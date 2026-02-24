Fjögur ár eru í dag liðin frá upphafi allsherjarinnrásar Rússlands í Úkraínu en átökin eru þau mannskæðustu í Evrópu frá lokum seinni heimstyrjaldar. Við verðum í Kænugarði í kvöldfréttum og ræðum við forsætisráðherra sem fundaði með forseta Úkraínu í dag.
Þá sjáum við glænýja og forvitnilega könnun Maskínu á fylgi flokkanna. Við skoðum auk þess framkvæmdir við Nýja Landspítalann og hittum einn stærsta aðdáanda sjónvarpsþáttanna Nágranna. Hún er miður sín yfir að síðasti þátturinn sé farinn í loftið.
Auk þess hittum við ungan fótboltamann með stóra drauma sem vill komast í spænsku úrvalsdeildina á næstu fjórum árum. Við verðum í beinni útsendingu í myndveri í Íslandi í dag, fáum til okkar gesti og fjöllum ítarlega um stöðuna í Úkraínu.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.