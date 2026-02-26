Vonbrigði með verðbólgutölurnar og snjómokstur olli tjóni Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 26. febrúar 2026 11:30 Í hádegisfréttum fáum við viðbrögð sérfræðinga við verðbólgutölunum sem Hagstofan birti í morgun. Hún stendur í stað frá síðustu mælingu þrátt fyrir að spár hafi reiknað með hjöðnun. Þá fjöllum við um þá staðreynd að börnum sem hafa stöðu sakbornings í ofbeldisbrotamálum hjá lögreglu hefur fjölgað verulega á síðustu árum. Umboðsmaður barna segir þróunina sláandi. Einnig segjum við frá því að bílar að minnsta kosi fimm ökumanna urðu fyrir tjóni í gær þegar snjómoksturstæki Vegagerðarinnar ruddi yfir þá snjó og klaka. Í sportpakka dagsins fjöllum við um landsleikinn við Mexíkó frá því í nótt og hitum upp fyrir körfuboltalandsleiki sem fram fara á morgun og á mánudag. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Keyrði inn í hvítan vegg: „Í besta falli vítavert gáleysi“ Innlent Voru að tína dópið úr töskunni þegar löggan réðst til atlögu Innlent Vilja borgarlest í stað borgarlínu Innlent Þorsteinn hættur hjá Deloitte þrátt fyrir sýknu Innlent Stranger Things-fossinn gæti orðið vinsælastur Innlent Þrautaganga Ingva og fjölskyldu: Svefnleysi, bræðiköst og flogveiki en engin úrræði Innlent Hyggjast gefa í kjarnorku- og eldflaugaáætlanir sínar Erlent Mesti snjórinn síðan í október: „Ætluðum við að gera þetta núna?“ Innlent Lögreglustjóri tilkynntur fyrir ofbeldi og áreitni á þorrablóti Innlent Hótun um árás á orkukerfi Norðurlandanna Erlent Fleiri fréttir Viðreisn býður í fyrsta skipti fram á Akureyri Vonbrigði með verðbólgutölurnar og snjómokstur olli tjóni Háskólinn lagði stúdenta Stranger Things-fossinn gæti orðið vinsælastur Þau skipa lista Sjálfstæðisflokksins á Ísafirði Vilja borgarlest í stað borgarlínu Einar Jóhannes fær oddvitasæti Miðflokksins í Kópavogi Þorsteinn hættur hjá Deloitte þrátt fyrir sýknu Bein útsending: Þróun og horfur á vinnumarkaði Voru að tína dópið úr töskunni þegar löggan réðst til atlögu Keyrði inn í hvítan vegg: „Í besta falli vítavert gáleysi“ Þurfi að draga úr ofbeldi gegn eldri borgurum Geti átt í samstarfi við nær alla flokka Tína rusl til að komast á Reyki Trausti vill snúa aftur Mesti snjórinn síðan í október: „Ætluðum við að gera þetta núna?“ Þrautaganga Ingva og fjölskyldu: Svefnleysi, bræðiköst og flogveiki en engin úrræði Rúta lenti utan vegar Ráðaleysi, viðvörun og hetjusaga Yrði glaður að fá Ísland í ESB: Atkvæðagreiðsla á næstu mánuðum Fékk Prins Póló: „Pabbi þetta er fyrir þig“ Enginn meðalmaður eða meðalkona til í alvörunni Maðurinn grunaður um manndráp á Kársnesi áfram í haldi Tólf sagt upp hjá Sjúkratryggingum Yfir hundrað þúsund gert kröfu: „Réttlæti skal ná fram að ganga“ Þá var hægt að lækka fargjöld um 51 prósent Tæp sextíu prósent landsmanna vilja banna sjókvíaeldi Sjálfstæðisflokkurinn ekki í samkeppni og „alveg slök“ í Miðflokknum Einar fundar með borginni um málefni miðborgar Átti að fá smáaura fyrir sögulegt smygl Sjá meira