Helgi Áss Grétarsson fær áfram tæpa hálfa milljón króna í laun á mánuði sem fyrsti varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins þrátt fyrir að hann hafi sagt sig úr flokknum og gegni engum trúnaðarstörfum lengur. Oddviti flokksins telur óeðlilegt að á meðan fái staðgengill Helga ekkert greitt.
Eftir að Helgi Áss tilkynnti um vistaskipti sín úr Sjálfstæðisflokknum til Miðflokksins 20. janúar skipti borgarstjórnarflokkur sjálfstæðismanna honum út úr þeim ráðum og nefndum sem hann átti sæti í.
Hann gegnir því ekki lengur neinum störfum í borgarstjórn nema einhver borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins forfallist. Sveitarstjórnalög kveða á um að kalla verði Helga Áss inn fyrir sjálfstæðismann þó að hann sé nú kominn í annan flokk.
Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í borginni, segist þó ekki gera ráð fyrir að Helgi Áss verði kallaður inn í borgarstjórn sem fundar tvisvar í mánuði.
„Við erum öll frísk og í fullu stuði í Sjálfstæðisflokknum og sjáum ekki fram á mikil forföll fram á vorið þannig að það er engin ástæða til að skattgreiðendur séu að greiða mönnum laun fyrir þetta,“ segir hún við Vísi.
Þrátt fyrir verkefnaleysið hefur Helgi Áss ekki sagt af sér sem fyrsti varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Á meðan svo er fær hann áfram greiddar um 490 þúsund krónur í krafti þeirrar stöðu.
Sandra Hlíf Ocares, sem tók við skyldum Helga Áss fyrir Sjálfstæðisflokkinn í borginni, fær hins vegar ekkert greitt frá borginni.
„Við brotthvarf Helga úr Sjálfstæðisflokknum færast hans verkefni yfir á næsta mann á lista en viðkomandi fær ekki að njóta þeirra launakjara sem hann ætti að gera miðað við verkefnin sem hann hefur með höndum. Við teljum það auðvitað óeðlilegt,“ segir Hildur.
Sandra getur heldur ekki tekið við sæti í fastanefndum sem Helgi Áss hefur setið í fyrir Sjálfstæðisflokkinn þar sem samþykktir borgarinnar gera ráð fyrir að fyrsti varaborgarfulltrúi eigi sæti í þeim.
Sjálfstæðismenn breyttu mannavali sínu í þessum nefndum af þessum sökum eftir brotthvarf Helga Áss en hafa einnig lagt fram tillögu um breytingu á samþykktum borgarinnar um þetta.
Hildur segist hafa ámálgað það við Helga Áss hvort ekki væri rétt að hann bæðist lausnar sem varaborgarfulltrúi svo að flokkurinn gæti falið næsta manni á lista hans verkefni
„Hann hugðist ekki gera það,“ segir oddvitinn sem óskar Helga Áss þó velfarnaðar á nýjum vettvangi.
Helgi Áss svaraði spurningum blaðamanns um hvort hann ætlaði sér að taka sæti í borgarstjórn í forföllum eða sitja áfram sem varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins ekki efnislega heldur vísaði ítrekað til yfirlýsingar sem hann birti á Facebook þegar hann tilkynnti um úrsögn sína úr flokknum í síðasta mánuði.
Í yfirlýsingunni sagðist Helgi Áss ætla að „sinna áfram starfsskyldum mínum sem fyrsti varaborgarfulltrúi í borgarstjórn Reykjavíkur“.
„Það eru reglurnar. Ég reikna bara með því að það yrði farið að lögum,“ sagði Helgi Áss um hvort hann tæki sæti ef einhver sjálfstæðismanna forfallaðist.
Þannig að þú myndir taka sætið?
„Ég vísa bara til þess sem ég var að segja rétt áðan. Það eru lög sem gilda um þetta og ég fer eftir þeim.“
En það eru væntanlega ekki lög um að þér sé skylt að taka sætið?
