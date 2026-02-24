Innlent

Endur­nýjuðu gæslu­varð­hald yfir grunuðum barnaníðingi

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Atvik málsins urðu í Hafnarfirði. Myndin tengist fréttinni ekki með beinum hætti. Vísir/Vilhelm

Karlmaður á fimmtugsaldri sem sætir ákæru fyrir kynferðisbrot gegn barni á heimili þess í Hafnarfirði í september í fyrra hefur verið úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald. Hann er einnig ákærður fyrir vændiskaup.

Karlmaðurinn, Helgi Bjartur Þorvarðarson, hafði gengið laus síðan hann var handtekinn grunaður um verknaðinn í september. Eftir að rannsókn lögreglu á málinu lauk í janúar ákvað héraðssaksóknari að krefjast gæsluvarðhalds yfir Helga Bjarti. Héraðsdómur hafnaði beiðninni, sá ekki ástæðu til að færa hann í varðhald, en Landsréttur sneri þeirri niðurstöðu við.

Helgi Bjartur hefur því sætt gæsluvarðhaldi frá 14. janúar. Karl Ingi Vilbergsson varahéraðssaksóknari segir að fallist hafi verið á áframhaldandi gæsluvarðhald til fjögurra vikna þegar hið fyrra rann út þann 6. febrúar síðastliðinn. Hann sætir ákæru fyrir að nauðga tíu ára dreng með því að hafa við hann önnur kynferðismök en samræði og að reyna að hafa við hann samræði.

Þá er hann einnig ákærður fyrir að hafa greitt fyrir vændi í Bolholti í Reykjavík sama kvöld. Helgi Bjartur hefur sagst ekki vera sekur um þau brot sem hann er sakaður um, hann hafi fallið á áfengisbindindi umrætt kvöld og verið í „black-out ástandi“ en hann hafi það ekki í sér að vera fær um að gera það sem hann sé sakaður um.

„Það sem ég er sakaður um að hafa gert er mér sjálfum óskiljanlegt og hefur sett líf mitt og fjölskyldu minnar í rúst. Það eina sem ég veit er að í því húsi sem sagt er að ég hafi farið inn í þessa nótt býr kona sem ég taldi á þessum tímapunkti bestu vinkonu mína. Ég skil að orð mín breyta ekki þeirri upplifun og þeim ótta sem barn og fjölskylda þess bera. Ég finn til með barninu og fjölskyldu þess vegna þess ótta og sársauka sem þau upplifa í dag. Ég mun aldrei geta afturkallað það að hafa fallið á bindindi mínu, en tek aftur fram að ég er ekki sekur um það sem ég er ákærður fyrir,“ sagði Helgi Bjartur í yfirlýsingu til fjölmiðla í janúar.

