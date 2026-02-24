Endurnýjuðu gæsluvarðhald yfir grunuðum barnaníðingi Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 24. febrúar 2026 14:03 Atvik málsins urðu í Hafnarfirði. Myndin tengist fréttinni ekki með beinum hætti. Vísir/Vilhelm Karlmaður á fimmtugsaldri sem sætir ákæru fyrir kynferðisbrot gegn barni á heimili þess í Hafnarfirði í september í fyrra hefur verið úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald. Hann er einnig ákærður fyrir vændiskaup. Karlmaðurinn, Helgi Bjartur Þorvarðarson, hafði gengið laus síðan hann var handtekinn grunaður um verknaðinn í september. Eftir að rannsókn lögreglu á málinu lauk í janúar ákvað héraðssaksóknari að krefjast gæsluvarðhalds yfir Helga Bjarti. Héraðsdómur hafnaði beiðninni, sá ekki ástæðu til að færa hann í varðhald, en Landsréttur sneri þeirri niðurstöðu við. Helgi Bjartur hefur því sætt gæsluvarðhaldi frá 14. janúar. Karl Ingi Vilbergsson varahéraðssaksóknari segir að fallist hafi verið á áframhaldandi gæsluvarðhald til fjögurra vikna þegar hið fyrra rann út þann 6. febrúar síðastliðinn. Hann sætir ákæru fyrir að nauðga tíu ára dreng með því að hafa við hann önnur kynferðismök en samræði og að reyna að hafa við hann samræði. Þá er hann einnig ákærður fyrir að hafa greitt fyrir vændi í Bolholti í Reykjavík sama kvöld. Helgi Bjartur hefur sagst ekki vera sekur um þau brot sem hann er sakaður um, hann hafi fallið á áfengisbindindi umrætt kvöld og verið í „black-out ástandi“ en hann hafi það ekki í sér að vera fær um að gera það sem hann sé sakaður um. „Það sem ég er sakaður um að hafa gert er mér sjálfum óskiljanlegt og hefur sett líf mitt og fjölskyldu minnar í rúst. Það eina sem ég veit er að í því húsi sem sagt er að ég hafi farið inn í þessa nótt býr kona sem ég taldi á þessum tímapunkti bestu vinkonu mína. Ég skil að orð mín breyta ekki þeirri upplifun og þeim ótta sem barn og fjölskylda þess bera. Ég finn til með barninu og fjölskyldu þess vegna þess ótta og sársauka sem þau upplifa í dag. Ég mun aldrei geta afturkallað það að hafa fallið á bindindi mínu, en tek aftur fram að ég er ekki sekur um það sem ég er ákærður fyrir,“ sagði Helgi Bjartur í yfirlýsingu til fjölmiðla í janúar. Grunaður um kynferðisbrot gegn barni í Hafnarfirði Lögreglumál Hafnarfjörður Mest lesið Skaust inn með tómata og fékk enn eina sektina Innlent Séð Margréti beita móður sína ofbeldi rétt áður en hún myrti föður sinn Innlent Ótrúlegur öldugangur og margt að mestu horfið Innlent Lausir endar í Edition-málinu Innlent Sambandið við Evrópu þurfi ekki að vera já eða nei spurning Innlent Fjögur ár frá innrás Rússa: Sorg sé ekki nógu stórt orð Erlent Forsætisráðherra sækir minningarathöfn og fundi í Kænugarði Erlent Sólveig Anna furðar sig á kjörum borgarstjóra Innlent Hefði þótt skrítið að senda alla sjúkrabíla með vatnsbrúsa Innlent Fjörutíu milljarða greiðsla Kerecis snýr halla á ríkissjóði í afgang Innlent Fleiri fréttir Tekinn í tollinum með tíu kíló af ketamíni Reyna að hnýta lausa enda sem allra fyrst Endurnýjuðu gæsluvarðhald yfir grunuðum barnaníðingi Krafa að fá slökkvistöð í bæinn Fjögur ár frá innrás Rússa og milljarðar bætast í ríkiskassann Sólveig Anna furðar sig á kjörum borgarstjóra Lausir endar í Edition-málinu „Við erum að vinna með fólki sem hefur lent í miklum áföllum“ Hefði þótt skrítið að senda alla sjúkrabíla með vatnsbrúsa Biðja fólk um að fóðra ekki fuglana í kirkjugörðunum Sambandið við Evrópu þurfi ekki að vera já eða nei spurning Skaust inn með tómata og fékk enn eina sektina Fjörutíu milljarða greiðsla Kerecis snýr halla á ríkissjóði í afgang Séð Margréti beita móður sína ofbeldi rétt áður en hún myrti föður sinn Stór hluti hærra skrásetningargjalds fari í að borga veitingareikning HÍ Ótrúlegur öldugangur og margt að mestu horfið „Hverju eru þau að leyna? Hvað hafa þau að fela?“ Vopnin ekki til að drepa, heldur verja „Mikið áfall að vera allt í einu komin með eld í bakgarðinn“ Áfall að vera með eld í bakgarðinum Umferðartafir á meðan rútunni er komið burt Rektor sendir frá sér yfirlýsingu vegna vantrauststillögu Markmiðið ekki að höfða til kvíða aðstandenda Skilorð fyrir vopnaðan nytjastuld Loka hvorki fornmáladeildinni né hætta latínukennslu Erfitt að segja til um upptök gróðureldanna Mælir gegn heilskimun Intuens Miklar hreinsanir fyrirhugaðar í borgarstjórnarliði xD Stefnuræða Þorgerðar Katrínar og gróðureldarnir Enn ekkert ákveðið um hvenær þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram Sjá meira