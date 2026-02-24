Innlent

Fjögur ár frá inn­rás Rússa og milljarðar bætast í ríkis­kassann

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Hádegisfréttatíminn að þessu sinni fer að miklu leyti undir umfjöllun um stríðið í Úkraínu en í dag er þess minnst að fjögur ár eru liðin frá innrás Rússa í landið. 

Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra er stödd í Kænugarði af því tilfefni ásamt fleiri þjóðarleiðtogum og við ræðum við fréttamann okkar í hádeginu sem er með í för. 

Einnig verður rætt við fjármálaráðherra um milljarðana fjörutíu sem eru á leið í ríkiskassann í tengslum við söluna á Kerecis. „Gríðarlegt ánægjuefni“ segir Daði Már Kristófersson. 

Að auki fjöllum við um væntanlega slökkvistöð í Kópavogi en gróðureldarnir um helgina kveiktu þá umræðu að nýju. 

Í sportpakka dagsins verður svo hitað upp fyrir vináttuleik íslenska knattspyrnulandsliðsins við Mexíkóa sem fram fer síðar í vikunni þrátt fyrir óöld í landinu. 

Hádegisfréttir Bylgjunnar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið