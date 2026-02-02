Fækka sýslumönnum í einn Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 2. febrúar 2026 18:33 Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. Vísir/Lýður Valberg Alþingi hefur samþykkt frumvarp þess efnis að fækka embættum sýslumanna úr níu í eitt. Ekki liggur fyrir hvar embættið verður staðsett. Þingmenn greiddu atkvæði um frumvarp Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra að lokinni þriðju umræðu í dag. Þingmenn ríkisstjórnarinnar greiddu með frumvarpinu en þingmenn Miðflokksins og Framsóknarflokksins gegn því. Þingmenn Sjálfstæðisflokksins sátu hjá. Lögin taka gildi 1. janúar 2027 og hefur því ráðherrann eitt ár til þess að undirbúa stofnun nýs sýslumannsembættis með setningu reglugerðar. Hann hefur heimild til að skipa sýslumann í nýtt embætti fyrir gildistöku laganna og verður hlutverk hans að undirbúa breytinguna. Í greinargerð frumvarpsins kemur fram að markmiðunum með sameiningunni megi skipta í þrjá flokka. Í fyrsta lagi hyggjast þau gera þjónustu við almenning eins góða og hægt er, í öðru lagi að hámarka nýtingu fjármagns sem ráðstafað er til reksturs sýslumanns og í þriðja lagi að vinna markvisst að þeim markmiðum sem stefnt er að í byggðaáætlun og stefnuáherslu ríkisstjórnarinnar. Þorbjörg skrifaði skoðanagrein á Vísi um frumvarpið þar sem hún segir að með samþykkt frumvarpsins hafi sjálfstæðum stofnunum fækkað um fimm prósent á Íslandi. Aðalskrifstofur sýslumannsembættanna níu eru núna staðsettar í Kópavogi, Stykkishólmi, Vestmannaeyjabæ, Reykjanesi og á Patreksfirði, Blönduósi, Húsavík, Seyðisfirði og Selfossi. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Alþingi Stjórnsýsla Mest lesið Lögregla fékk send myndbönd af árásinni frá vegfarendum Innlent Kári Stefánsson fordæmir vinnubrögð Moggans Innlent Óvæntur stórsigur í Texas hringir bjöllum hjá Repúblikönum Erlent Vilja kengbeygja kvenfélagið og krefjast Ketiláss alls Innlent Fara fram á síbrotagæslu yfir stjúpprinsinum sem var aftur handtekinn í gær Erlent Hljóp upp í fjall eftir árekstur og neitaði að koma niður Erlent „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Innlent Varpa loksins ljósi á umdeilt samkomulag Epsteins frá 2008 Erlent Trump lokar Kennedy-miðstöðinni í tvö ár „vegna endurbóta“ Erlent Töframaður lúbarinn í Garðabæ: „Ég hélt að þetta væri búið“ Innlent Fleiri fréttir Fjölskyldunni vísað til Rússlands en örlög föðurins óljós Fækka sýslumönnum í einn Óttaðist um líf sitt þegar árásin stóð sem hæst Loka framleiðslueldhúsi vegna listeríu Eygló landpóstur greiðir 45 þúsund krónum meira: „Er ekki venjulegt fólk á landsbyggðinni?“ Einum Bifrastarkennaranna sagt upp fyrir ótengdar sakir Vilja ekki óundirbúnar fyrirspurnir í borgarstjórn Kári Stefánsson fordæmir vinnubrögð Moggans Vilja kengbeygja kvenfélagið og krefjast Ketiláss alls Skýr skilaboð um að það borgi sig ekki að leita til Íslands Lögregla fékk send myndbönd af árásinni frá vegfarendum Boðar aðgerðir gegn brotastarfsemi Samstillt þingnefnd vill taka ESB út úr orðalagi nýrrar stefnu Um 125 börn á þyngdarstjórnunarlyfjum og 500 með fitulifur Gagnagrunnur heimilisfanga ICE-liða hýstur á Íslandi Dyravörður tók gest kverkataki Geta stórbætt þjónustu fyrir þau sem greinast með krabbamein Segir af sér þingmennsku að ákveðnu skilyrði uppfylltu Sáttamiðlun úrræði sem væri alls ekki fyrir alla þolendur Spennt að mæta fyrrverandi yfirmanni í kappræðum Líkurnar á lækkun „mjög litlar“ Mótmæla og biðla til utanríkisráðherra Nýir oddvitar og sáttameðferð í kynferðisbrotamálum Töframaður lúbarinn í Garðabæ: „Ég hélt að þetta væri búið“ „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Sprengisandur: Laxeldi, verðbólga og falsfréttir Grunaður um stórfellda líkamsárás „Á yfir höfði sér kærur vegna fjölda umferðarlagabrota“ Ölvuð kona grunuð um að valda umferðarslysi á rafhlaupahjóli Hlýnandi veður í dag og „meinlaus austanlægð“ í kortunum Sjá meira