Verjast fót­bolta­bullum með and­lits­greiningu á völlunum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Stuðningsmenn Bröndby með blys á lofti en þeir hafa verið til vandræða, þar á meðal í Víkinni á síðasta ári.
Getty/Kristian Tuxen Ladegaard Berg

Danskar fótboltabullur voru til vandræða á síðasta ári og þar á meðal á Víkingsvellinum eftir Evrópuleik Víkinga og Bröndby. Tillaga Peter Hummelgaard dómsmálaráðherra að nýjum aðgerðapakka gegn fótboltabullum hefur samt sætt mikilli gagnrýni.

Nýjustu viðbrögðin við óeirðum danskra áhorfenda í kringum fótboltaleiki er að taka upp andlitsgreiningu á öllum leikvöngum í dönsku úrvalsdeildinni sem hefst aftur um komandi helgi.

Öll félögin – að einu undanskildu, sem þó hyggst einnig innleiða það – hafa sett upp andlitsgreiningu, tækni sem lengi hefur verið unnið að og er nú tilbúin til notkunar.

Mun skipta mjög miklu máli

„Við búumst við að þetta muni skipta mjög miklu máli, því nú getum við fundið þá sem eru í banni og eiga ekki að koma inn á leikvanginn strax við innganginn,“ segir Claus Thomsen, framkvæmdastjóri Deildarsamtakanna, við TV2 Sport.

Í viðtalinu við TV2 Sport gefur Claus Thomsen ekki upp hvaða félag hefur ekki enn sett upp andlitsgreiningu.

Aðgerðin er hluti af aðgerðapakka gegn fótboltabullum sem Peter Hummelgaard dómsmálaráðherra kynnti í haust og er nú til meðferðar á danska þinginu. Pakkinn inniheldur fjórtán liði og Claus Thomsen vonar og trúir því að þeir geti bætt við andlitsgreininguna innan skamms.

Bera kennsl á þá fáu

„Það er algjörlega nauðsynlegt að aðgerðapakkinn verði samþykktur, því sá pakki gefur okkur tækifæri til að einbeita okkur að þeim fáu, svo þeir mörgu fái að halda þá fótboltahátíð sem þeir eiga skilið. Með pakkanum fáum við þau tæki sem við þurfum til að bera kennsl á þá fáu í samvinnu við lögregluna,“ sagði Thomsen.

Fréttin hjá TV 2 í Danmörku.TV 2

Stuðningsmenn fótboltafélaga um allt land hafa mótmælt aðgerðapakkanum gegn fótboltabullum síðan dómsmálaráðherra kynnti hann í september.

Sérstaklega aðgerðin um „almennt bann á sakavottorði“, sem í reynd myndi þýða skráningu á sakavottorð ef maður væri kærður fyrir lögbrot í tengslum við fótboltaleik, mætti gagnrýni og vakti spurningar um réttaröryggi fótboltaaðdáenda. Í janúar var þessi liður mildaður.

Bröndby hefur reynsluna

Eitt þeirra félaga sem þegar hafa kynnst andlitsgreiningu er Bröndby, sem hefur notað hana í nokkur ár. Í Bröndby hafa þeir notað andlitsgreiningu síðan 2019 og hafa enn verið vandamál. Mun þetta hafa tilætluð áhrif?

„Já, við teljum svo sannarlega að þau muni hafa þau, því nú verður hægt að skiptast á myndbandseftirliti, ritstj.) milli félaganna, útskýrir forstjórinn og bætir við.

„En það er auðvitað lykilatriði að við fáum líka skráningar lögreglunnar ofan á þetta og að við náum fleirum af þeim sem valda vandræðum utan leikvangsins, því það er á leiðinni til og frá leikvanginum sem við eigum við stærstan hluta vandamálanna að stríða, með þá fáu sem kunna ekki að haga sér,“ sagði Thomsen.

Forstjórinn leggur jafnframt áherslu á að andlitsgreiningartæknin geti ekki staðið ein og sér, heldur sé hún hluti af stærri verkfærakistu þar sem samstarf milli félaga, yfirvalda og lögreglu er algjörlega nauðsynlegt til að ná sem bestum árangri.

Danski boltinn

