Regína Ásvaldsdóttir, bæjarstjóri í Mosfellsbæ og fyrrverandi bæjarstjóri Akraness, mun skipa sjöunda sæti á lista Samfylkingarinnar í Reykjavík fyrir komandi Sveitarstjórnarkosningar. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrrverandi borgarstjóri, mun skipa heiðurssæti.
Listi Samfylkingarinnar fyrir borgarstjórnarkosningarnar í maí var samþykktur á fundi fulltrúaráðs flokksins í dag. Flokkurinn greinir frá listanum í fréttatilkynningu. Listan allan má sjá neðst hér í fréttinni.
Hvað efstu sex sætin varðar eru þau óbreytt frá niðurstöðum prófkjörsins í janúar, þar sem Pétur Marteinsson var kjörinn oddviti og hafði þar betur gegn Heiðu Björgu Hilmisdóttur borgarstjóra, sem þó skipar annað sætið.
Þar á eftir kemur Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir í þriðja sæti, Skúli Helgason í fjórða, Stein Olav Romslo í fimmta og Bjarnveig Birta Bjarnadóttir í sjötta.
Sjöunda sætið skipar aftur á móti Regína Ásvaldsdóttir, bæjarstjóri í Mosfellsbæ, og Birkir Ingibjartsson arkitekt skipar hið áttunda. Regína var ráðin sem bæjarstjóri Mosfellsbæjar 2022 en tilkynnti í síðustu viku að hún hygðist ekki sækjast eftir endurráðningu að loknum sveitarstjórnarkosningum í vor.
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrrverandi borgarstjóri og formaður Samfylkingarinnar, fær heiðurssæti, sæti 46.
Guðmundur Ingi Þóroddsson er ekki með sæti á listanum en landsmálafélagið Rósin, þar sem hann gegnir formennsku, sagði sig úr fulltrúaráði Samfylkingarinnar í Reykjavík vegna ósætti við að formanni félagsins hafi ekki fengið sæti á lista.
Listi Samfylkingarinnar fyrri borgarstjórnarkosningar í Reykjavík
1. Pétur Hafliði Marteinsson, rekstrarstjóri og fv. knattspyrnumaður
2. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri
3. Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir, ráðgjafi og fyrrum talskona Stígamóta
4. Skúli Helgason, borgarfulltrúi
5. Stein Olav Romslo, kennari
6. Bjarnveig Birta Bjarnadóttir, rekstrarstjóri
7. Regína Ásvaldsdóttir, bæjarstjóri í Mosfellsbæ
8. Birkir Ingibjartsson, arkitekt
9. Isabel Alejandra Díaz, stjórnsýslufræðingur og fyrrum forseti Stúdentaráðs HÍ
10. Sara Björg Sigurðardóttir, varaborgarfulltrúi
11. Katarzyna Kubis, þroskaþjálfi og verkefnastjóri hjá Þroskahjálp
12. Arnar Ingi Ingason, tónlistarmaður
13. Steinunn Ósk Óskarsdóttir, forstöðukona Batahúss
14. Hildur Oddsdóttir, öryrki og formaður Hjálparkokka
15. Harpa Sif Eyjólfsdóttir, doktor í faraldsfræði
16. Anna Margrét Ólafsdóttir, leikskólastjóri
17. Hlynur Páll Pálsson, mannauðsstjóri
18. Tinna Davíðsdóttir, lyfjafræðingur og jógakennari
19. Jón Heiðar Þorkelsson, tæknimaður
20. Fanney Dóra Veigarsdóttir, leikskólakennari
21. Stefán Árni Geirsson, knattspyrnumaður
22. Magnea Marinósdóttir, stjórnmálafræðingur
23. Steindór Örn Gunnarsson, húsasmiður og formaður Hallveigar
24. Valný Óttarsdóttir, iðjuþjálfi
25. Kristján Benjamín Guðmundsson, rekstrarhagfræðingur og eldri borgari
26. Vigdís Freyja Gísladóttir, leikskólastarfsmaður
27. Rúnar Logi Ingólfsson, verkefnastjóri
28. Jódís Bjarnadóttir, félagsráðgjafi
29. Brynjar Bragi Einarsson, menntaskólanemi
30. Marzibil Sæmundardóttir, kvikmyndagerðarkona
31. Jóhann Ágúst Jóhannsson, plötusali
32. María Gyða Pétursdóttir, læknir
33. Aland Shirwan Kamal, háskólanemi
34. Elva Dögg Gunnarsdóttir, leikskólakennari
35. Sveinn Eggert Jónsson, sölumaður
36. Brynhildur Björnsdóttir, framhaldsskólakennari
37. Halla Þorkelsson, verslunarmaður
38. Þórður Árnason, tónlistarkennari og gítarleikari
39. Lilja Ólafsdóttir, rauðsokka
40. Hörður Filippusson, prófessor emeritus
41. Aðalheiður Frantzdóttir, eldri borgari
42. Sigfús Ómar Höskuldsson, leiðsögumaður
43. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi
44. Steinunn Valdís Óskarsdóttir, skrifstofustjóri skrifstofu jafnréttismála og fyrrum borgarstjóri
45. Dagur B. Eggertsson, alþingismaður, læknir og fyrrum borgarstjóri
46. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrrum borgarstjóri