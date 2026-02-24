Gló stuðningsfélag hefur ekki fengið áframhaldandi styrki til aukaverkefna á vegum Reykjadals fyrir næstkomandi sumar. Ekkert verður því af svokölluðum Ævintýrabúðum og Vinahópum í sumar.
Í tilkynningu þess efnis á vef Glóar segir að síðastliðin sex ár hafi félagið rekið tvö stór verkefni að frumkvæði stjórnvalda. Þetta séu annars vegar svokallaðar Ævintýrabúðir fyrir börn og unglinga með stuðningsþarfir tengdar ADHD, einhverfu og/eða andlegum áskorunum. Sumarbúðirnar hafi verið styrktar af mennta- og barnamálaráðuneytinu. Þær voru fyrst um sinn í Háholti í Skagafirði en síðar í Hlíðardalsskóla í Ölfusi. Hins vegar sé um að ræða verkefni styrkt af félags- og húsnæðismálaráðuneytinu, svokallaða Vinahópa Reykjadals, sem sé sumardvöl og tómstundaúrræði fyrir ungt fatlað fólk á aldrinum 20 til 30 ára.
Þessi verkefni hafi bæði hafist í covid-19 faraldrinum og verið ætlað að rjúfa félagslega einangrun ungs fatlaðs fólks og styðja fjölskyldur á erfiðum tímum. Í ljós hafi komið að mikil eftirspurn var eftir þjónustunni eftir að faraldrinum lauk og því hafi hafa styrkir verið framlengdir ár frá ári.
„Nú er svo komið að ekki hafa fengist svör frá ráðuneytunum um að halda verkefnunum áfram og því ekki forsendur til að halda þjónustunni áfram að svo stöddu og tími til undirbúnings fyrir næsta sumar á þrotum.“
Hefðbundin starfsemi í sumarbúðunum í Reykjadal verði óbreytt en nú hafi um 250 börn með þroska- og/eða hreyfihömlun á aldrinum 8 til 19 ára, sótt um dvöl næsta sumar. Félagið muni vegna þessara aðstæðna sem upp eru komnar, bjóða aukalega upp á dvöl fyrir gesti á aldrinum 20 til 21 árs (árgangar 2005 og 2006) næsta sumar og leita jafnframt leiða til að bjóða uppá styttri viðburði og heimsóknir í Reykjadal fyrir þau sem eldri eru og það verði fjármagnað með söfnunarfé félagsins.
„Við vitum að þetta er mikið reiðarslag fyrir okkar góðu gesti og fjölskyldur þeirra. Tækifærin sem bjóðast til að taka þátt í félagslífi af þessu tagi eru fá og háð stuðningi sem einnig er oft af skornum skammti. Það er því veruleg hætta á félagslegri einangrun og einmanaleika.“
Stjórn félagsins skori á stjórnvöld að huga vel að þessum viðkvæmu hópum barna og ungs fólks sem fari oftar en ekki á mis við tækifæri sem flestum þyki sjálfsögð og eigi ríkan þátt í að móta hamingju- og innihaldsríkt líf, að taka þátt með jafnöldrum, tilheyra vinahópi og upplifa skemmtilegar og uppbyggjandi stundir með þeim. Félagið sé nú sem fyrr reiðubúið að leggja sitt lóð á vogarskálarnar en það dugi því miður skammt án stuðnings frá hinu opinbera.
„Við höfum alltaf fundið fyrir velvilja, bæði í ráðuneytunum og úti í samfélaginu, og trúum því að fundin verði farsæl lausn til framtíðar í anda samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem hefur nú öllum til heilla verið bundinn í lög.“