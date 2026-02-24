Innlent

Guð­mundur Ingi í form­legar við­ræður við Vor til vinstri

Jakob Bjarnar skrifar
Guðmundur Ingi segir að nú taki við formlegt samtal hans og þeirra sem fara fyrir Vori í vinstri um hugsanlegt samstarf í komandi sveitarstjórnarkosningum. En þau hafa talað saman áður.
Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður Rósarinnar og Afstöðu, segist hafa átt í samtölum við fulltrúa Vors til vinstri um mögulegt samstarf samstarf í komandi sveitarstjórnarkosningum í Reykjavík.

Að sögn Guðmundar Inga snúast þessi samtöl um hvort slíkt samstarf geti styrkt baráttumálefni jafnaðarstefnunnar.

„Stjórn Rósarinnar hefur verið upplýst um þessi samtöl og ég hef rætt við hana um þá möguleika sem kunna að felast í breiðari vinstri samstöðu. Ég hef starfað innan Samfylkingarinnar í tólf ár og lagt mitt af mörkum til stefnumótunar og baráttu í mannréttinda- og velferðarmálum. Sú vinna hefur byggt á þeirri sannfæringu að samfélagið þurfi að standa með fólki í raun og að opna þurfi dyrnar breiðar fyrir fjölbreytta þátttöku.“

Hefur gengið í gegnum djúpa lífskreppu

Eins og fram hefur komið sló í brýnu milli Guðmundar Inga og kjörstjórnar Samfylkingarinnar en hún ætlar honum ekki sæti á lista þó að honum hafi vegnað ágætlega í prófkjöri flokksins.

„Mitt eigið líf hefur kennt mér hvað umbreyting getur skipt miklu máli. Ég fór ungur í gegnum djúpa lífskreppu og þurfti að byggja mig upp frá grunni. Í því ferli leitaði ég aftur í barnatrúna mína og fann þar styrk sem hefur fylgt mér síðan. Sú reynsla hefur mótað sýn mína á ábyrgð, velferð og mikilvægi þess að samfélagið gefi iðrandi fólki raunveruleg annað tækifæri.“

Formlegt samtal hefst núna

Guðmundur Ingi segir auk þess að hans trú sé sú að fólk með lífsreynslu eigi fullt erindi í stjórnmálin. Lýðræði verði sterkara þegar fleiri raddir fái að heyrast.

„Ég mun ekki fara nánar út í einstök atriði á meðan formleg ferli annarra aðila standa yfir. Ef niðurstaða næst í þeim samtölum sem nú eiga sér stað mun Rósin taka afstöðu og kynna hana með formlegum hætti þegar þar að kemur. Markmið mitt er að leggja mitt af mörkum til sterkrar og trúverðugrar vinstri hreyfingar sem stendur með fólki í verki.“

Guðmundur Ingi segir að nú hefjist formlegt samtal en þessir aðilar hafi þó talað saman áður.

