Bein út­sending: Þróun og horfur á vinnu­markaði

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Kolbrún Halldórsdóttir formaður BHM.
Íslenskur vinnumarkaður stendur á tímamótum samkvæmt nýrri greiningu BHM á stöðu og þróun vinnuafls. Starfandi fólki hefur fjölgað um nær fjörutíu prósent síðustu tuttugu ár. BHM kynnir helstu niðurstöður greiningarinar á morgunverðarfundi, í beinu streymi hér á Vísi.

Húsið opnar klukkan hálf níu og ávarpar Kolbrún Halldórsdóttir, formaður BHM, viðstadda klukkan níu. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, tekur við og munu Ásta Ásgeirsdóttir, deildarstjóri greiningardeildar hjá Vinnumálastofnun, og Ingvar Freyr Ingvarsson, hagfræðingur BHM, einnig taka til máls.

Klukkan tíu verða pallborðsumræður þar sem rýnt verður í stöðu og þróun á vinnumarkaði. Í umræðunum verða Unnur Sverrisdóttir, forstjóri Vinnumálstofnunar, Karen Vignisdóttir, aðalhagfræðingur Seðlabankans, og Páll Ásgeir Guðmundsson, framkvæmdastjóri Starfsþróunarseturs BHM.

Streymið hefst klukkan níu.

