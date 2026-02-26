Innlent

Bein út­sending: Veikindaréttindi og sam­spil milli vinnu­markaðar og heil­brigðisþjónustu

Ólafur Stephensen er fundarstjóri og framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda.
Félags atvinnurekenda stendur í dag fyrir opnum fundi á Grand Hótel í Reykjavík um veikindaréttindi og samspil milli vinnumarkaðar og heilbrigðisþjónustu. Fundurinn stendur klukkan 15 og 17:15 og verður hægt að fylgjast með í beinu streymi í spilara að neðan.

Um fundinn segir á vef FA að veikindafjarvistir frá vinnu hafi verið til umræðu að undanförnu en réttur til launa í veikindum sé samofinn íslenskum vinnumarkaði.

Atvinnurekendur hafa lýst áhyggjum af umfangi veikindafjarvista og sprottið hefur upp umræða um samspil vinnumarkaðar og heilbrigðisþjónustu. Á fundinum verður fjallað um þessa þætti og velt upp spurningum á borð við þessar: Hvað geta atvinnurekendur gert til að draga úr veikindafjarvistum? Hvernig er hægt að bregðast við mögulegri misnotkun á veikindarétti? Hvenær á að kalla eftir veikindavottorðum og hvaða áhrif hefur umfang veikindavottorða á heilbrigðisþjónustuna? Hvernig geta atvinnurekendur, stéttarfélög og heilbrigðiskerfið stutt við launafólk og er mögulegt að koma í veg fyrir langtímaveikindi í meira mæli en nú er?

Hægt er að fylgjast með fundinum í beinu streymi að neðan.

Dagskráin er eftirfarandi:

15.00 Anna Kristín Kristjánsdóttir, varaformaður FA, setur fundinn

15.05 Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra:

Ávarp

15.15 Gunnar Ármannsson, stjórnarmaður og lögmaður:

Hverjar eru áskoranirnar varðandi nýtingu veikindaréttar og er unnt að breyta þeim?

15.30 Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, prófessor í mannauðsstjórnun:

Veikindi og fjarvistir starfsfólks: hlutverk mannauðsstjórnunar í forvörnum og stuðningi

15.45 Halla Gunnarsdóttir, formaður VR:

Traust, virðing og samvinna: samskipti launafólks og atvinnurekenda þegar heilsan brestur

16.00 Sigríður Dóra Magnúsdóttir, forstjóri Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins:

Vinnum saman – Minnkum fjarvistir, fækkum vottorðum

16.15 Bjarni Kristjánsson, þjónustustjóri hjá Visku stéttarfélagi:

Aftur til starfa eftir veikindi eða slys

16.30 Pallborðsumræður með þátttöku frummælenda

17.15 Fundarlok og léttar veitingar

Fundarstjóri er Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri FA.

