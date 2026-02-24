Innlent

Mið­flokki fatast flugið

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Formenn flokkanna tveggja Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Guðrún Hafsteinsdóttir í Kryddsíld.
Miðflokknum fatast flugið og Sjálfstæðisflokkurinn nær vopnum sínum í nýrri könnun Maskínu. Niðurstöðurnar voru birtar í kvöldfréttum Sýnar í kvöld en meðal annarra tíðinda eru þau að Píratar mælast í þetta skiptið með meira fylgi en Flokkur fólksins.

Fylgi Miðflokksins hefur aukist viðstöðulaust frá því í september í fyrra en samkvæmt nýrri könnun mælist það nú nítján prósent og lækkar um tvö prósentustig milli mánaða. Fylgi Sjálfstæðisflokksins, sem hefur á sama tímabili dalað, eykst aftur á móti um þrjú prósentustig.

Fylgi annarra flokka helst nokkuð svipað. Samfylkingin mælist enn langstærst með tuttugu og sjö prósent en fylgi Viðreisnar lækkar örlítið og stendur í rúmum þrettán prósentum. Í síðustu könnun Maskínu mældist Viðreisn aðeins stærri en Sjálfstæðisflokkur, en síðarnefndi flokkurinn er nú þremur prósentustigum stærri.

Framsókn mælist enn með sjö prósent en fylgi Pírata eykst aðeins, fer upp í fimm prósent og jafnframt yfir Flokk fólksins sem mælist með 4,8 prósent. Þá mælist VG með fjögur prósent en Sósíalistar með þrjú.

Ólík viðbrögð við síðustu könnun

Í síðustu könnun Maskínu mældist Miðflokkurinn með um 22 prósenta fylgi. Sagði Snorri Másson varaformaður Miðflokksins meðal annars í samtali við fréttastofu að hann finndi fyrir ákalli um breytt stjórnmál. Hann sagðist finna fyrir þrýstingnum vegna fylgisins en sagði mikilvægt að flokkurinn breytti ekki um kúrs og myndi bregðast við ákallinu.

Sama dag sagði Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins hinsvegar að fylgistölur Sjálfstæðisflokksins þá, 13,5 prósent, væru mikið áhyggjuefni. Sagði hún að flokkurinn tæki fylgistölurnar alvarlega.

„Það kemur mér auðvitað pínulítið á óvart ef kjósendur vilja frekar kjósa einhvern veginn afsprengi Framsóknarflokksins heldur en Sjálfstæðisflokkinn,“ sagði Guðrún þá í kvöldfréttum Sýnar. Miðflokkurinn væri afturhaldssamur þjóðernisflokkur sem sæki innblástur til Bandaríkjanna.

