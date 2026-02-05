Friðgeir Sveinsson hefur verið dæmdur fyrir hatursorðræðu vegna ummæla í garð trans fólks og Samtakanna '78. Hann kallaði trans fólk „geðsjúklinga“ og skrifaði á samfélagsmiðla að Samtökin '78 væru „hagsmunasamtök barnaníðinga“ sem innrættu börn með „pervertisma“.
Friðgeiri er gert að greiða 200 þúsund króna sekt til ríkissjóðs innan fjögurra vikna frá uppkvaðningu dómsins en sæta ella fangelsi í 14 daga. Auk þess er honum gert að greiða málsvarnarlaun skipaðs verjanda síns, en verjandi hans var Arnar Þór Jónsson, fyrrverandi forsetaframbjóðandi.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sótti málið, sem varðar fern ummæli sem Friðgeir lét falla á samfélagsmiðlum í tengslum við hinar ýmsu fréttir og bloggfærslur sem vörðuðu trans fólk og einkum kynfræðslu í skólum.
„Samtökin '78 eru í mínum huga ekkert annað í dag en hagsmunasamtök barnaníðinga og annarra perverta sem eru að leita að auðveldum fórnarlömbum,“ skrifaði Friðgeir meðal annars í kommentakerfið undir frétt Mannlífs frá 2023 sem fjallaði um trans konu sem hafði verið sökuð um áreiti gegn börnum og þroskaskertum.
Í öðrum ummælum kallaði hann meðal annars Samtökin '78 „hagsmunasamtök barnaníðinga“, kallaði trans fólk „geðsjúklinga“ og hélt því fram að samtökin væru að „innræta börn“ með „pervertisma“. Líkti hann samtökunum einnig við barnaníðinga á veiðum.
Þetta þótti brjóta gegn 233. grein almennra hegningarlaga sem kveður meðal annars á um það að hver sem opinberlega hæðist að, rógber, smánar eða ógnar hópi manna með ummælum eða annars konar tjáningu vegna kyneinkenna, kynhneigðar eða kynvitundar, eða breiðir slíkt út, skuli sæta sektum eða fangelsi allt að 2 árum.
Friðgeir gekkst við ummælunum en neitaði sök. Hann mótmælti því að ummælin vörðuðu hatursorðræðu og byggði varnir sínar á tjáningarfrelsi. Hann sagði að ummælin hefðu verið sett fram sem innlegg inn í samfélagslega umræðu um kynfræðslu barna og hann kvaðst einfaldlega hafa verið að lýsa áhyggjum sínum af barnavernd fremur en að ráðast á tiltekna hópa.
Héraðsdómur var ósammála. „Voru ummælin í senn alvarleg, gróflega meiðandi og fordómafull og fór ákærði með þeim út fyrir mörk þess tjáningarfrelsis sem verndað er af stjórnarskrá og mannréttindasáttmála Evrópu,“ segir í dómnum.
1. Þriðjudaginn 18. júlí 2023 skrifaði Friðgeir eftirfarandi ummæli á samfélags-miðlinum Facebook við frétt sem birtist á mannlíf.is og bar yfirskriftina „A sökuðum áreiti gegn börnum og þroskaskertum: „Þetta er ekki ég“: „Ég ætla bara aðsegja það upphátt!! Þetta er fyrrverandi fræðslustjóri Samtakanna78.. Og þettaer “KARLMAÐUR” Samtökin78 eru í mínum huga ekkert annað í dag enhagsmunasamtök barnaníðinga og annara perverta sem eru að leita aðauðveldum fórnarlömbum.. Og svo má ég alls ekki ræða það af því að þá er égvíst “Trans-fóbískur”... Ég er ekkert hræddur við kynferðislega brenglað fólk..Og ég vill ekki sjá þessa perverta í umgengni við börn.. Og alls ekki að þettabrenglaðra fólk stundi einhverskonar “Kynfræðslu” í skólum.. Þar sem börnþurfa, og verða að sitja undir þessum perverta áróðri er ekki í lagi.. Í raun algerskandall að umburðarlindi með geðsjúkdómum leiði til þess að kynferðislegastórbrengluðu fólki sé bókstaflega hleypt að börnum... Væntanlega til að skoðahvað er í boði...Finna hentug fórnarlömb.. þetta er sturlun.. Alger sturlun... OgNei, ég mun ekki biðjast afsökunar á því að benda á hið augljósa.“
2. Laugardaginn 26. ágúst 2023 skrifaði hann og birti eftirfarandi ummæli á samfélags-miðlinum Facebook við frétt sem birtist á vefsíðunni frettin.is og bar yfirskriftina„Danmörk bannar transmeðferðir á börnum: 8700% aukning síðan 2014“: „Ogþað þarf líka að fara stoppa þetta hérlendis.. Samtökin 78 hafa að mínu mativerið stórhættuleg börnum síðan að Trans Geðsjúklingarnir tóku þau yfir. Sam-tökin 78 hafa sett ofuráherslu á að ná til barna... Og ég endurtek her með þá skoðun mína að hegðun og áherslur Samtakanna 78 er að mínu mati ekkert annaðen hegðun barnaníðinga á veiðum.“
3. Laugardaginn 9. september 2023 skrifaði hann og birti eftirfarandi ummæli á samfélags-miðlinum Facebook við færslu B: „Það er blákalt mat mitt að hegðunsamtakanna 78 er ekkert annað en barnanýð. Þetta er að mínu mati bæði geðveiktog kynferðislega brenglað fólk sem hefur með orgi, ofsóknum og yfirgangi hrættþetta auma lið hjá Reykjavíkurborg og Menntastofnun til að gefa eftir.. Það erupervertar að fara inní kennslustofur að innræta börn á mótunaraldri með lygumog pervertisma... Væntanlega til að geta byrjað að misnota þessi börn sem fyrst..Má segja að þessi kynferðislega brengluðu geðsjúklingar séu að undirbúaveisluborð framtíðarinnar... Það eru bara til tvö kyn.. Restin er alger geðveikiog þessi geðveiki er komin markvisst inní grunnskóla ungra barna.. Það á aðkalla hlutina réttum nöfnum!!“
4. Sunnudaginn 10. september 2023 skrifaði hann og birti eftirfarandi ummæli á sam-félagsmiðlinum Facebook við bloggfærslu sem birtist á [...].is og bar yfirskriftina„Ég sendi á skólastjóra Síðuskóla á Akureyri fyrirspurn um komandi„kennsluefni“ hinseiginfræðslu.“ : „Sem betur fer eru einstaklingar að þora aðstanda í lappirnar gegn þessari geðsturluðu þróun sem Trans Activistar eru aðtroða uppá börn. – Ég ítreka hér þá skoðun mína að Samtökin 78 séu ekkertannað en Hagsmunafélög Barnaníðinga á veiðum.. Og það á að halda slíku fólkifrá börnum.. Það á ekki að hleypa pervertum í greddukasti inní kennslustofur aðskoða börn til að innræta með geðveiki..“