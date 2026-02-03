Sonur norsku krónprinsessunnar neitaði fyrir dómi í dag að hafa framið alvarlegustu ofbeldisbrotin sem hann er ákærður fyrir, eins og nauðgun og líkamsárás. Sérfræðingur um konungleg málefni segir málið allt það alvarlegt að krúnan sjálf gæti verið í hættu.
Fyrsti dagur réttarhalda yfir Maríusi Borg Høiby, syni norsku krónprinsessunnar, fer fram í skugga afhjúpana Epstein-skjalanna þar sem krónprinsessan sjálf er fyrirferðarmikil. Høiby sætir ákæru í þrjátíu og átta liðum fyrir hin ýmsu brot, meðal annars nauðganir, ofbeldi í nánum samböndum og brot á nálgunarbanni.
Hann játaði að hafa brotið gegn nálgunarbanni. Þá viðurkenndi hann að hafa framið þau brot sem hann er ákærður fyrir sem eru smávægilegri. Nauðganirnar eru sagðar hafa átt sér stað á árunum 2018 - 2024.
Ragnheiður Ásta Sigurðardóttir er sérfræðingur í konunglegum málefnum. Hún hefur legið yfir fréttum af norsku konungsfjölskyldunni.
„Allt í einum pakka þá er þetta bara mjög hættulegur einstaklingur. Þetta er algjör harmleikur og mjög alvarlegt mál.“
„Verði hann sakfelldur fyrir þetta allt saman þá erum við að tala um 16-18 ára fangelsisdóm.“
Fréttirnar um vinasamband Mette-Marit krónprinsessu og Jeffrey Epstein bæta síðan gráu ofan á svart.
„Það kemur fram að þau hafi átt í verulega miklum samskiptum. Minnst er á nafn hennar 900 sinnum í tölvupóstum þeirra sem er náttúrulega dálítið mikið, en ekki nóg með það, þá hefur hún búið í húsinu hans á Flórída, sem gefur til kynna að þetta hafi verið meiri vinskapur en áður hafði verið látið liggja að.“
Norskir fjölmiðlar eru undirlagðir fréttum um málið og þykir það hið mesta hneyksli. Ragnheiður segir málið hafa vakið upp spurningar um hvort réttlætanlegt sé að hafa krúnuna yfir höfuð.
„Konungshjónin Haraldur og Sonja hafa verið mjög vinsæl í Noregi og eru almennt dýrkuð og dáð en mál Mette-Marit, krónprinsessu, hafa náttúrulega varpað skugga á hennar störf og spurningar vaknað um hvort hún geti yfir höfuð orðið drottning eftir þetta allt saman. Skoðanakannanir benda til þess að fylgi við krúnuna fari minnkandi. En hins vegar sem „royalisti“ þá gleðst ég yfir því að Hákon, maðurinn hennar, komi vel fyrir. Ég dáist að því. Hann virðist vera algjör klettur.“
Hversu djúpt ristir óánægja almennings?
„Umræður voru um það í norska þinginu í dag um framtíð krúnunnar. Ég hef ekki fengið niðurstöður enn þá. Síðustu fréttir sem ég sá sýndu að þetta var frekar tómlegur salur og meira vinstri flokkarnir að ræða þetta en umræður eru farnar í gang þannig að það verður spennandi að fylgjast með hvernig þetta fer.“
Er krúnan í hættu?
„Ég hefði ekki búist við því að þurfa að svara því fyrir ári síðan en jú, ég myndi segja að þetta hafi reynst mjög erfitt og vakið upp miklar spurningar. Hún er örlítið í hættu núna, myndi ég telja.“
Í dag hefjast réttarhöld í Noregi yfir Mariusi Borg Høiby, syni norsku krónprinsessunnar Mette Marit, en hann sætir ákæru 38 liðum fyrir ýmis brot, meðal annars nauðgun og önnur ofbeldisbrot. Hann neitar sök vegna alvarlegustu ákæruliðanna. Löng biðröð myndaðist fyrir utan héraðsdóminn í Osló í morgun þar sem réttarhöld fara fram en bæði norskir og erlendir fjölmiðlar hafa sýnt málinu mikinn áhuga.
Vonbrigði norsku þjóðarinnar með krónprinsessu landsins eftir opinberanir í Epstein-skjölunum og málaferli gegn syni hennar rista djúpt, að sögn Íslendings í Noregi. Norðmenn taki því illa þegar orðstír þjóðarinnar sé í húfi.
Alríkissaksóknari sem lagði til árið 2007 að Jeffrey Epstein yrði ákærður í 32 liðum, sagði meðal annars að Epstein hefði hótað einu fórnarlamba sinna, sextán ára stúlku, og sagt að „slæmir hlutir“ gætu komið fyrir hana, ef hún talaði við yfirvöld. Hann var þá sakaður um að hafa brotið á fjölda stúlkna og ungra kvenna yfir sex ára tímabil.