Fara fram á gæslu­varðhald yfir starfs­mönnum Hraun­búða

Andlátið bar að í síðustu viku í Vestmannaeyjum.
Lögreglan á Suðurlandi hefur farið fram á gæsluvarðhald yfir tveimur starfsmönnum sjúkrastofnunar í Vestmannaeyjum í tengslum við andlát á stofnuninni í síðustu viku. Gæsluvarðhaldskrafan verður tekin fyrir í hádeginu en lögregla vill halda sakborningunum fram á föstudag.

Þetta segir Jón Gunnar Þórhallsson, yfirlögregluþjónn lögreglunnar á Suðurlandi, í samtali við fréttastofu. Greint var frá því í gær að tveir hefðu verið handteknir í tengslum við rannsókn á andláti á sjúkrastofnuninni. 

Samkvæmt heimildum fréttastofu eru hinir handteknu starfsmenn hjúkrunarheimilisins Hraunbúða og annar þeirra yfirmaður á stofnuninni. Jón Gunnar kveðst ekkert geta staðfest í þeim efnum.

