Gísli Rafn lætur af störfum hjá Rauða krossinum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 26. febrúar 2026 13:23 Gísli Rafn Ólafsson er hættur sem framkvæmdastjóri Rauða krossins. Vísir/Anton Brink Gísli Rafn Ólafsson og stjórn Rauða krossins á Íslandi hafa komist að samkomulagi um að hann láti af störfum sem framkvæmdastjóri félagsins. Anna Harðardóttir, fjármálastjóri Rauða krossins, tekur við verkefnum framkvæmdastjóra frá og með deginum í dag, þar til nýr framkvæmdastjóri hefur verið ráðinn. Í fréttatilkynningu leggur stjórnin áherslu á að þessar breytingar hafi ekki áhrif á öll þau góðu og þörfu verkefni sem Rauði krossinn vinnur að í þágu samfélagsins. „Rauði krossinn skiptir raunverulegu máli í íslensku samfélagi og það var lærdómsríkt að kynnast starfseminni úr stóli framkvæmdastjóra eftir að hafa verið sjálfboðaliði á árum áður," er haft eftir Gísla í fréttatilkynningu. „Hjá félaginu starfar samhentur og öflugur hópur starfsfólks, svo ekki sé talað um hundruð sjálfboðaliða, sem ég þakka kærlega fyrir samstarfið og óska alls hins besta í framtíðinni." Áður en Gísli Rafn tók við stöðu framkvæmdastjórans var hann þingmaður Pírata.