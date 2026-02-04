Urðu vitni að því þegar maður var hálshöggvinn Kristján Már Unnarsson skrifar 4. febrúar 2026 22:40 Grétar Br. Kristjánsson lögmaður var starfsmaður Loftleiða og síðar Flugleiða meginhluta starfsævi sinnar. Egill Aðalsteinsson Starfsmenn íslenskra flugfélaga, sem sinntu pílagrímaflugi í Sádí-Arabíu á árum áður, urðu sumir fyrir þeirri óhugnanlegu lífsreynslu að verða vitni að opinberri aftöku. Þetta kemur fram í þætti Sýnar um pílagrímaflugið í nýrri þáttaröð um Flugþjóðina. Flug með pílagríma til og frá Sádí-Arabíu hefur í hálfa öld verið þýðingarmikill þáttur í alþjóðaútrás íslenskra flugfélaga. Íslenska flugfólkið kynntist þar framandi siðum. „Það var verið að lífláta fólk. Hálshöggva fólk og höggva af þeim hendur á torgum. Þetta var náttúrlega einhver viðbjóður sem mig langaði ekki til að upplifa,“ sagði Þuríður Sigurðardóttir, söngkona og fyrrverandi flugfreyja. Þuríður Sigurðardóttir söngkona starfaði sem flugfreyja í pílagrímafluginu.Egill Aðalsteinsson Þóra Guðmundsdóttir, stofnandi Air Atlanta, veit til þess að einn hópur starfsmanna félagsins hafi farið að sjá slíka aftöku. „Og áttu mjög erfitt á eftir. En við vorum mjög hörð á því að þeir færu ekki. Þá yrði tekið á málum,“ sagði Þóra. Þóra Guðmundsdóttir, annar stofnanda Air Atlanta.Egill Aðalsteinsson Grétar Br. Kristjánsson, sem lést í fyrrasumar, lýsti því í viðtali sem tekið var nokkrum mánuðum áður, hvernig hann ásamt tveimur öðrum starfsmönnum Flugleiða, dróst óvart inn í mannþröng í miðborg Jedda án þess að vita hvað var að gerast. Þá hafi bíl verið ekið inn á torgið. „Út úr honum drógu þeir mann, bundinn með hendur fyrir aftan bak. Og áður en við vissum af var komin á loft sveðja og það var búið að höggva af honum höfuðið. Og við vorum sennilega ekki lengra í burtu en tveir metrar,“ sagði Grétar. Þáttinn um Pílagrímaflugið má nálgast á vefsjónvarpinu Sýn+. Hér má sjá kafla úr þættinum þar sem þau Grétar, Þóra og Þuríður segja frá þessum óhugnaði: Flugþjóðin Fréttir af flugi Sádi-Arabía Icelandair Air Atlanta 