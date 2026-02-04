„Skýið er bleikt og við erum sannarlega enn þá á því skýi og í sjokki“ Stefán Árni Pálsson skrifar 4. febrúar 2026 10:40 Hafsteinn og Ólíver séu LHÍ verkið sitt fara á svið í Þjóðleikhúsinu. Í Þjóðleikhúsinu var frumsýnt glænýtt íslenskt verk fyrir skemmstu. Í raun er um að ræða óperu-rappsöngleik með þrjátíu lögum sem eru jafn fjölbreytt og þau eru grípandi. Í gærkvöldi fékk Tómas Arnar að skyggnast á bak við leikhústjöldin og fékk að heyra allt um hvernig þessi söngleikur, sem að hófst sem ástríðuverkefni á sviðshöfundabraut, varð að flaggskipi Þjóðleikhússins þennan leikveturinn. Um er að ræða sýninguna á Ormstungu sem hefur fengið frábærar móttökur síðan hún var frumsýnd enda hreyfir þessi nýjasta útgáfa Íslendingasagnanna frá 14. öld við ungum sem öldnum. Í þessari uppsetningu takast þeir Gunnlaugur Ormstunga og Hrafn Önundarson ekki aðeins á í kveðskap heldur er rappað og sungið fyrir allan peninginn. Í Íslandi í dag var rætt við höfundana tvo. Gísli Örn Garðarsson er leikstjóri verksins. Vísir/Stöð 2 „Skýið er bleikt og við erum sannarlega enn þá á því skýi og í sjokki. Við erum í spennufalli. Að vísu gerðum við þetta auðvitað sem skólasýningu í LHÍ og þá var svona fyrsta frumraunin kannski að sjá þetta á svið en þá var þetta umgjörðarlaust. Þá voru allir bara í svörtu, tveir kórpallar og engir búningar. Og að sjá þetta svo með þessari umgjörð, þessari frábæru leikmynd, bandinu og búningunum, það er svona auka spennufall ofan á upprunalega spennufallið,“ segir Hafsteinn Níelsson, höfundur Ormsstungu. Gísli Örn vildi sjá þeirra sýn „Fyrst um sinn ætluðum við að byrja að skrifa en svo fengum við okkur kannski einum of marga og vorum ekkert að þessu svona svo almennilega fyrr en við vorum að kryfja svona persónurnar og söguna upp úr bókinni,“ segir Ólíver Þorsteinsson höfundur verksins. Um var að ræða algjöra draumaframvindu fyrir unga og upprennandi listamenn. Að þeirra mati voru það algjör forréttindi að fá að fylgjast með verkinu stækka og taka breytingum í meðferð Gísla Arnars leikstjóra. „Í rauninni þurftum við aldrei þannig lagað séð að sleppa takinu, út af því að Gísli var mjög svona ákveðinn í því að við ættum bara að vera með í öllu ferlinu og við fengum svona að fylgja þessu eftir,“ segir Ólíver. „Við byrjum bara og mætum á fyrsta samlestur og mætum á æfingar uppi í Málarasal og fylgjumst með æfingunum hérna á sviðinu. Og Gísli var líka ekki feiminn við að bara segja við okkur að ef við værum með einhverja punkta, þá bara að koma með þá, af því að hann sagði við okkur að hann vildi bara lyfta upp okkar sýn og okkar verki,“ segir Hafsteinn en hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni. Menning Þjóðleikhúsið Ísland í dag Mest lesið Ólöf og Magnús ástfangin á frumsýningu Menning „Þetta er bara fjárhagslegt ofbeldi“ Lífið Fjölskyldan veik af fíknivanda en alltaf staðið þétt saman Lífið Hestastelpa úr sveit og sjóðheitur hönnuður Menning Tútturnar úti á Grammy-hátíðinni Tíska og hönnun Síðasti leynigesturinn opinberaður Lífið Þær keppa í Ungfrú Ísland 2026 Lífið Vaskir Valsmenn hressir á Hlíðarenda Lífið „Hvernig ég er að gera þetta núna er ekki hægt til lengri tíma“ Lífið Tók Indriða í pontu og uppskar hláturskast í þingsal Lífið Fleiri fréttir Síðasti leynigesturinn opinberaður „Hvernig ég er að gera þetta núna er ekki hægt til lengri tíma“ Tók Indriða í pontu og uppskar hláturskast í þingsal X-ið bætir við sig Bolla Vaskir Valsmenn hressir á Hlíðarenda „Þetta er bara fjárhagslegt ofbeldi“ „Ekki er þetta uppáhaldslagið þitt?“ Forsetinn hótar lögsókn: „Vertu viðbúinn Noah“ „Þakklát fyrir að eiga stóran orkutank inni í litlum búk“ Þær keppa í Ungfrú Ísland 2026 „Ekki láta aldurinn eða stoltið stoppa þig“ Hvernig breytirðu þér í Dag Sigurðsson? Leyndardómar flugvallarins í Denver: Dómsdagsbyrgi, hakakrossar og blár hestur með rauðglóandi augu Fundu ástina í stjórnarráðinu Íslenskt par í Köben stofnar nýjan leikjavef Fjölskyldan veik af fíknivanda en alltaf staðið þétt saman Þessi fengu Grammy og sendu ICE-kaldar kveðjur Stjörnulífið: Dorrit og Pharrell Williams í fíling Laufey Lín fékk önnur Grammy-verðlaun Laufey gæti orðið tvöfaldur Grammy-verðlaunahafi í nótt Kynlíf á ekki að vera vont Dagur kvenfélagskonunnar er í dag 1. febrúar Dýrðardagur í Kenýa endaði með bónorði Listamenn safna fyrir 10 ára dreng á Selfossi í dag Úr söngvakeppni í fegurðarsamkeppni Krakkatían: Gott kvöld, handboltinn og Tene Fékk „karlrembu, transfóbíu og rasisma“ í flasið á skurðstofunni Í krabbameinsmeðferð og fæðingarorlofi á sama tíma Höfðu loks efni á uppsetningu eftir íbúðarkaupin Fréttatía vikunnar: Handboltinn, SA og tvífarar Sjá meira