„Þú getur bara kynnt þér lögin.“
Í 31. grein sveitarstjórnarlaga um varamenn segir að þegar aðalmaður geti ekki mætt til fundar eða þurfi að víkja af fundi af heilbrigðisástæðum eða af öðrum óviðráðanlegum ástæðum taki varamaður hans sæti í sveitarstjórn á þeim fundi.
Ég veit að það eru lög um að það skuli kalla fyrsta borgarfulltrúa inn en svo er önnur spurning hvort þú hyggist gera það. Það er það sem ég er að spyrja þig um.
„Ég bara vísa í lögin um hverjar eru mínar skyldur miðað við að ég er borgarfulltrúi.“
Ekki er kveðið á um greiðslur til fyrsta varaborgarfulltrúa í sveitastjórnarlögum heldur byggja þær á samþykktum Reykjavíkurborgar. Borgin er eina sveitarfélagið sem greiðir sérstaklega fyrir störf fyrsta varafulltrúa.
Sjálfstæðismenn lögðu fram tillögu um breytingu á samþykktum um kjör kjörinna fulltrúa á fundi forsætisnefndar borgarinnar á föstudag sem gerði flokkunum kleift að ákveða hvaða fulltrúi hans fengi greitt fyrir að sinna verkefnum fyrir framboðslista.
Hildur bendir á að átta varaborgarfulltrúar séu á launum hjá Reykjavíkurborg sem fyrstu varamenn. Sjálfstæðismenn hafi ítrekað lagt til fækkun borgarfulltrúa sem þeir telji alltof marga.
„Núna er Helgi Áss einn þeirra þrátt fyrir að sitja ekki í einni einustu nefnd eða gegna neinum trúnaðarstörfum fyrir flokkinn sem hann er í þessu hlutverki fyrir sem er Sjálfstæðisflokkurinn,“ segir hún.
Tillaga sjálfstæðismanna er nú til umsagnar hjá skrifstofu borgarstjórnar.
Helgi Áss segir fordæmi fyrir þessari stöðu. Hann vildi ekki segja hreint út hvert fordæmið sem hann vísaði til væri. Hann gæti þó hafa átt við þegar Baldur Borgþórsson, fyrsti varamaður Miðflokksins, sagði sig úr flokknum og gekk í Sjálfstæðisflokkinn á þarsíðasta kjörtímabili.
„Það kemur fram í yfirlýsingunni að ég er með kjörbréf og hyggst halda áfram að vinna í þágu borgarbúa,“ segir varaborgarfulltrúinn.
Að því gefnu að það verði engin forföll hjá Sjálfstæðiflokknum ert þú ekki að fara sinna neinu hlutverki. Þú ert ekki í neinu ráði, þú ert ekki í neinni nefnd, þú kemur ekki inn á neina fundi nema að það verði forföll. Er það ekki rétt skilið?
„Þú getur bara kynnt þér efni laganna, spurst fyrir um réttarstöðuna. Ég hef eiginlega ekkert meira um málið að segja, Þú mátt bara skrifa það sem þú vilt skrifa.“
Kjarna málsins segir Helgi Áss að hann sé fulltrúi ákveðinna sjónarmiða í Reykjavík sem hann sé stoltur af.
„Sjálfstæðiflokkurinn yfirgaf mig, ég ekki hann. Ég er kominn í Miðflokkinn. Það eru reglur sem gilda um þessi mál og ef þú vilt frekari upplýsingar um þær reglur geturðu lesið lögin.“
En þér finnst ekkert óþægilegt að þiggja einhverja hálfa milljón á mánuði fyrir að mæta ekki á neina fundi eða hafa neitt hlutverk í borgarstjórn annað en að vera á varamannabekknum ef það kemur kall?
„Ég mætti á fund borgarstjórnar í gær. Ég er að vinna stöðugt að málefnum Reykvíkinga með margvíslegum hætti. Það liggur alveg fyrir,“ sagði Helgi Áss og sleit síðan samtalinu.
Hildur, oddviti sjálfstæðismanna, staðfestir að Helgi Áss hafi mætt til að fylgjast með borgarstjórnarfundi í gær. Hann hafi aftur á móti ekki átt sæti á fundinum sem fulltrúi heldur sem áhlýðandi.