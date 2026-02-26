Innlent

Von­brigði með verðbólgutölurnar og snjó­mokstur olli tjóni

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum fáum við viðbrögð sérfræðinga við verðbólgutölunum sem Hagstofan birti í morgun. Hún stendur í stað frá síðustu mælingu þrátt fyrir að spár hafi reiknað með hjöðnun. 

Þá fjöllum við um þá staðreynd að börnum sem hafa stöðu sakbornings í ofbeldisbrotamálum hjá lögreglu hefur fjölgað verulega á síðustu árum. Umboðsmaður barna segir þróunina sláandi.

Einnig segjum við frá því að bílar að minnsta kosi fimm ökumanna urðu fyrir tjóni í gær þegar snjómoksturstæki Vegagerðarinnar ruddi yfir þá snjó og klaka.

Í sportpakka dagsins fjöllum við um landsleikinn við Mexíkó frá því í nótt og hitum upp fyrir körfuboltalandsleiki sem fram fara á morgun og á mánudag. 

