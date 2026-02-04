Alþingi samþykkti í gær fyrstu formlegu varnar- og öryggisstefnu Íslands með stuðningi þingmanna allra flokka á Alþingi sem viðstaddir voru atkvæðagreiðsluna. Í umræðu um atkvæðagreiðsluna kepptust þingmenn við að koma upp í pontu og fagna þessum áfanga og hrósa hver öðrum fyrir samstarfið og þá vinnu sem lögð var í að ná breiðri sátt um málið.
Meðal þeirra málamiðlana sem gerðar voru við vinnslu málsins í utanríkismálanefnd var að taka út orðalag þar sem minnst var á Evrópusambandið. Þá kom nefndin sér saman um að skerpa á orðalagi til að stefnan nái yfir ógnir og áhættuþætti af mannavöldum, sem ekki eru beinlínis hernaðarlegir og áréttað að varnar- og öryggisstefnan skuli vera órjúfanlegur hluti af þjóðaröryggisstefnunni.
Þingmenn voru það duglegir að koma upp í pontu til að hrósa og fagna áfanganum í umræðu um atkvæðagreiðsluna að það minnti helst á þverpólitískt hópknús. Fulltrúi Miðflokksins hafði dregið sig úr samráðshópi þingmanna sem vann skýrslu sem varnar- og öryggisstefnan byggir að miklu leyti á, en nú er Miðflokkurinn „kominn um borð“ líkt Ingibjörg orðaði það sjálf í atkvæðagreiðslu um málið. Formaður flokksins, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður flokksins sem situr í utanríkismálanefnd, nýtti einnig tækifærið til að hrósa.
Umræðu um atkvæðagreiðsluna má sjá í heild sinni í spilaranum hér að neðan.
„Ég tel ástæðu til að hrósa háttvirtum þingmanni Pawel Bartoszek, formanni utanríkismálanefndar, fyrir að leitast við að gera það sem þurfti til að ná þeirri samstöðu sem mun birtast hér. Okkur kann að greina á um eitt og annað í utanríkismálum og ástæðulaust að setja ágreiningsefni inn í stefnu sem að við ættum að geta sameinast um. En ráðin var bót á því og fyrir það vil ég þakka,“ sagði Sigmundur, sem lét ekki duga að fara einu sinni, heldur tvisvar, í pontu til að fagna samstöðunni um málið.
Flokkssystir hans Ingibjörg tók undir og þakkaði sérstaklega einnig Víði Reynissyni, þingmanni Samfylkingarinnar, sem hafi lagt sín lóð á vogarskálarnar við að ná samkomulagi um málið. „Hann átti mjög mikilvæga aðkomu að því að þessi sátt náðist. Þannig að það sé bara skjalfest,“ sagði Ingibjörg.
Pawel Bartoszek, þingmaður Viðreisnar og formaður nefndarinnar, var einnig meðal þeirra sem kvöddu sér hljóðs um málið. „Öryggi íbúa og varnir landsins eru ein af frumskyldum ríkisvaldsins. Og þegar kemur að þessum málum þá tel ég að samstaða hafi ákveðið þjóðaröryggisgildi í sjálfu sér,“ sagði Pawel meðal annars.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra og ráðherra varnarmála, átti svo síðasta orðið áður en gengið var til atkvæðagreiðslu. „Því miður, þá er ærin ástæða fyrir því að við þurfum að setja hana fram, en þess þó heldur er það einmitt mikilvægt að það ríki samstaða sem að felur í sér mjög skýr skilaboð til umheimsins um að það ríki samstaða um það hvernig við högum okkar vörnum og okkar öryggi,“ sagði Þorgerður Katrín, um leið og hún þakkaði öllum þeim sem lögðu hönd á plóg við vinnslu málsins. „Við erum ekkert endilega sammála um allt, en við erum sammála um það að verja Ísland.“