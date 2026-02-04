Verjast fótboltabullum með andlitsgreiningu á völlunum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 4. febrúar 2026 13:01 Stuðningsmenn Bröndby með blys á lofti en þeir hafa verið til vandræða, þar á meðal í Víkinni á síðasta ári. Getty/Kristian Tuxen Ladegaard Berg Danskar fótboltabullur voru til vandræða á síðasta ári og þar á meðal á Víkingsvellinum eftir Evrópuleik Víkinga og Bröndby. Tillaga Peter Hummelgaard dómsmálaráðherra að nýjum aðgerðapakka gegn fótboltabullum hefur samt sætt mikilli gagnrýni. Nýjustu viðbrögðin við óeirðum danskra áhorfenda í kringum fótboltaleiki er að taka upp andlitsgreiningu á öllum leikvöngum í dönsku úrvalsdeildinni sem hefst aftur um komandi helgi. Öll félögin – að einu undanskildu, sem þó hyggst einnig innleiða það – hafa sett upp andlitsgreiningu, tækni sem lengi hefur verið unnið að og er nú tilbúin til notkunar. Mun skipta mjög miklu máli „Við búumst við að þetta muni skipta mjög miklu máli, því nú getum við fundið þá sem eru í banni og eiga ekki að koma inn á leikvanginn strax við innganginn,“ segir Claus Thomsen, framkvæmdastjóri Deildarsamtakanna, við TV2 Sport. Í viðtalinu við TV2 Sport gefur Claus Thomsen ekki upp hvaða félag hefur ekki enn sett upp andlitsgreiningu. Aðgerðin er hluti af aðgerðapakka gegn fótboltabullum sem Peter Hummelgaard dómsmálaráðherra kynnti í haust og er nú til meðferðar á danska þinginu. Pakkinn inniheldur fjórtán liði og Claus Thomsen vonar og trúir því að þeir geti bætt við andlitsgreininguna innan skamms. Bera kennsl á þá fáu „Það er algjörlega nauðsynlegt að aðgerðapakkinn verði samþykktur, því sá pakki gefur okkur tækifæri til að einbeita okkur að þeim fáu, svo þeir mörgu fái að halda þá fótboltahátíð sem þeir eiga skilið. Með pakkanum fáum við þau tæki sem við þurfum til að bera kennsl á þá fáu í samvinnu við lögregluna,“ sagði Thomsen. Fréttin hjá TV 2 í Danmörku.TV 2 Stuðningsmenn fótboltafélaga um allt land hafa mótmælt aðgerðapakkanum gegn fótboltabullum síðan dómsmálaráðherra kynnti hann í september. Sérstaklega aðgerðin um „almennt bann á sakavottorði“, sem í reynd myndi þýða skráningu á sakavottorð ef maður væri kærður fyrir lögbrot í tengslum við fótboltaleik, mætti gagnrýni og vakti spurningar um réttaröryggi fótboltaaðdáenda. Í janúar var þessi liður mildaður. Bröndby hefur reynsluna Eitt þeirra félaga sem þegar hafa kynnst andlitsgreiningu er Bröndby, sem hefur notað hana í nokkur ár. Í Bröndby hafa þeir notað andlitsgreiningu síðan 2019 og hafa enn verið vandamál. Mun þetta hafa tilætluð áhrif? „Já, við teljum svo sannarlega að þau muni hafa þau, því nú verður hægt að skiptast á myndbandseftirliti, ritstj.) milli félaganna, útskýrir forstjórinn og bætir við. „En það er auðvitað lykilatriði að við fáum líka skráningar lögreglunnar ofan á þetta og að við náum fleirum af þeim sem valda vandræðum utan leikvangsins, því það er á leiðinni til og frá leikvanginum sem við eigum við stærstan hluta vandamálanna að stríða, með þá fáu sem kunna ekki að haga sér,“ sagði Thomsen. Forstjórinn leggur jafnframt áherslu á að andlitsgreiningartæknin geti ekki staðið ein og sér, heldur sé hún hluti af stærri verkfærakistu þar sem samstarf milli félaga, yfirvalda og lögreglu er algjörlega nauðsynlegt til að ná sem bestum árangri. Danski boltinn Mest lesið Dagur tók upp gítarinn og söng í bronsgleði Króatanna Handbolti Erum við ósanngjörn við Ómar Inga sem þjóð? Handbolti Kom í einkaflugvél á Ólympíuleikana Sport Chelsea reyndi nýstárlega aðferð til að stoppa hornin hjá Arsenal Enski boltinn Ellefu ára strákur verður óvænt hluti af setningarhátíð Ólympíuleikanna Sport „Það mun allt skýrast á næstu tveimur vikum“ Handbolti Sara var lengi lásskjámynd Eyglóar en nú er Eygló á símanum hjá Söru Sport Extraleikarnir: Bannað að bíta og nýtt met í gryfjuhlaupi Sport Fær að dansa á leikunum í búningi „minions“ úr Aulinn ég-myndunum Sport James Harden skipt til Cleveland og titillíkur Cavaliers aukast Körfubolti Fleiri fréttir Verjast fótboltabullum með andlitsgreiningu á völlunum Á Man. City séns? „Þetta rokkar allt of mikið hjá þeim“ Chelsea reyndi nýstárlega aðferð til að stoppa hornin hjá Arsenal Guardiola segir að pressan sé á eyðsluseggjunum í deildinni Reif buxurnar nánast af Yamal sem lét ekki stoppa sig Chelsea fann aldrei glufu og Arsenal fer á Wembley Andri aftur með og loksins vannst sigur Víkingar keyptu Helenu af Val Enginn vill efnilega Liverpool-manninn Hættir hjá félaginu eftir að börnin hans urðu fyrir kynþáttaníði Stjarnan sækir miðvörð að vestan Afar rólegur lokadagur félagaskiptagluggans Úkraínumenn æfir vegna orða forseta FIFA: „Minnir á Ólympíuleikana 1936“ Vilja banna krökkum að skalla boltann í fótbolta Forseti FIFA vill fá Rússland inn aftur: „Bannið hefur skapað meiri gremju og hatur“ Chelsea tók fyrirliða Strasbourg til baka Tottenham vann Arsenal í baráttu um skoskan táning Sláin inn í þægilegum sigri Sunderland Hin efnilega Emelía lánuð til Kaupmannahafnar Stefán Ingi seldur til Hollands fyrir metverð Kralj fer til Keflavíkur Sandra fór illa með færin í tapi gegn úlfynjunum Mateta fer ekki til Mílanó Valgeiri létt eftir langa martröð Ísak Andri til Danmerkur rétt fyrir lok gluggans Ronaldo í fýlu og skrópar í leik kvöldsins Jón Dagur bætist í Íslendingalið Freys Meistararnir fá liðsstyrk af Akranesi Kvennalið Arsenal vann sér inn meira en 280 milljónir króna Szoboszlai segir að framtíð hans hjá Liverpool sé „ekki í hans höndum“ Sjá meira