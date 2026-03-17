„Jú, ég sá einhverja fræga“ Jakob Bjarnar skrifar 17. mars 2026 10:45 Friðrik Hilmarsson er annar Íslendingurinn, á eftir Hildi Guðnadóttur, til að hreppa Óskarsverðlaun. En hann segist reyndar ekki eiga mikinn listrænan heiður skilinn fyrir sitt framlag. vísir/Bergur Ólafsson Friðrik Hilmarsson var meðal þeirra sem fögnuðu innilega þegar norska kvikmyndin Sentimental Value var valin besta erlenda kvikmyndin. Friðrik er titlaður framleiðandi eða „executive producer“ myndarinnar en hann á að baki gott samstarf með leikstjóranum Joachim Trier. Þau eru ekki mörg Óskarsverðlaunin sem fallið hafa í skaut okkar Íslendinga og því ekki nema von að uppi verði fótur og fit á klakanum þegar Íslendingur kemur þar við sögu. Reyndar í félagi við norska kvikmyndagerðarmenn. Þegar Vísir náði loks í Friðrik var hann að spássera á Hollywood Walk of Fame þar sem nöfn kvikmyndaleikara eru greipt í gangstéttina. „Hér er fínt. Hér eru pálmar. Ég bý á hóteli hér rétt hjá.“ Gríðarleg gleði meðan Norðmanna Mikil gleði braust út í norska hópnum þegar úrslitin lágu ljós fyrir. Í salnum voru áttatíu Norðmenn og heill haugur af Nojurum sem ekki var í salnum en á staðnum. Að sögn Friðriks er þetta í Noregi líkt og á Íslandi, flatur valdastrúktúr og í salnum voru ljósamenn, aðstoðarkvikmyndatökumenn, framkvæmdastjóri … alls konar fólk sem ekki hefði sloppið inn nema fyrir þær sakir að um var að ræða norska mynd. „Þetta var náttúrlega frábært og mikil gleði. Þetta voru níu tilnefningar sem myndin hlaut. Við fengum tvenn verðlaun, þar með talið bestu alþjóðlegu myndina. Við bjuggumst við að Stellan Skarsgård myndi vinna en það var nú ekki. Hann er frábær í myndinni og alþjóðleg stjarna. Neon, sem er dreifingaraðili í Ameríku fyrir myndina, var með mikið boð á eftir og þar var fullt af frægum. En ég sá nú enga nema þessa norsku.“ Torkennilegt frægðartal Blaðamaður er að rukka Friðrik um stemmninguna á Óskarsverðlaunum. Þetta eru nú helstu kvikmyndaverðlaun sem um getur. Friðrik baðaði sig í frægðarljómanum. Hér með framleiðandanum Maria Ekerhovd til vinstri og CEO Norræna kvikmyndasjóðsins sem er Liselott Forsman.aðsend Sástu einhverja fræga? „Jú, ég sá einhverja fræga en þeir voru langt í burtu. Ég er nú að vinna með mörgum frægum þannig að þetta kemur nú ekki mikið við mann,“ segir Friðrik. Hann tekur undir í því að þetta séu verðlaun verðlaunanna. Talað er um að hitt og þetta, bókmenntaverðlaun svo dæmi séu nefnd, séu Óskarsverðlaun bókmenntanna. En þú hefur ekkert verið að kankast á við Clint? „Nei, ég gerði það nú ekki.“ Ljóst er að Friðriki er farið að finnast þetta frægðartal blaðamanns helst til torkennilegt og honum vefst tunga um tönn þegar hann er spurður hvort þessi verðlaun hafi einhver áhrif á íslenska kvikmyndagerð sem má muna fífil sinn fegurri? „Tjahh, mig hefur náttúrlega alltaf langað til að koma heim og láta til mín taka. Það eru ýmsir snertifletir milli Noregs og Íslands, þorskastríðin, víkingasögurnar. Það væri gaman að láta til sín taka í einhverju slíku. Það man náttúrlega enginn eftir því en Nonni og Manni og Hvíti víkingurinn voru stór samevrópsk verkefni. En, nei… sko, það er erfitt að finna eitthvað í þessu sem gæti haft beina þýðingu fyrir íslenska kvikmyndagerð. Enda hef ég unnið mestan minn feril í Noregi.