Breytingar hjá Viðreisn eftir afsögn Guðbrands Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 4. febrúar 2026 10:21 Sigurjón tekur við stöðu framkvæmdastjóra og Emilía kemur inn í hans stað sem lögfræðingur þingflokksins. Samsett/Aðsend Sigurjón Njarðarson hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri þingflokks Viðreisnar. Í hans stað hefur Emilía Björt Írisardóttir Bachmann verið ráðin sem lögfræðingur þingflokksins. Ráðist var í breytingarnar í kjölfar afsagnar Guðbrandar Einarssonar sem þingmaður. Starfsmenn þingflokks Viðreisnar eru fjórir talsins en fyrir eru Katrín Sigríður J. Steingrímsdóttir og Pétur Björgin Sveinsson að störfum. Emilía Björt er með BA-gráðu í bæði stjórnmálafræði og lögfræði auk Mag. Jur.-gráðu í lögfræði frá Háskóla Íslands. Samkvæmt tilkynningu frá flokknum hefur hún áður starfað sem framkvæmdastjóri Landssamtaka íslenskra stúdenta og á skrifstofu jafnréttismála í dómsmálaráðuneytinu. Hún hefur sinnt ýmsum trúnaðarstörfum fyrir Viðreisn og var varaforseti Uppreisnar auk þess sem hún sat í stjórn Reykjavíkurráðs Viðreisnar. Sigurjón hefur starfað sem lögfræðingur þingflokksins síðastliðið ár en starfaði áður hjá Orkustofnun og Matvælastofnun. Hann hefur einnig sinnt ýmsum trúnaðarstörfum fyrir Viðreisn, til að mynda uppstillingu í sveitarstjórnarkosningum og kosningastjórn í Suðurkjördæmi. Hann er með BA-gráðu og ML-gráðu í lögfræði frá Háskóla Reykjavíkur. Sandra Sigurðardóttir tók við stöðu framkvæmdastjóra í október 2025 en hún var varaþingmaður flokksins. Hún tekur við sem þingmaður í Suðurkjördæmi eftir afsögn Guðbrands Einarssonar eftir að upp komst um tilraun hans til vændiskaupa. Viðreisn Vistaskipti Alþingi Tengdar fréttir Eftirmaður Guðbrands í sjokki en klár í slaginn Sandra Sigurðardóttir varaþingmaður Viðreisnar sem nú tekur við þingsæti Guðbrands Einarssonar í Suðurkjördæmi segist vera í sjokki vegna málsins. Ákvörðunin hjá Guðbrandi um að segja af sér vegna tilraunar til vændiskaupa sé hinsvegar hárrétt og segist Sandra vera klár í slaginn á Alþingi. 16. janúar 2026 11:41