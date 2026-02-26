Innlent

Lögðu hald á tugi kílóa lítt þekkts fíkniefnis

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Lögreglan á Norðurlandi eystra lagði hald á tugi kílóa af Kratom.
Lögreglan á Norðurlandi eystra hefur nýlega lagt hald á tæplega sextíu kíló af fíkniefninu Kratom í tveimur aðskildum málum. Um er að ræða efni sem er lítt þekkt hérlendis.

„Virka efnið í Kratom er mítragýnin. Efnið hefur bæði örvandi áhrif en jafnframt deyfandi í stærri skömmtum. Kratom duft er grænt að lit og líkist grænu tei og fæðubótarefni. Kratom kemur frá plöntunni Mitragyna speciosa sem á uppruna sinn í suðaustur-Asíu,“ segir í tilkynningu lögreglunnar á Facebook.

Kratom er ólöglegt samkvæmt íslenskum lögum um ávana- og fíkniefni. Lögreglan varar við notkun efnisins og vísar í upplýsingar erlendis frá sem segja að efnið sé jafnvel selt fólki ranglega sem fæðubótarefni eða náttúrulyf. 

„Efnið getur verið enn skaðlegra sé það notað með öðrum vímugjöfum.“

Lögreglumál Fíkniefnabrot

