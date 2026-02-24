Framkvæmdum við Nýjan Landspítala miðar vel þessa dagana en þó er ekki gert ráð fyrir að hann verði tekinn í gagnið fyrr en árið 2030, eða fjórum árum á eftir áætlun. Á spítalanum verður stærsta bráðamóttaka Norðurlandanna.
Um tvö hundruð manns eru nú að störfum á framkvæmdasvæðinu og miðar vel áfram þessa dagana.
„Framkvæmdirnar sem slíkar hafa gengið ágætlega. Hjúpurinn er að mestu leyti kominn utan á húsið og við erum byrjuð að innrétta legudeildirnar sem eru á fimmtu og sjöttu hæðinni,“ segir Ólafur Magnús Birgisson sviðstjóri framkvæmdasviðs Nýs Landspítala.
Þá er verið að gera göngubrú á milli Nýja Landspítalans og Barnaspítalans sem tengir gömlu byggingarnar við þá nýju.
Það var í júlí 2018 sem jarðvegsframkvæmdir fyrir spítalann hófust og stóð upphaflega til að spítalinn yrði tilbúinn á síðasta ári. Ýmislegt átti þátt í að seinka framkvæmdunum svo sem skortur á stáli og sementi fyrst eftir að Úkraínustríðið skall á og útboðsferli sem tóku lengri tíma en til stóð. Nú er áætlað að spítalinn taki á móti fyrstu sjúklingunum fyrr en haustið 2030.
Töluvert hefur verið rætt um aðstöðuna á bráðamóttökunni í Fossvogi en Ólafur segir nýju bráðamóttökuna verða töluvert stærri.
„Þetta verður gjörbylting þegar hún kemur og ég myndi skjóta á svona þrisvar sinnum stærra en við erum með núna í Fossvoginum. Hún verður sú stærsta í sjúkrahúsi á Norðurlöndunum. Auðvitað eru hinar Norðurlandaþjóðirnar með marga spítala þannig að þetta dreifist meira, en hjá okkur var mikið lagt upp úr því að vera með stóra bráðamóttöku.“
Einhverjir hafa bent á að þegar að spítalinn verði tekinn í gagnið sé mögulegt að hann verði í raun of lítill. Ólafur telur svo ekki vera og segir ekkert hafa verið rætt um að stækka spítalann frekar.
„Ekki hérna að stækka á þessum stað hérna. Auðvitað er þjóðinni að fjölga og forsendur eru að breytast varðandi stærð og annað en miðað við skipulagstíma fyrir spítala þá er sjálfsagt kominn tími á að fara að huga að næstu staðsetningu og skipulagi ef við erum að horfa svona þrjátíu, fjörutíu ár fram í tímann.“