Aldrei eins lítið í læknum og fuglunum er tekið að fækka

Dýravinir hafa miklar áhyggjur af aðstæðum fugla í miðbæ Hafnarfjarðar þar sem framkvæmdir hafa orðið til þess að verulega hefur grynnkað í Hamarskotslæk. Bæjarstjóri segir framkvæmdirnar hafa verið nauðsynlegar.
Verið er að gera við skólplögn sem liggur undir læknum en samkvæmt upplýsingum frá bæjaryfirvöldum var hún illa farin. Fulltrúi dýraverndarsamtaka segir framkvæmdirnar hafa tekið sinn toll á fuglalífinu við lækinn.
„Þetta hófst fyrir svona viku síðan. Þá sáum við að vatnið hvarf úr læknum og fuglarnir urðu mjög stressaðir sem von er því þetta er þeirra heimili. Þeir búa hér á veturna og við höfum verið að sjá stóra hópa fljúga yfir, svona flóttaviðbrögð, svo hefur fækkað mjög,“ segir Ingiveig Gunnarsdóttir formaður Dýravaktarinnar.
Álftir við lækinn hafi verið um hundrað talsins en nú séu einungis tæp fjörutíu eftir. Ásta Ástmundsdóttir íbúi sem búið hefur við lækinn um ára bil segist ekki muna annað eins.
„Ég er búin að búa í Hafnarfirði í 46 ár. Ég hef aldrei séð svona. Þetta er einstakt. Það er mjög skrítið að gera þetta á þessum árstíma þegar allir fuglarnir eru hérna að gera þetta ekki að sumri til þegar það er enginn fugl. Auðvitað þarf að framkvæma og laga og gera til, það er alveg skiljanlegt en ekki þegar fuglarnir eru hér að treysta á mannfólkið.“
Valdimar Víðisson bæjarstjóri Hafnarfjarðarbæjar segist skilja áhyggjur af velferð fuglanna. „Lækurinn er bæjarstolt okkar Hafnfirðinga, við viljum sjá mikið líf þar, bæði fólk og dýralíf. Þannig ég hef fullan skilning á því. En þetta hefur verið gert að minnsta kosti einu sinni áður svo við munum eftir í seinni tíð, það eru svona fimm ár síðan.“
Framkvæmdirnar þá hafi ekki haft áhrif á dýralíf. „Því þetta tekur mjög skamman tíma, vissulega mjög leiðinlegt á meðan þessu stendur en þetta tekur það stuttan tíma að þetta á bara allt saman að vera komið í lag strax eftir helgi.“