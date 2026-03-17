Villi Netó skellti hráu eggi með skurninni upp í sig Stefán Árni Pálsson skrifar 17. mars 2026 10:01 Villi Netó fór aðeins öðruvísi leið að verkefninu. Taskmaster, eða Þrautakóngur á íslensku, hóf göngu sína á Sýn+ fyrir helgi. Þættirnir eru upprunalega frá Bretlandi og komu til sögunnar fyrir rúmlega áratug síðan og eru þáttaraðirnar þar orðnar tuttugu talsins. Hérlendis stýra grínistarnir Jóhann Alfreð og Ari Eldjárn þáttunum og leggja ýmsar þrautir fyrir keppendur. Fimm íslenskir skemmtikraftar keppa um að standa uppi sem Þrautakóngur, það eru leikkonan Edda Björgvinsdóttir, uppistandarinn Snjólaug Lúðvíksdóttir, leikarinn Sigurður Þór Óskarsson, skemmtikrafturinn Sverrir Þór Sverrisson og leikarinn Vilhelm Netó. Í fyrsta þættinum gekk ein þraut út á það að borða egg og það eins fljótlega og hægt var. Eggið var hrátt og voru sumir töluvert sneggri en aðrir. Edda Björgvinsdóttir eyddi töluverðum tíma í að matreiða eggið á meðan Villi Netó eyddi ekki einni sekúndu til spillis. Hann braut ekki einu sinni eggið heldur setti það allt upp í sig með skurninni. Hér að neðan má sjá brot úr fyrsta þættinum en hægt er að sjá þáttinn í heild sinni á Sýn+. Klippa: Villi Netó skellti egginu upp í sig í heilu lagi og með skurninni