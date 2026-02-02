Fótbolti

Hin efni­lega Emelía lánuð til Kaup­manna­hafnar

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Emelía Óskarsdóttir verður með FCK í baráttunni um sæti í dönsku úrvalsdeildinni. FCK2024

Emelía Óskarsdóttir, efnilegasti leikmaður danska toppliðsins HB Köge, hefur verið lánuð til FC Kaupmannahafnar, sem keppir um sæti í úrvalsdeildinni.

Emelía er nítján ára gömul og hefur komið sterk til baka eftir erfið meiðsli snemma á ferlinum. Hún skoraði níu mörk í tólf leikjum fyrir jólafrí í dönsku deildinni og var valinn efnilegasti leikmaður liðsins á ársuppgjöri HB Köge.

HB Köge er með þriggja stiga forystu í dönsku titilbaráttunni ásamt því að vera komið í undanúrslit bikarsins.

Emelía hefur nú verið lánuð út til FC Kaupmannahafnar, sem stofnaði kvennalið árið 2024 og hefur unnið sig upp um tvær deildir á tveimur árum.

Í mars hefst úrslitakeppnin, þar sem FCK keppir um sæti í úrvalsdeildinni og Emelía mun koma til með að styrkja liðið fyrir þau átök.

Emelía er dóttir Óskars Hrafns Þorvaldssonar, yfirmanns knattspyrnumála og þjálfara meistaraflokks karla hjá KR, og systir Orra Steins Óskarssonar, landsliðsfyrirliða og leikmanns Real Sociedad á Spáni.

Danski boltinn

