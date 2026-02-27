Héraðssaksóknari hefur gefið út ákæru á hendur þremur Litháum, sem eru sakaðir um tilraun til stórfellds fíkniefnalagabrots. Þremenningarnir eru sagðir hafa staðið að innflutningi kílós af kókaíni, 85 til 86 prósent að styrkleika, sem samsvarar 95 til 96 prósent af kókaínklóríði.
Fíkniefnin voru falin í steyptu borði sem var flutt til landsins með póstsendingu frá Bandaríkjunum í ágúst árið 2024. Lögregla lagði hald á sendinguna á póstmiðstöð Íslandspósts að Stórhöfða, fjarlægði efnin og kom fyrir eftirfarar- og hlustunarbúnaði.
Einn ákærðu, sem við skulum kalla X og var skráður móttakandi sendingarinnar, sótti hana og fór með hana á bifreiðaverkstæði. Þangað kom Y og sótti sendinguna og fór með hana í bílskúr í Álfheimum.
Þriðji maðurinn, sem við skulum kalla Z, hitti Y sama dag í bílskúrnum, þar sem þeir opnuðu sendinguna.
Y var handtekinn skömmu síðar, fyrir aftan verslunarkjarna í Álfheimum, og við leit á honum fannst eftirfararbúnaðurinn sem lögregla hafði komið fyrir í sendingunni. Z komst hins vegar undan lögreglu á hjóli en var handtekinn á heimili sínu um kvöldið.
Heima hjá Z fundust 13 grömm af kókaíni, tæp 3 grömm af amfetamíni og þá fundust í ferðatösku í Álfheimum 2.700 töflur af Cenforce Soft, sem inniheldur virka efnið Sildenafilum, 100 töflur af Sildenafil og 2,3 grömm af Sildenafil.
Þess er krafist að ákærðu verði dæmdir til refsingar og til greiðslu alls sakarkostnaðar.