttir Njarðvík er rektor Háskólans á Bifröst. Vísir/Sara Siðanefnd Háskólans á Bifröst hefur hreinsað þrjá starfsmenn af öllum ásökunum. Rektor skólans bað siðanefndina um að kanna hvort starfsmennirnir hefðu verið ranglega skráðir sem meðhöfundar að greinum. Hanna Kristín Skaftadóttir, formaður Félags akademískra starfsmanna og ein þeirra sem siðanefndin skoðaði, staðfestir þetta í samtali við Vísi. Margrét Jónsdóttir Njarðvík, rektor, bað siðanefnd háskólans um að kanna hvort þrír starfsmenn hefðu ranglega verið skráðir meðhöfundar fræðigreina. Því til stuðnings lagði hún fram minnisblöð sem rannsóknarstjóri og forseti viðskiptadeildar unnu með hjálp gervigreindar á greinunum. Niðurstaða þeirra var að starfsmennirnir þrír ættu ekki að vera skráðir meðhöfundar þar sem þeir hefðu ekki lagt nægilega að mörkum til greinanna. Vantraust á rektor og stjórnendurna tvo Félag akademískra starfsmanna við Bifröst lýsti yfir vantrausti á Margréti rektor, rannsóknarstjórann og forseta viðskiptadeildar, vegna þess hvernig þau stóðu að siðanefndarmálinu gegn starfsmönnunum þremur. Einum starfsmannanna þriggja var sagt upp fyrir ótengdar sakir í sömu viku og honum var greint frá siðanefndarmálinu í nóvember. Ástæða uppsagnirinnar var sögð sú að hann hefði kennt að hluta áfanga við annan háskóla. Nafnleynd um hver sendi inn ábendingu Margrét rektor sagði í bréfi til starfsmanna og kennara Bifrastar í vikunni að málið væri fordæmalaust þar sem aðili hefði bent á möguleg brot starfsmannanna og að hann nyti nafnleyndar. Sigurrós Jónsdóttir, samskiptastjóri Háskólans á Bifröst, staðfestir við Vísi að ábendingin hafi borist rektor. Hún hafi ekki verið nafnlaus heldur njóti sá sem benti rektor á meint brot nafnleyndar. Spurð að því sérstaklega hvort að ábendingin hafi komið frá annað hvort rannsóknarstjóra sjálfum eða deildarforseta ítrekaði Sigurrós að ábendandinn nyti nafnleyndar. Stjórn háskólans ákvað að kalla til sáttamiðlara til þess að freista þess að lægja öldurnar vegna siðanefndarmálsins. Sáttamiðlarinn eigi að starfa í umboði stjórnarinnar Í yfirlýsingu sinni sagðist stjórnin treysta Margréti til þess að stýra daglegum rekstri háskólans. Sáttaferlið væri þó á ábyrgð stjórnarinnar. Háskólar Deilur í Háskólanum á Bifröst Mest lesið Sautján ára piltur lést í bílslysi á Miklubraut Innlent Slysið á Miklubraut „mjög alvarlegt“ og óskað eftir vitnum Innlent Slys á Miklubraut: Einn fluttur á sjúkrahús og einn bíll tjónaður Innlent Níu Íslendingar um borð í flugvél sem hafnaði úti á grasi Innlent Biggi lögga lamaður eftir að ofbeldi var borið upp á hann Innlent Mynd af Dorrit með Mette-Marit og Maxwell vekur athygli í Noregi Erlent Vægur dómur fyrir að áreita átta stúlkur: „Mér er slétt sama um aldursmun“ Innlent Fótbrot, kúlur á höfði og bíll á vegriði Innlent Opna dyr sínar vegna slyssins á Miklubraut Innlent Sendi rangt skjal á dómarann og nú þarf að flytja málið upp á nýtt Innlent Fleiri fréttir Jóhann Páll fagnar því að ummæli hans séu rifjuð upp Tyrkir vilja sendiráð á Íslandi Fótbrot, kúlur á höfði og bíll á vegriði Sautján ára piltur lést í bílslysi á Miklubraut Opna dyr sínar vegna slyssins á Miklubraut Bakkakot rannsakað og mönnunum boðin áfallaaðstoð „Eftirlit sveitarfélaga með fósturbörnum er brotið“ Níu Íslendingar um borð í flugvél sem hafnaði úti á grasi Rannsókn áfram í fullum gangi þrátt fyrir úrskurðina Fullyrðir að eftirlit með fósturbörnum sé brotið Ekki sé lögboðið eftirlit með fimmtungi fósturbarna Biggi lögga lamaður eftir að ofbeldi var borið upp á hann Vægur dómur fyrir að áreita átta stúlkur: „Mér er slétt sama um aldursmun“ Ragnheiður nýr forseti LUF Snjór á Hellisheiðinni Risa framkvæmd við Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi Slysið á Miklubraut „mjög alvarlegt“ og óskað eftir vitnum „Flókið að koma saman framboði með fjóra flokka“ Ölvun og þjófnaðir Sendi rangt skjal á dómarann og nú þarf að flytja málið upp á nýtt Slys á Miklubraut: Einn fluttur á sjúkrahús og einn bíll tjónaður „Gamlar“ kempur kenndu bridge á Laugarvatni Mátti ekki kalla Samtökin '78 „hagsmunasamtök barnaníðinga“ Aldrei eins lítið í læknum og fuglunum er tekið að fækka Sorglegt að sonurinn sé aðeins tala á blaði Skjálftahrina í Mýrdalsjökli „Við sáum það að þetta hreyfði við forsætisráðherra“ Fór ekki á milli mála að Jón Þór ætlaði að drepa hana Þurfa aftur að rannsaka mál tveggja barna á Múlaborg Sorglegt að vera einungis tala á blaði Sjá meira