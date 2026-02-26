Innlent

Bæjar­stjóri Mosfelssbæjar á lista Sam­fylkingar í Reykja­vík

Agnar Már Másson skrifar
Regína Ásvaldsdóttir, bæjarstjóri Mosfelssbæjar, tilkynnti í vikunni að hún sæktist ekki eftir endurráðningu sem slíkur.
Regína Ásvaldsdóttir, bæjarstjóri Mosfelssbæjar, tilkynnti í vikunni að hún sæktist ekki eftir endurráðningu sem slíkur.

Regína Ásvaldsdóttir, bæjarstjóri í Mosfellsbæ og fyrrverandi bæjarstjóri Akraness, mun skipa sjöunda sæti á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík fyrir komandi Sveitarstjórnarkosningar. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrrverandi borgarstjóri, mun skipa heiðurssæti.

Listi Samfylkingarinnar fyrir borgarstjórnarkosningarnar í maí var samþykktur á fundi fulltrúaráðs flokksins í dag. Flokkurinn greinir frá listanum í fréttatilkynningu. Listan allan má sjá neðst hér í fréttinni.

Listi Samfylkingarinnar fyrir borgarstjórnarkosningarnar í maí var samþykktur á fundi fulltrúaráðs flokksins í dag. Fimm af sjö efstu sætum listans eru skipuð nýjum frambjóðendum. Aðsend

Hvað efstu sex sætin varðar eru þau óbreytt frá niðurstöðum prófkjörsins í janúar, þar sem Pétur Marteinsson var kjörinn oddviti og hafði þar betur gegn Heiðu Björgu Hilmisdóttur borgarstjóra, sem þó skipar annað sætið. 

Þar á eftir kemur Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir í þriðja sæti, Skúli Helgason í fjórða, Stein Olav Romslo í fimmta og Bjarnveig Birta Bjarnadóttir í sjötta.

Sjöunda sætið skipar aftur á móti Regína Ásvaldsdóttir, bæjarstjóri í Mosfellsbæ, og Birkir Ingibjartsson arkitekt skipar hið áttunda. Regína var ráðin sem bæjarstjóri Mosfellsbæjar 2022 en tilkynnti í síðustu viku að hún hygðist ekki sækjast eftir endurráðningu að loknum sveitarstjórnarkosningum í vor.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrrverandi borgarstjóri og formaður Samfylkingarinnar, fær heiðurssæti, sæti 46.

Guðmundur Ingi Þóroddsson er ekki með sæti á listanum en landsmálafélagið Rósin, þar sem hann gegnir formennsku, sagði sig úr fulltrúaráði Samfylkingarinnar í Reykjavík vegna ósætti við að formanni félagsins hafi ekki fengið sæti á lista.

Listi Samfylkingarinnar fyrri borgarstjórnarkosningar í Reykjavík

1. Pétur Hafliði Marteinsson, rekstrarstjóri og fv. knattspyrnumaður

2. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri

3. Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir, ráðgjafi og fyrrum talskona Stígamóta

4. Skúli Helgason, borgarfulltrúi

5. Stein Olav Romslo, kennari

6. Bjarnveig Birta Bjarnadóttir, rekstrarstjóri

7. Regína Ásvaldsdóttir, bæjarstjóri í Mosfellsbæ

8. Birkir Ingibjartsson, arkitekt

9. Isabel Alejandra Díaz, stjórnsýslufræðingur og fyrrum forseti Stúdentaráðs HÍ

10. Sara Björg Sigurðardóttir, varaborgarfulltrúi

11. Katarzyna Kubis, þroskaþjálfi og verkefnastjóri hjá Þroskahjálp

12. Arnar Ingi Ingason, tónlistarmaður

13. Steinunn Ósk Óskarsdóttir, forstöðukona Batahúss

14. Hildur Oddsdóttir, öryrki og formaður Hjálparkokka

15. Harpa Sif Eyjólfsdóttir, doktor í faraldsfræði

16. Anna Margrét Ólafsdóttir, leikskólastjóri

17. Hlynur Páll Pálsson, mannauðsstjóri

18. Tinna Davíðsdóttir, lyfjafræðingur og jógakennari

19. Jón Heiðar Þorkelsson, tæknimaður

20. Fanney Dóra Veigarsdóttir, leikskólakennari

21. Stefán Árni Geirsson, knattspyrnumaður

22. Magnea Marinósdóttir, stjórnmálafræðingur

23. Steindór Örn Gunnarsson, húsasmiður og formaður Hallveigar

24. Valný Óttarsdóttir, iðjuþjálfi

25. Kristján Benjamín Guðmundsson, rekstrarhagfræðingur og eldri borgari

26. Vigdís Freyja Gísladóttir, leikskólastarfsmaður

27. Rúnar Logi Ingólfsson, verkefnastjóri

28. Jódís Bjarnadóttir, félagsráðgjafi

29. Brynjar Bragi Einarsson, menntaskólanemi

30. Marzibil Sæmundardóttir, kvikmyndagerðarkona

31. Jóhann Ágúst Jóhannsson, plötusali

32. María Gyða Pétursdóttir, læknir

33. Aland Shirwan Kamal, háskólanemi

34. Elva Dögg Gunnarsdóttir, leikskólakennari

35. Sveinn Eggert Jónsson, sölumaður

36. Brynhildur Björnsdóttir, framhaldsskólakennari

37. Halla Þorkelsson, verslunarmaður

38. Þórður Árnason, tónlistarkennari og gítarleikari

39. Lilja Ólafsdóttir, rauðsokka

40. Hörður Filippusson, prófessor emeritus

41. Aðalheiður Frantzdóttir, eldri borgari

42. Sigfús Ómar Höskuldsson, leiðsögumaður

43. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi

44. Steinunn Valdís Óskarsdóttir, skrifstofustjóri skrifstofu jafnréttismála og fyrrum borgarstjóri

45. Dagur B. Eggertsson, alþingismaður, læknir og fyrrum borgarstjóri

46. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrrum borgarstjóri

Samfylkingin Reykjavík Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mosfellsbær

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið