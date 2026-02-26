Bein útsending: Þróun og horfur á vinnumarkaði Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 26. febrúar 2026 08:47 Kolbrún Halldórsdóttir formaður BHM. Vísir/Vilhelm Íslenskur vinnumarkaður stendur á tímamótum samkvæmt nýrri greiningu BHM á stöðu og þróun vinnuafls. Starfandi fólki hefur fjölgað um nær fjörutíu prósent síðustu tuttugu ár. BHM kynnir helstu niðurstöður greiningarinar á morgunverðarfundi, í beinu streymi hér á Vísi. Húsið opnar klukkan hálf níu og ávarpar Kolbrún Halldórsdóttir, formaður BHM, viðstadda klukkan níu. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, tekur við og munu Ásta Ásgeirsdóttir, deildarstjóri greiningardeildar hjá Vinnumálastofnun, og Ingvar Freyr Ingvarsson, hagfræðingur BHM, einnig taka til máls. Klukkan tíu verða pallborðsumræður þar sem rýnt verður í stöðu og þróun á vinnumarkaði. Í umræðunum verða Unnur Sverrisdóttir, forstjóri Vinnumálstofnunar, Karen Vignisdóttir, aðalhagfræðingur Seðlabankans, og Páll Ásgeir Guðmundsson, framkvæmdastjóri Starfsþróunarseturs BHM. Streymið hefst klukkan níu. Vinnumarkaður Mest lesið Keyrði inn í hvítan vegg: „Í besta falli vítavert gáleysi“ Innlent Voru að tína dópið úr töskunni þegar löggan réðst til atlögu Innlent Þorsteinn hættur hjá Deloitte þrátt fyrir sýknu Innlent Þrautaganga Ingva og fjölskyldu: Svefnleysi, bræðiköst og flogveiki en engin úrræði Innlent Hyggjast gefa í kjarnorku- og eldflaugaáætlanir sínar Erlent Vilja borgarlest í stað borgarlínu Innlent „Ætluðum við að gera þetta núna?“ Innlent Væta sunnantil og töluverð hláka í höfuðborginni Veður Lögreglustjóri tilkynntur fyrir ofbeldi og áreitni á þorrablóti Innlent Gögn um ásökun konu á hendur Trump vantar í Epstein-skjölin Erlent Fleiri fréttir Þau skipa lista Sjálfstæðisflokksins á Ísafirði Vilja borgarlest í stað borgarlínu Einar Jóhannes fær oddvitasæti Miðflokksins í Kópavogi Þorsteinn hættur hjá Deloitte þrátt fyrir sýknu Bein útsending: Þróun og horfur á vinnumarkaði Voru að tína dópið úr töskunni þegar löggan réðst til atlögu Keyrði inn í hvítan vegg: „Í besta falli vítavert gáleysi“ Þurfi að draga úr ofbeldi gegn eldri borgurum Geti átt í samstarfi við nær alla flokka Tína rusl til að komast á Reyki Trausti vill snúa aftur „Ætluðum við að gera þetta núna?“ Þrautaganga Ingva og fjölskyldu: Svefnleysi, bræðiköst og flogveiki en engin úrræði Rúta lenti utan vegar Ráðaleysi, viðvörun og hetjusaga Yrði glaður að fá Ísland í ESB: Atkvæðagreiðsla á næstu mánuðum Fékk Prins Póló: „Pabbi þetta er fyrir þig“ Enginn meðalmaður eða meðalkona til í alvörunni Maðurinn grunaður um manndráp á Kársnesi áfram í haldi Tólf sagt upp hjá Sjúkratryggingum Yfir hundrað þúsund gert kröfu: „Réttlæti skal ná fram að ganga“ Þá var hægt að lækka fargjöld um 51 prósent Tæp sextíu prósent landsmanna vilja banna sjókvíaeldi Sjálfstæðisflokkurinn ekki í samkeppni og „alveg slök“ í Miðflokknum Einar fundar með borginni um málefni miðborgar Átti að fá smáaura fyrir sögulegt smygl Þjónustubátur sökk í Tálknafjarðarhöfn Lögreglustjóri tilkynntur fyrir ofbeldi og áreitni á þorrablóti Enn óvíst hvar miðja bakkans lendir Snjókomubakkinn nálgast borgina Sjá meira