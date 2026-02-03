Litlar breytingar á fylgi flokkanna

Litlar breytingar eru á fylgi stjórnmálaflokkanna milli mánaða samkvæmt nýrri könnun Gallup. Breytingarnar eru á bilinu 0,1 til 0,8 prósentustig og eru ekki tölfræðilega marktækar. Samfylkingin mælist enn stærsti flokkurinn og Miðflokkurinn næststærstur. Meirihluti styður störf ríkisstjórnarinnar.
Samkvæmt könnuninni segjast rúmlega 31 prósent aðspurðra myndu kjósa Samfylkinguna ef kosið yrði til Alþingis í dag, næstum 21 prósent Miðflokkinn, liðlega 17 prósent Sjálfstæðisflokkinn, ríflega ellefu prósent Viðreisn, rösklega fimm prósent Framsóknarflokkinn og Flokk fólksins, rúmlega þrjú prósent Pírata og Vinstri græn og tæplega tvö prósent Sósíalistaflokk Íslands.
Ríflega 6 prósent sögðust myndu skila auðu eða ekki kjósa og liðlega 14 prósent tókuekki afstöðu eða vildu ekki gefa hana upp.
Næstum 55 prósent þeirra sem taka afstöðu styðja ríkisstjórnina.
Spurt var:
Um var að ræða netkönnun sem Gallup gerði dagana 9. janúar til 1. febrúar 2026. Heildarúrtaksstærð var 9.713 og þátttökuhlutfall var 43,6 prósent. Vikmörk á fylgi við flokka eru 0,5-1,6 prósent. Einstaklingar í úrtaki voru handahófsvaldir úr Viðhorfahópi Gallup.