“ Segist ekki eiga mikinn listrænan heiður skilinn Friðrik flutti til Noregs 1990, eftir Nonna og Manna-verkefnið. Þar hitti hann Tove, konu sína, sem var fjármálastjóri þess verkefnis. Leikstjóri Joachim Trier, Stellan Skarsgård, Anders Danielsen Lie í eftirpartíi sem Neon dreifingarfyritæki myndarinnar í Bandaríkjunum hélt.aðsend „Ég giftist og festist þar. Við eigum þrjú börn. Við vorum bæði í Nonna og Manna og svo Hvíta víkingnum hjá Krumma. Svo hef ég bara verið í Noregi. Foringinn [Hallur Helgason] kom mér og Úlfi Karlssyni í proppsið og svo hafa tilviljanir leitt til þessa. Ég starfaði við leikmynd í mörg ár eða þar til ég varð leiður á því. Þá færði ég mig yfir í „pródúsjón“ og hef verið framleiðandi, meðal annars Lillyhammer með Steve van Sand. Og fleiri verkefni.“ Friðrik vill að það komi skýrt fram að hann eigi ekki mikinn listrænan heiður skilinn í tengslum við þessi verðlaun. „Ég er „executive producer“ og kom ekki að gerð myndarinnar að öðru leyti en því að Osló fund, þar sem ég starfa, studdi myndina með fjármögnun. „Money talks“ og allt það en það eru náttúrlega leikstjórinn og þúsundir annarra sem gerðu sjálfa myndina.“ Myndin kostaði 1,8 milljarða íslenskra króna Friðrik ásamt Eskil Vogt sem var tilnefndur fyrir besta handritið sem hann skrifaði með leikstjóranum. Joachim og Eskil skrifa allt saman en þeir eru bestu vinir síðan á unglingsárum.aðsend Osló fund styrkir einkum og fjármagnar myndir sem gerast í Osló en það er Oslóborg sem á sjóðinn. Friðrik segir að myndin hafi verið dýr á norskan mælikvarða en hún kostaði 140 milljónir norskar sem gera 1,8 milljarða íslenskra króna. Það þætti gott á íslenskan mælikvarða en Friðrik segir þetta smápeninga á alþjóðlegan mælikvarða. Norsk kvikmyndagerð hefur verið að gera sig gildandi á umliðnum árum, öfugt við íslenska kvikmyndageirann. „Já, það hefur verið unnið markvisst að þessu af norsku kvikmyndastofnuninni og fleiri aðilum. Þetta er árangur margra ára vinnu," segir Friðrik Hilmarsson, en menn geta fundið hann á IMDB sem Fridrik H. Mar. Arkapaw er einungis fjórða konan til að vera tilnefnd í flokknum. 16. mars 2026 07:53 Þau flottustu og mest púkó á Óskarnum Óskarsverðlaunin eru stærsta uppskeruhátíð Hollywood þannig að stjörnurnar passa sig alltaf að vera í sínu fínasta pússi en hátíðin er ekki síður þekkt fyrir tískuveisluna sem þar fer fram. Rauði dregillinn var sérstaklega stælí í nótt þegar Óskarinn fór fram í 98. sinn. 16. mars 2026 10:36 One Battle After Another bar sigur úr býtum Kvikmyndin One Battle After Another var sigursælust á Óskarsverðlaunahátíðinni í nótt og hreppti sex verðlaun, þar á meðal sem besta mynd og fyrir bestu leikstjórn. Vampírumyndin Sinners fékk fern verðlaun úr sextán tilnefningum meðan aðstandendur Marty Supreme fóru tómhentir heim eftir að hafa hlotið níu tilnefningar. 16. mars 2026 07:03 