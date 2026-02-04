Innlent

Urðu vitni að því þegar maður var háls­höggvinn

Kristján Már Unnarsson skrifar
Grétar Br. Kristjánsson lögmaður var starfsmaður Loftleiða og síðar Flugleiða meginhluta starfsævi sinnar.
Grétar Br. Kristjánsson lögmaður var starfsmaður Loftleiða og síðar Flugleiða meginhluta starfsævi sinnar. Egill Aðalsteinsson

Starfsmenn íslenskra flugfélaga, sem sinntu pílagrímaflugi í Sádí-Arabíu á árum áður, urðu sumir fyrir þeirri óhugnanlegu lífsreynslu að verða vitni að opinberri aftöku. Þetta kemur fram í þætti Sýnar um pílagrímaflugið í nýrri þáttaröð um Flugþjóðina.

Flug með pílagríma til og frá Sádí-Arabíu hefur í hálfa öld verið þýðingarmikill þáttur í alþjóðaútrás íslenskra flugfélaga. Íslenska flugfólkið kynntist þar framandi siðum.

„Það var verið að lífláta fólk. Hálshöggva fólk og höggva af þeim hendur á torgum. Þetta var náttúrlega einhver viðbjóður sem mig langaði ekki til að upplifa,“ sagði Þuríður Sigurðardóttir, söngkona og fyrrverandi flugfreyja.

Þuríður Sigurðardóttir söngkona starfaði sem flugfreyja í pílagrímafluginu.Egill Aðalsteinsson

Þóra Guðmundsdóttir, stofnandi Air Atlanta, veit til þess að einn hópur starfsmanna félagsins hafi farið að sjá slíka aftöku.

„Og áttu mjög erfitt á eftir. En við vorum mjög hörð á því að þeir færu ekki. Þá yrði tekið á málum,“ sagði Þóra.

Þóra Guðmundsdóttir, annar stofnanda Air Atlanta.Egill Aðalsteinsson

Grétar Br. Kristjánsson, sem lést í fyrrasumar, lýsti því í viðtali sem tekið var nokkrum mánuðum áður, hvernig hann ásamt tveimur öðrum starfsmönnum Flugleiða, dróst óvart inn í mannþröng í miðborg Jedda án þess að vita hvað var að gerast. Þá hafi bíl verið ekið inn á torgið.

„Út úr honum drógu þeir mann, bundinn með hendur fyrir aftan bak. Og áður en við vissum af var komin á loft sveðja og það var búið að höggva af honum höfuðið. Og við vorum sennilega ekki lengra í burtu en tveir metrar,“ sagði Grétar.

Þáttinn um Pílagrímaflugið má nálgast á vefsjónvarpinu Sýn+.

Hér má sjá kafla úr þættinum þar sem þau Grétar, Þóra og Þuríður segja frá þessum óhugnaði:

