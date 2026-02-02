Innlent

Fækka sýslu­mönnum í einn

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra.
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra.

Alþingi hefur samþykkt frumvarp þess efnis að fækka embættum sýslumanna úr níu í eitt. Ekki liggur fyrir hvar embættið verður staðsett.

Þingmenn greiddu atkvæði um frumvarp Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra að lokinni þriðju umræðu í dag. Þingmenn ríkisstjórnarinnar greiddu með frumvarpinu en þingmenn Miðflokksins og Framsóknarflokksins gegn því. Þingmenn Sjálfstæðisflokksins sátu hjá.

Lögin taka gildi 1. janúar 2027 og hefur því ráðherrann eitt ár til þess að undirbúa stofnun nýs sýslumannsembættis með setningu reglugerðar. Hann hefur heimild til að skipa sýslumann í nýtt embætti fyrir gildistöku laganna og verður hlutverk hans að undirbúa breytinguna. 

Í greinargerð frumvarpsins kemur fram að markmiðunum með sameiningunni megi skipta í þrjá flokka. Í fyrsta lagi hyggjast þau gera þjónustu við almenning eins góða og hægt er, í öðru lagi að hámarka nýtingu fjármagns sem ráðstafað er til reksturs sýslumanns og í þriðja lagi að vinna markvisst að þeim markmiðum sem stefnt er að í byggðaáætlun og stefnuáherslu ríkisstjórnarinnar.

Þorbjörg skrifaði skoðanagrein á Vísi um frumvarpið þar sem hún segir að með samþykkt frumvarpsins hafi sjálfstæðum stofnunum fækkað um fimm prósent á Íslandi. 

Aðalskrifstofur sýslumannsembættanna níu eru núna staðsettar í Kópavogi, Stykkishólmi, Vestmannaeyjabæ, Reykjanesi og á Patreksfirði, Blönduósi, Húsavík, Seyðisfirði og Selfossi. 

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Alþingi Stjórnsýsla

