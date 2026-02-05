Landsréttur hefur hafnað kröfum Lögreglunnar á Suðurlandi um að tvær konur, sem starfa á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum, yrðu hnepptar í gæsluvarðhald. Þær voru handteknar á mánudag í tengslum við rannsókn andláts konu á tíræðisaldri á hjúkrunarheimilinu.
Frá þessu greinir Lögreglan á Suðurlandi á Facebook.
„Skýrslutökur og rannsóknaraðgerðir hafa farið fram undanfarna daga og niðurstaða Landsréttar í dag er á þá leið að meðal annars með tilliti til þess séu ekki lengur fyrir hendi rannsóknarhagsmunir sem styðja gæsluvarðhald.“
Konan, sem var 97 ára gömul, lést á miðvikudag í síðustu viku en hún hafði þegið líknandi meðferð á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í aðdraganda andlátsins.
Samkvæmt heimildum fréttastofu grunaði fjölskyldu konunnar ekki að andlátið gæti hafa borið að með saknæmum hætti fyrr en lögreglan hafði skyndilega samband um helgina. Útför var áætluð síðar í vikunni en jarðneskar leifar konunnar voru fluttar upp á meginlandið í gær til krufningar.
Rannsókn lögreglu hafi hafist eftir tilkynningu annars starfsmanns Hraunbúða.
Héraðsdómur Suðurlands hafnaði nú síðdegis kröfu lögreglunnar um gæsluvarðhald yfir tveimur starfsmönnum hjúkrunarheimilisins Hraunbúða í Vestamannaeyjum, sem hafa verið í haldi lögreglu frá því í gær í tengslum við andlát konu á tíræðisaldri. Samkvæmt heimildum fréttastofu hóf lögreglan rannsókn á andlátinu eftir tilkynningu frá öðrum starfsmanni hjúkrunarheimilisins í kjölfar lyfjagjafar.