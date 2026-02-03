Lögreglan á Suðurlandi hefur farið fram á gæsluvarðhald yfir tveimur starfsmönnum sjúkrastofnunar í Vestmannaeyjum í tengslum við andlát á stofnuninni í síðustu viku. Gæsluvarðhaldskrafan verður tekin fyrir í hádeginu en lögregla vill halda sakborningunum fram á föstudag.
Þetta segir Jón Gunnar Þórhallsson, yfirlögregluþjónn lögreglunnar á Suðurlandi, í samtali við fréttastofu. Greint var frá því í gær að tveir hefðu verið handteknir í tengslum við rannsókn á andláti á sjúkrastofnuninni.
Samkvæmt heimildum fréttastofu eru hinir handteknu starfsmenn hjúkrunarheimilisins Hraunbúða og annar þeirra yfirmaður á stofnuninni. Jón Gunnar kveðst ekkert geta staðfest í þeim efnum.