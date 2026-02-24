Kirkjugarðar Reykjavíkur biðla til almennings um að fóðra ekki fugla í görðunum en borið hefur á því undanfarið að matarleifum sé dreift um garðana.
Í fréttatilkynningu þess efnis segir að samkvæmt reglum garðanna um umgengni sé óheimilt að skilja eftir á leiðum eða götum garðanna mold, jurtaleifar eða nokkuð það sem veldur óprýði eða truflun.
Matarleifar geti valdið óhreinindum og óprýði í görðunum sem brjóti gegn umgengnisreglum. Þá geti fóðrun einnig laðað að önnur dýr en ætlað er að fóðra, svo sem máva og rottur, sem valdið geti bæði óþrifnaði og skemmdum.
„Við vitum að þetta er gert af góðum hug og umhyggju og við hvetjum fólk til að huga að fuglunum í kuldanum en kirkjugarðar eru friðhelgir samkvæmt lögum. Starfsfólk og stjórn Kirkjugarða Reykjavíkur mælist til þess að umgengni um kirkjugarðana endurspegli kyrrð og kærleika og við biðjum gesti garðanna vinsamlegast að fóðra fuglana ekki í görðunum og virða reglur um umgengni,“ er haft eftir Ingvari Stefánssyni, framkvæmdastjóra Kirkjugarða Reykjavíkur.