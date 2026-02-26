Innlent

Þau skipa lista Sjálf­stæðis­flokksins á Ísa­firði

Martha, Jónas Þór og Þóra Marý skipa efstu þrjú sætin.
Jónas Þór Birgisson, lyfjafræðingur, skipar oddvitasæti Sjálfstæðisflokksins í Ísafjarðarbæ í komandi sveitarstjórnarkosningum. Framboðslistinn var samþykktur einróma á fundi flokksins í gær.

„Á fjölmennum og vel heppnuðum fundi Sjálfstæðismanna í Ísafjarðarbæ í gærkvöldi var samþykktur framboðslisti Sjálfstæðisflokksins fyrir sveitarstjórnarkosningar í vor,“ segir í fréttatilkynningu frá flokknum.

Í öðru sæti er Þóra Marý Arnórsdóttir, deildarstjóri. Í síðustu kosningum fékk Sjálfstæðisflokkurinn tvo kjörna fulltrúa, þau Jóhann Birki Helgason og Steinunni Guðnýu Einarsdóttur. Steinunn gefur ekki kost á sér aftur en Jóhann skipar síðasta sæti listans.

Listinn í heild sinni:

1. Jónas Þór Birgisson, lyfjafræðingur

2. Þóra Marý Arnórsdóttir, deildarstjóri

3. Martha Kristín Pálmadóttir, áfanga- og fjarnámsstjóri

4. Grétar Örn Eiríksson Kratsch, verkefnastjóri

5. Þorvaldur Óli Ragnarsson, sérfræðingur á endurskoðunarsviði

6. Ásgerður Þorleifsdóttir, sérfræðingur á fjármálasviði

7. Snorri Karl Birgisson, yfirverkstjóri

8. Jón Gunnar Shiransson, stuðningsfulltrúi

9. Baldur Smári Ólafsson, starfsmaður Olís

10. Gyða Björg Jónsdóttir, verslunarstjóri

11. Samúel Samúelsson, framkvæmdastjóri

12. Guðrún Oddný Schmidt, yfirverkstjóri

13. Torfi Tímoteus Gunnarsson, sérfræðingur á fjármálasviði

14. Kristján Kristjánsson, verkfræðingur

15. Magdalena Tatala, forstöðumaður fóðurmiðstöðvar

16. Gísli Jón Hjaltason, framkvæmdastjóri

17. Kristín Karlsdóttir, fv. móttökustjóri

18. Jóhann Birkir Helgason, byggingartæknifræðingur

