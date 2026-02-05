Sendi rangt skjal á dómarann og nú þarf að flytja málið upp á nýtt

Landsréttur hefur ómerkt dóm yfir mæðgum sem voru sakfelldar fyrir meiri háttar skattsvik, þar sem í ljós kom að héraðssaksóknari hafði sent dómaranum ótilbúin drög að ákæru, sem voru allt öðruvísi en lokaútgáfan. Málið verður því aftur tekið upp í Héraðsdómi Suðurlands.
Héraðsdómur Suðurlands hafði dæmt mæðgurnar Írisi Heru Norðfjörð Jónsdóttur, fyrrverandi eiganda Kryddleginna hjarta, og dóttur hennar, Brynju Norðfjörð Gunnarsdóttur, til þess að greiða samtals 66 milljónir króna í sekt. Móðirin hlaut einnig tíu mánaða skilorðbundinn dóm og dóttirin sex mánaða dóm.
Málið sneri að skattframtölum mæðgnanna og fjölskylduvinkonu sem höfðu allar tekið við himinháum fjárupphæðum frá spænskum auðkýfingi á árunum 2014-2017. Þeim var gefið að sök að hafa ekki talið fram upphæðirnar sem peningagjafir í skattframtölum sínum, en fjölskylduvinkonan gat sýnt fram á að hún hafi talið fram upphæðina sem lán.
Mál kvennanna þriggja vakti talsverða athygli á sínum tíma enda var um að ræða greiðslur upp á á þriðja hundrað milljóna króna sem ekki voru taldar fram á skattframtölum kvennanna.
Landsréttur kvað aftur á móti upp sinn úrskurð í þessu máli í dag þar sem dómur héraðsdóms var ómerktur og málinu vísað aftur í hérað til nýrrar meðferðar.
Var það vegna þess að héraðssaksóknari hafði fyrir mistök sent ófullgerð drög í stað endanlegrar ákæru þegar hann sendi ákæruna rafrænt til héraðsdóms. Héraðsdómari hafi svo fellt það skjal í heild sinni inn í dóminn.
Með öðrum orðum: Sú ákæra sem héraðsdómur tók upp var ekki sú sama og var gefin út á hendur mæðgunum.
Þannig voru mæðgurnar sakfelldar fyrir umfangsmeiri fjársvik en ákært var fyrir. Dómurinn komst þannig að þeirri þversagnakenndu niðurstöðu að Brynja hafi komist hjá að greiða í tekjuskatt og útsvar samtals tæpar 18 milljónir króna en við ákvörðun refsingar var miðað við 21 milljón.
Í greinargerð ákæruvaldsins segir að töluverður munur hafi verið á þeim drögum og lokaútgáfu kærunnar, bæði hvað verknaðarlýsingu varðar og tölulega þætti. Auk þess væri kröfugerð ekki hin sama. Ákæruvaldið viðurkenndi þá að það væri ekki hjá því komist að ómerkja dóminn og taka málið aftur upp í héraðsdómi.
Allur áfrýjunarkostnaður málsins, þar með talin málsvarnarlaun kvennanna þriggja, greiðast úr ríkissjóði, segir í dómnum.