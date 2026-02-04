Marius Borg Høiby, sonur norsku krónprinsessunnar Mette-Marit, játaði fyrir dómi í gær að hafa rofið skilorð, að hafa brotið gegn fíkniefnalöggjöfinni og ýmis umferðarbrot. Hann neitaði hins vegar sök í fjórum ákæruliðum er vörðuðu nauðgun, brot í nánu sambandi og að hafa myndað kynfæri kvenna án vitundar þeirra.
Lögregluyfirvöld í Noregi telja að Høiby, 29 ára, hafi beitt konu kynferðisofbeldi í eftirpartý sem haldið var í Skaugum, sem er formlegt aðsetur Hákonar krónprins og Mette-Marit.
Konan bar vitni í gær og lýsti því hvernig hún og Høiby hefðu haft samfarir eftir að hann elti hana inn á salerni. Þau hefðu hins vegar hætt eftir skamma stund og farið aftur inn í partýið. Hún vissi ekki hvað hefði gerst eftir það en hefði síðar verið gert viðvart af lögreglu að myndskeið hefðu fundist á tölvu Høiby þar sem hann sést káfa á henni þar sem hún liggur á sófa og virðist ekki í ástandi til að geta spornað gegn verknaðinum.
Lögmaður Høiby sagði skjólstæðing sinn hins vegar „saklausan dreng“ og ítrekaði að ekkert sem ætti sér stað utan dómsalsins, til að mynda fjölmiðlaumfjöllun um málið, skipti máli. Það eina sem skipti máli væri það sem fram kæmi fyrir dóminum. Þá sagði hún að meint fórnarlömb ættu það öll sameiginlegt að hafa stundað kynlíf með Høiby áður en meint brot hefðu átt sér stað. Bæði áfengi og fíkniefni hefðu átt hlut að máli.
Búist er við því að réttarhöldin muni standa yfir í um sjö vikur.