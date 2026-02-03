Samtök tón- og textahöfunda á Íslandi, STEF, ætla að innheimta gjald fyrir notkun tónlistar í gusum. Gusurnar hafi oft tiltekið þema sem tengist tónlistinni.
Þessu greinir STEF frá í færslu á Facebook. Þar kemur fram að eftir leit forsvarsmanna STEF hafi komið í ljós að rúmlega tuttugu staðir bjóði upp á gusur og í nær öllum tilvikum sé spiluð tónlist.
„Er hún í raun í forgrunni fremur en bakgrunni. Þannig að ljóst er að tónlist gegnir verulegu hlutverki við gusustundir. Að mörgu leyti mætti líkja gusum við jógatíma undir leiðsögn kennara. Hver lota er venjulega sett upp með tilteknum lögum og oft hafa gusur tiltekið þema, sem tengist tónlistinni,“ segir í færslunni.
Nokkrar tegundir af gusum eru taldar upp, til að mynda djassgusa, dansgusa, sing-along gusa og GusGus-gusa en þar má álykta að tónlist hljómsveitarinnar GusGus sé spiluð. Vegna þessa telur STEF og Samband flytjenda og hljómplötuframleiðenda, SFH, eðlilegt að innheimta fyrir notkun tónlistarinnar.
„Innan skamms mun STEF kynna fyrir aðilum sem bjóða slíka þjónustu sérstaka verðskrá fyrir þessa starfsemi. Hún verður alls ekki íþyngjandi, heldur aðeins sanngjarnt endurgjald fyrir notkun á því sem heita má ómissandi lið í upplifun gufusækinna viðskiptavina.“
Gusur eru nýjasta æði þjóðarinnar en þar flykkjast heilu hóparnir í svokallaðar farandsgusur þar sem gusumeistari stýrir hitanum með tilþrifum og grípandi tónlist. Hver lota er um tólf til fimmtán mínútur en þess á milli fer fólk út og jafnvel skellir sér í sjósund.
„Þetta er svo æðislegt og gefur manni svo mikið, svo mikla gleði,“ segir grafíski hönnuðurinn Saga Klose sem er fædd árið 2003 og ber titilinn yngsti gusumeistari landsins. Blaðamaður ræddi við Sögu og fékk að kynnast henni og hinum gríðarlega vinsælu sauna-gusum aðeins betur.