Bein útsending: Veikindaréttindi og samspil milli vinnumarkaðar og heilbrigðisþjónustu Atli Ísleifsson skrifar 26. febrúar 2026 14:33 Ólafur Stephensen er fundarstjóri og framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda. Vísir/Ívar Fannar Félags atvinnurekenda stendur í dag fyrir opnum fundi á Grand Hótel í Reykjavík um veikindaréttindi og samspil milli vinnumarkaðar og heilbrigðisþjónustu. Fundurinn stendur klukkan 15 og 17:15 og verður hægt að fylgjast með í beinu streymi í spilara að neðan. Um fundinn segir á vef FA að veikindafjarvistir frá vinnu hafi verið til umræðu að undanförnu en réttur til launa í veikindum sé samofinn íslenskum vinnumarkaði. Atvinnurekendur hafa lýst áhyggjum af umfangi veikindafjarvista og sprottið hefur upp umræða um samspil vinnumarkaðar og heilbrigðisþjónustu. Á fundinum verður fjallað um þessa þætti og velt upp spurningum á borð við þessar: Hvað geta atvinnurekendur gert til að draga úr veikindafjarvistum? Hvernig er hægt að bregðast við mögulegri misnotkun á veikindarétti? Hvenær á að kalla eftir veikindavottorðum og hvaða áhrif hefur umfang veikindavottorða á heilbrigðisþjónustuna? Hvernig geta atvinnurekendur, stéttarfélög og heilbrigðiskerfið stutt við launafólk og er mögulegt að koma í veg fyrir langtímaveikindi í meira mæli en nú er? Hægt er að fylgjast með fundinum í beinu streymi að neðan. Dagskráin er eftirfarandi: 15.00 Anna Kristín Kristjánsdóttir, varaformaður FA, setur fundinn15.05 Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra:Ávarp15.15 Gunnar Ármannsson, stjórnarmaður og lögmaður:Hverjar eru áskoranirnar varðandi nýtingu veikindaréttar og er unnt að breyta þeim?15.30 Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, prófessor í mannauðsstjórnun:Veikindi og fjarvistir starfsfólks: hlutverk mannauðsstjórnunar í forvörnum og stuðningi15.45 Halla Gunnarsdóttir, formaður VR:Traust, virðing og samvinna: samskipti launafólks og atvinnurekenda þegar heilsan brestur16.00 Sigríður Dóra Magnúsdóttir, forstjóri Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins:Vinnum saman – Minnkum fjarvistir, fækkum vottorðum16.15 Bjarni Kristjánsson, þjónustustjóri hjá Visku stéttarfélagi:Aftur til starfa eftir veikindi eða slys16.30 Pallborðsumræður með þátttöku frummælenda17.15 Fundarlok og léttar veitingar Fundarstjóri er Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri FA. Heilbrigðismál Vinnumarkaður