Reyna að hnýta lausa enda sem allra fyrst Árni Sæberg skrifar 24. febrúar 2026 14:16 Eiríkur Valberg er fulltrúi hjá miðlægri rannsóknardeild Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Vísir Eiríkur Valberg, fulltrúi í rannsóknardeild Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, segir lögregluna vera langt komna með að hnýta lausa enda í rannsókn á Edition-málinu svokallaða. Héraðssaksóknari sendi málið aftur til lögreglu fyrir um hálfum mánuði. Líkt og Vísir greindi frá í morgun sendi Héraðssaksóknari málið aftur til rannsóknar þar sem hnýta þyrfti nokkra lausa enda. Eiríkur segir að vinna við það sé langt komin og lögregla stefni á að koma málinu aftur frá sér til saksóknara sem allra fyrst. Einhverjir lausu endanna séu þó háðir utanaðkomandi gögnum og því sé það ekki alfarið í höndum lögreglu. Hann segist ekki geta sagt frá því í hverju lausu endarnir felast. Það var þann 14. júní í fyrra sem frönsk feðgin fundust látin á hótelherbergi á Edition-hótelinu við hafnarbakkann í Reykjavík. Eiginkona og móðir hinna látnu játaði á vettvangi að hafa drepið þau, hefði svo ætlað að svipta sig lífi en ekki lokið við ætlunarverk sitt. Síðan þá hefur konan breytt afstöðu sinni og neitar sök. Konan sat í gæsluvarðhaldi til 4. september en hefur síðan þá sætt farbanni. Hún þarf að mæta á lögreglustöð á höfuðborgarsvæðinu tvisvar í viku og láta vita af sér. Farbann yfir konunni rennur út þann 30. mars næstkomandi. Manndráp á Reykjavík Edition Lögreglumál