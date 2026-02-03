Gianni Infantino, forseti FIFA, vill hleypa rússneska knattspyrnusambandinu aftur inn í alþjóða sambandið.
Infantino ræddi við Yalda Hakim hjá The World on Sky News í klukkutíma löngu viðtali sem var birt síðdegis í gær. Þar var hann spurður hvort hann myndi skoða það að lyfta banninu sem rússneska sambandið var sett í þegar Rússland réðst inn í Úkraínu árið 2022.
„Við verðum að gera það. Ekki spurning. Þetta bann hefur ekki þjónað neinum tilgangi. Bannið hefur skapað meiri gremju og hatur,“ svaraði Infantino.
„Í raun ætti ekki að banna neinum að spila fótbolta vegna gjörða pólitískra leiðtoga“ bætti hann svo við en það hefur áður verið til umræðu að banna Ísrael að keppa á alþjóða vettvangi.
Infantino fór um víðan völl í viðtalinu og varði meðal annars drjúgum tíma í að útskýra ákvörðun sína um stofnun friðarverðlauna FIFA og réttlæta það að hafa gefið Bandaríkjaforsetanum Donald Trump verðlaunin.
Þá gerði hann lítið úr þeim orðrómi að ákveðnar þjóðir væru með það til skoðunar hjá sér að sniðganga heimsmeistaramótið í sumar, ef Trump hættir ekki að sækjast eftir Grænlandi.