Þau skipa lista Sjálfstæðisflokksins á Ísafirði Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 26. febrúar 2026 09:58 Martha, Jónas Þór og Þóra Marý skipa efstu þrjú sætin. Aðsend Jónas Þór Birgisson, lyfjafræðingur, skipar oddvitasæti Sjálfstæðisflokksins í Ísafjarðarbæ í komandi sveitarstjórnarkosningum. Framboðslistinn var samþykktur einróma á fundi flokksins í gær. „Á fjölmennum og vel heppnuðum fundi Sjálfstæðismanna í Ísafjarðarbæ í gærkvöldi var samþykktur framboðslisti Sjálfstæðisflokksins fyrir sveitarstjórnarkosningar í vor," segir í fréttatilkynningu frá flokknum. Í öðru sæti er Þóra Marý Arnórsdóttir, deildarstjóri. Í síðustu kosningum fékk Sjálfstæðisflokkurinn tvo kjörna fulltrúa, þau Jóhann Birki Helgason og Steinunni Guðnýu Einarsdóttur. Steinunn gefur ekki kost á sér aftur en Jóhann skipar síðasta sæti listans. Listinn í heild sinni: 1. Jónas Þór Birgisson, lyfjafræðingur 2. Þóra Marý Arnórsdóttir, deildarstjóri 3. Martha Kristín Pálmadóttir, áfanga- og fjarnámsstjóri 4. Grétar Örn Eiríksson Kratsch, verkefnastjóri 5. Þorvaldur Óli Ragnarsson, sérfræðingur á endurskoðunarsviði 6. Ásgerður Þorleifsdóttir, sérfræðingur á fjármálasviði 7. Snorri Karl Birgisson, yfirverkstjóri 8. Jón Gunnar Shiransson, stuðningsfulltrúi 9. Baldur Smári Ólafsson, starfsmaður Olís 10. Gyða Björg Jónsdóttir, verslunarstjóri 11. Samúel Samúelsson, framkvæmdastjóri 12. Guðrún Oddný Schmidt, yfirverkstjóri 13. Torfi Tímoteus Gunnarsson, sérfræðingur á fjármálasviði 14. Kristján Kristjánsson, verkfræðingur 15. Magdalena Tatala, forstöðumaður fóðurmiðstöðvar 16. Gísli Jón Hjaltason, framkvæmdastjóri 17. Kristín Karlsdóttir, fv. móttökustjóri 18. Jóhann Birkir Helgason, byggingartæknifræðingur Ísafjarðarbær Sjálfstæðisflokkurinn