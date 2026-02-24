Hádegisfréttatíminn að þessu sinni fer að miklu leyti undir umfjöllun um stríðið í Úkraínu en í dag er þess minnst að fjögur ár eru liðin frá innrás Rússa í landið.
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra er stödd í Kænugarði af því tilfefni ásamt fleiri þjóðarleiðtogum og við ræðum við fréttamann okkar í hádeginu sem er með í för.
Einnig verður rætt við fjármálaráðherra um milljarðana fjörutíu sem eru á leið í ríkiskassann í tengslum við söluna á Kerecis. „Gríðarlegt ánægjuefni“ segir Daði Már Kristófersson.
Að auki fjöllum við um væntanlega slökkvistöð í Kópavogi en gróðureldarnir um helgina kveiktu þá umræðu að nýju.
Í sportpakka dagsins verður svo hitað upp fyrir vináttuleik íslenska knattspyrnulandsliðsins við Mexíkóa sem fram fer síðar í vikunni þrátt fyrir óöld í landinu.