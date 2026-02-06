Innlent

Starfs­menn Bifrastar hreinsaðir af öllum sökum

Kjartan Kjartansson skrifar
Margrét Jónsdóttir Njarðvík er rektor Háskólans á Bifröst.
Margrét Jónsdóttir Njarðvík er rektor Háskólans á Bifröst. Vísir/Sara

Siðanefnd Háskólans á Bifröst hefur hreinsað þrjá starfsmenn af öllum ásökunum. Rektor skólans bað siðanefndina um að kanna hvort starfsmennirnir hefðu verið ranglega skráðir sem meðhöfundar að greinum.

Hanna Kristín Skaftadóttir, formaður Félags akademískra starfsmanna og ein þeirra sem siðanefndin skoðaði, staðfestir þetta í samtali við Vísi.

Margrét Jónsdóttir Njarðvík, rektor, bað siðanefnd háskólans um að kanna hvort þrír starfsmenn hefðu ranglega verið skráðir meðhöfundar fræðigreina. Því til stuðnings lagði hún fram minnisblöð sem rannsóknarstjóri og forseti viðskiptadeildar unnu með hjálp gervigreindar á greinunum.

Niðurstaða þeirra var að starfsmennirnir þrír ættu ekki að vera skráðir meðhöfundar þar sem þeir hefðu ekki lagt nægilega að mörkum til greinanna.

Vantraust á rektor og stjórnendurna tvo

Félag akademískra starfsmanna við Bifröst lýsti yfir vantrausti á Margréti rektor, rannsóknarstjórann og forseta viðskiptadeildar, vegna þess hvernig þau stóðu að siðanefndarmálinu gegn starfsmönnunum þremur.

Einum starfsmannanna þriggja var sagt upp fyrir ótengdar sakir í sömu viku og honum var greint frá siðanefndarmálinu í nóvember. Ástæða uppsagnirinnar var sögð sú að hann hefði kennt að hluta áfanga við annan háskóla.

Nafnleynd um hver sendi inn ábendingu

Margrét rektor sagði í bréfi til starfsmanna og kennara Bifrastar í vikunni að málið væri fordæmalaust þar sem aðili hefði bent á möguleg brot starfsmannanna og að hann nyti nafnleyndar.

Sigurrós Jónsdóttir, samskiptastjóri Háskólans á Bifröst, staðfestir við Vísi að ábendingin hafi borist rektor. Hún hafi ekki verið nafnlaus heldur njóti sá sem benti rektor á meint brot nafnleyndar. Spurð að því sérstaklega hvort að ábendingin hafi komið frá annað hvort rannsóknarstjóra sjálfum eða deildarforseta ítrekaði Sigurrós að ábendandinn nyti nafnleyndar.

Stjórn háskólans ákvað að kalla til sáttamiðlara til þess að freista þess að lægja öldurnar vegna siðanefndarmálsins. Sáttamiðlarinn eigi að starfa í umboði stjórnarinnar

Í yfirlýsingu sinni sagðist stjórnin treysta Margréti til þess að stýra daglegum rekstri háskólans. Sáttaferlið væri þó á ábyrgð stjórnarinnar.

Háskólar Deilur í Háskólanum á Bifröst

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið