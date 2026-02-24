„Við erum að vinna með fólki sem hefur lent í miklum áföllum“ Lovísa Arnardóttir skrifar 24. febrúar 2026 10:01 Steinunn segir niðurstöðurnar gefa tilefni til þess að staðan sé skoðuð betur. En einnig til að tryggja viðunandi viðbrögð. Aðsend og Vísir/Vilhelm Steinunn Bergmann, formaður Félagsráðgjafafélags Íslands, segir niðurstöður nýrrar könnunar um ofbeldi gegn félagsráðgjöfum í starfi gefa tilefni til að kanna hvað sé hægt að gera til að tryggja góða eftirfylgni á vinnustöðum og að félagsráðgjafar fái þann stuðning sem þeir þurfa til að sinna vinnu sinni vel. „Þetta er frábært framtak sem sprettur upp úr samtölum við félagsfólk. Þetta er ákveðin forkönnun til að taka stöðuna og opna umræðuna. Þetta er eitthvað sem félagið hefur haft til skoðunar og hefur verið rannsakað áður,“ segir Steinunn í samtali við Vísi. Niðurstöðurnar voru kynntar á Félagsráðgjafaþinginu á föstudaginn. Þar kom til dæmis fram að 86 prósent félagsráðgjafa greindu frá því að hafa orðið fyrir munnlegu ofbeldi í starfi og sama hlutfall fyrir ógnandi framkomu. Þá greindu 43 prósent frá því að hafa fengið hótanir um líkamlegt ofbeldi og 31 prósent hafi fengið hótanir gegn heimili eða fjölskyldu. Tólf prósent greindu frá því að hafa orðið fyrir líkamlegu ofbeldi og aðeins 6,6 prósent hafa aldrei orðið fyrir nokkru ofbeldi í starfi. Thelma Eyfjörð Jónsdóttir, einn meðlima siðanefndar félagsins sem gerði könnunina, sagði í samtali við Vísi að samkvæmt könnuninni væru dæmi um að börn félagsráðgjafa geti ekki gengið ein heim, verið ein heima og séu með svokallaðar krækjur á sínum síma sem sýni lögreglu að þegar þau hringi þurfi að bregðast strax við. „Það er margt í niðurstöðunum sem kallar á tafarlausar aðgerðir af hálfu félagsins, til dæmis að skoða hvernig vinnuveitendur mæta fólki og taka á þessu.“ Steinunn hefur sjálf starfað sem félagsráðgjafi í þrjá áratugi og segist þekkja það vel sem fjallað er um í könnunni. Hún segir vinnuveitendur hafa reynt að bregðast við og stærsti vinnuveitandi félagsráðgjafa, Reykjavíkurborg, hafi sem dæmi farið í ýmsar aðgerðir og sett á fót teymi til að bregðast við. Munu krefja vinnuveitendur um viðbrögð Niðurstöður könnunarinnar sýndu einnig að í 75 prósent tilfella voru mál ekki tilkynnt til lögreglu. Thelma taldi líklegt að það tengdist því að fólk þyrfti persónulega að fara áfram með sín mál. Betra væri ef vinnustaðurinn gerði það fyrir þeirra hönd. „Við sem félag munum hafa samband við vinnuveitendur og óska eftir viðbrögðum,“ segir Steinunn. Hún segir þó til dæmi um að vinnuveitendur hafi brugðist við og farið jafnvel með mál fyrir dómstóla. Þar hafi fallið dómar vegna hótana í garð félagsráðgjafa en hún þekki einnig til þess að öðrum úrræðum, eins og nálgunarbanni, hafi verið beitt við slíkar aðstæður. „En þetta er ekki nýtt og er þekkt í vinnuumhverfi félagsráðgjafa. Við erum að vinna með fólki sem hefur lent í miklum áföllum og hefur kannski ekki nógu góða tilfinningastjórn. Það gerist að fólk missir sig. Þess vegna hefur í gegnum tíðina verið lögð áhersla á að þjálfa félagsráðgjafa í að á að mæta fólki í erfiðri stöðu. Það skiptir máli hvernig þú mætir fólki til að reyna að koma í veg fyrir að árásarhegðun ágerist,“ segir Steinunn. Viðkvæmt starfsumhverfi Hún sjái fyrir sér að félagið gæti til dæmis haldið námskeið til að fræða félagsráðgjafa betur um slík viðbrögð. „Það er margt sem er hægt að gera til að bæta vinnuumhverfið. Ef við gerum ekki neitt er hætta á að við missum hæft starfsfólk úr fagstéttinni. Þetta starfsumhverfi er viðkvæmt og við vekjum athygli vinnuveitenda á því að það þarf að horfa á vinnuumhverfið og tryggja að það séu nægilega margir til að sinna verkefnum.“ Steinunn segir að þegar fólk missi stjórn á sér sé það oft vegna þess að það upplifi að sér sé ekki mætt með viðeigandi hætti. Vinnuveitendur verði að tryggja viðunandi úrræði þannig félagsráðgjafar geti mætt sínum skjólstæðingum á viðeigandi hátt. Hún segir Helle Öbo frá AskovFonden í Danmörku til dæmis hafa fjallað um það á félagsráðgjafaþinginu fyrir helgi að hún hefði síðustu misseri þjálfað félagsráðgjafa til að eiga í samskiptum við fólk sem á sér sögu um ofbeldi eða ofbeldisfulla hegðun. Ekki ef ofbeldi kemur upp heldur þegar Steinunn segir þannig hægt að kenna fólki fyrirbyggjandi aðgerðir á sama tíma og tryggt sé að ef eitthvað komi upp þá sé til verklag og það sé þannig skýrt hvernig eigi að bregðast við. „Þetta er þannig umhverfi að þegar, og ekki ef, það koma upp hótanir eða mögulegt ofbeldi þá þarf að tryggja viðeigandi viðbrögð, stuðning og reyna að koma á fyrirbyggjandi aðgerðum. Niðurstöðurnar eru til þess fallnar að opna umræðuna. Við þurfum að fá frekari og nákvæmari rannsóknir í samstarfi við vísindasamfélagið, en á sama tíma gefa þessar niðurstöður okkur tilefni til að skoða hvað sé hægt að gera strax, eins og halda námskeið og eiga samtal við vinnuveitendur um viðeigandi viðbrögð.“ Bókun við kjarasamning Steinunn segir niðurstöður könnunarinnar sömuleiðis tala inn í bókun sem bætt var við síðasta kjarasamning félagsins þar sem félagið krafðist þess að á samningstímabilinu, sem er til 2028, yrði unnið að því að skoða og rýna vinnuumhverfi félagsráðgjafa.“ „Það þarf að tryggja viðeigandi mönnun og að það séu ráðnir félagsráðgjafar í þessi störf,“ segir Steinunn og að það sé algengt á landsbyggðinni til dæmis að það séu ekki ráðnir félagsráðgjafar í störf ráðgjafa heldur fólk með aðra menntun sem mögulega hefur ekki þekkingu í að mæta fólki sem hefur lent í áföllum eða á erfitt með tilfinningastjórn. Ofbeldi á vinnustað Barnavernd Félagsmál Kjaramál Vinnumarkaður Mest lesið Skaust inn með tómata og fékk enn eina sektina Innlent Séð Margréti beita móður sína ofbeldi rétt áður en hún myrti föður sinn Innlent Ótrúlegur öldugangur og margt að mestu horfið Innlent Aðild að ESB þurfi ekki að vera já eða nei spurning Innlent Fjörutíu milljarða greiðsla Kerecis snýr halla á ríkissjóði í afgang Innlent Stór hluti hærra skrásetningargjalds fari í að borga veitingareikning HÍ Innlent Hefði þótt skrítið að senda alla sjúkrabíla með vatnsbrúsa Innlent Forsætisráðherra sækir minningarathöfn og fundi í Kænugarði Erlent Sendi Epstein sænsk kvenleiðtogaefni Erlent „Hverju eru þau að leyna? Hvað hafa þau að fela?“ Innlent Fleiri fréttir „Við erum að vinna með fólki sem hefur lent í miklum áföllum“ Hefði þótt skrítið að senda alla sjúkrabíla með vatnsbrúsa Biðja fólk um að fóðra ekki fuglana í kirkjugörðunum Aðild að ESB þurfi ekki að vera já eða nei spurning Skaust inn með tómata og fékk enn eina sektina Fjörutíu milljarða greiðsla Kerecis snýr halla á ríkissjóði í afgang Séð Margréti beita móður sína ofbeldi rétt áður en hún myrti föður sinn Stór hluti hærra skrásetningargjalds fari í að borga veitingareikning HÍ Ótrúlegur öldugangur og margt að mestu horfið „Hverju eru þau að leyna? Hvað hafa þau að fela?“ Vopnin ekki til að drepa, heldur verja „Mikið áfall að vera allt í einu komin með eld í bakgarðinn“ Áfall að vera með eld í bakgarðinum Umferðartafir á meðan rútunni er komið burt Rektor sendir frá sér yfirlýsingu vegna vantrauststillögu Markmiðið ekki að höfða til kvíða aðstandenda Skilorð fyrir vopnaðan nytjastuld Loka hvorki fornmáladeildinni né hætta latínukennslu Erfitt að segja til um upptök gróðureldanna Mælir gegn heilskimun Intuens Miklar hreinsanir fyrirhugaðar í borgarstjórnarliði xD Stefnuræða Þorgerðar Katrínar og gróðureldarnir Enn ekkert ákveðið um hvenær þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram Framboðið heitir Vinstrið og Finnur verður í sjötta sæti Bein útsending: Stefnuræða Þorgerðar Katrínar í mannréttindaráðinu Síbrotagæsla eftir afskipti lögreglu tvo daga í röð Leggur til að dánarbú án lögerfingja renni í almannaheillasjóð Þjóðaratkvæði um ESB-viðræður sagt geta orðið strax í ágúst Vatnsból hefðu verið í hættu ef vindáttin hefði verið önnur Tvær handtökur í nótt Sjá meira