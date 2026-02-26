Innlent

Gísli Rafn lætur af störfum hjá Rauða krossinum

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Gísli Rafn Ólafsson er hættur sem framkvæmdastjóri Rauða krossins.
Gísli Rafn Ólafsson og stjórn Rauða krossins á Íslandi hafa komist að samkomulagi um að hann láti af störfum sem framkvæmdastjóri félagsins.

Anna Harðardóttir, fjármálastjóri Rauða krossins, tekur við verkefnum framkvæmdastjóra frá og með deginum í dag, þar til nýr framkvæmdastjóri hefur verið ráðinn. 

Í fréttatilkynningu leggur stjórnin áherslu á að þessar breytingar hafi ekki áhrif á öll þau góðu og þörfu verkefni sem Rauði krossinn vinnur að í þágu samfélagsins.

„Rauði krossinn skiptir raunverulegu máli í íslensku samfélagi og það var lærdómsríkt að kynnast starfseminni úr stóli framkvæmdastjóra eftir að hafa verið sjálfboðaliði á árum áður,“ er haft eftir Gísla í fréttatilkynningu.

„Hjá félaginu starfar samhentur og öflugur hópur starfsfólks, svo ekki sé talað um hundruð sjálfboðaliða, sem ég þakka kærlega fyrir samstarfið og óska alls hins besta í framtíðinni.“

Áður en Gísli Rafn tók við stöðu framkvæmdastjórans var hann þingmaður Pírata.

